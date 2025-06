De 369 € à 99 € : la Samsung Galaxy Watch 4 Classic est le super deal des soldes

La Samsung Galaxy Watch 4 Classic n’est plus toute jeune, mais cette montre connectée a encore de solides arguments : suivi de santé efficace, GPS précis… Pendant les soldes d’été, on la trouve en plus, dans sa version 42 mm Bluetooth, à 99,99 euros au lieu de 369,99 euros à son lancement.

La Samsung Galaxy Watch 4 Classic est une montre connectée que l’on a découverte en 2021. Oui, ça remonte, mais quatre ans après, ce modèle est toujours aussi recommandable. Design élégant, interface fluide, capteurs efficaces… Cette Galaxy Watch 4 Classic a de nombreux atouts, et même si une Samsung Galaxy Watch 8 Classic devrait prochainement arriver sur le marché, miser sur cette ancienne référence n’est pas une mauvaise idée, d’autant plus qu’elle est soldée à moins de 100 euros.

Les points forts de la Samsung Galaxy Watch 4 Classic

Un bel écran OLED avec Always-On

Un suivi de santé efficace

Une interface fluide avec WearOS

Lancée à 369 euros, la Samsung Galaxy Watch 4 Classic (42 mm, Bluetooth) est aujourd’hui affichée à 99,99 euros chez Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Samsung Galaxy Watch 4 Classic. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une montre connectée élégante avec un écran séduisant

La Samsung Galaxy Watch 4 Classic est tout d’abord une montre connectée au design premium qui se distingue de la version plus sportive par l’intégration d’une lunette rotative, qui permet de naviguer facilement dans les menus. Elle est également certifiée 5 ATM, et peut donc être immergée jusqu’à 5 mètres de profondeur. Ce n’est pas tout, elle est aussi certifiée IP68, et donc résistante à la poussière et à l’immersion dans l’eau jusqu’à 1 mètre de profondeur pendant une heure. Mention spéciale aussi, évidemment, pour ce bel écran rond OLED de 1,2 pouce avec une définition de 396 x 396 pixels.

La dalle bénéficie aussi d’un capteur de luminosité bien réactif. En extérieur, cet écran est consultable sans difficulté, même en plein soleil. L’Always-On est aussi de la partie, de même qu’un mode « heure du coucher », qui désactive automatiquement les notifications et le mode permettant d’allumer l’écran lorsqu’on pivote le poignet. Côté navigation, elle est grandement simplifiée grâce à WearOS, qui offre une interface fluide. On peut en plus profiter du large éventail d’applications disponibles sur le Play Store.

Un modèle bien précis

Cette Samsung Galaxy Watch 4 Classic renferme bien sûr une batterie de capteurs qui permettent d’offrir un très bon suivi de santé et de l’activité physique. Podomètre pour calculer le nombre de pas, cardiofréquencemètre pour mesurer le rythme cardiaque en continu, capteur capable de mesurer la saturation en oxygène dans le sang (SpO2)… La montre se révèle très complète. Pour couronner le tout, elle peut aussi envoyer un petit signal électrique à travers le corps pour analyser le taux d’eau présente dans le corps et en déduire la masse musculaire et la masse graisseuse ; ce n’est pas forcément très précis, mais c’est un bon indicateur à prendre en compte.

La Galaxy Watch 4 Classic peut aussi fournir un électrocardiogramme, mais seulement aux possesseurs d’un smartphone Samsung. Dommage. Le GPS intégré est de son côté très précis. Côté sport, la montre reconnaît des dizaines de types d’activités. On peut aussi télécharger des applications de suivi comme Google Fit ou Strava. Enfin, côté autonomie, la tocante peine à fonctionner pendant deux jours consécutifs, et la recharge est assez lente.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Samsung Galaxy Watch 4 Classic.

