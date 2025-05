Ce pack Samsung Galaxy A16 5G + batterie externe 10 000 mAh est le super deal des French Days 

Le Samsung Galaxy A16 n’est certes pas le plus puissant des smartphones d’entrée de gamme, mais son excellent suivi logiciel, sa bonne autonomie et son bel écran le rendent tout à fait intéressant. C’est encore plus le cas pendant les French Days, puisque Boulanger le propose, avec une batterie externe, à 201,99 euros au lieu de 251,99 euros.

Le Samsung Galaxy A16 5G a récemment intégré le catalogue de smartphones d’entrée de gamme de la marque. Nous n’avons pas tardé à le tester et à noter des points positifs certains, comme ses six années de mises à jour, son écran bien calibré ou encore son autonomie rassurante. Il n’est évidemment pas dénué de défauts, mais lorsqu’il est inclus dans un pack avec batterie à -20 % pendant les French Days, les concessions sont bien plus faciles à accepter.

Les points essentiels du Samsung Galaxy A16 5G

Une belle dalle de 6,7 pouces

Six ans de mises à jour !

Une autonomie d’une journée, voire plus si on est raisonnable

D’abord affiché à 251,99 euros, le pack comprenant un Samsung Galaxy A16 5G et une batterie externe de 10 000 mAh est aujourd’hui proposé à 201,99 euros chez Boulanger.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy A16 5G. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un smartphone léger, résistant et plutôt joli

Le Samsung Galaxy A16 5G ressemble pas mal à son prédécesseur, mais la marque a tout de même misé sur une dalle plus grande (6,7 pouces contre 6,4 pouces pour le A15). Toutefois, on retrouve malheureusement les bordures un peu trop épaisses et ce menton un peu trop proéminent, qui sont bien sûr courants sur cette gamme de prix. Au dos, c’est du plastique, avec les traditionnels objectifs photo alignés à la verticale. Petit bémol pour le déséquilibre qu’ils créent, lorsque l’appareil est posé à plat…

Le smartphone gagne tout de même des points grâce à sa certification IP54 ; il peut donc résister aux éclaboussures d’eau, mais ne tentez pas de lui faire faire un plongeon non plus. L’écran n’est pas en reste avec cette belle dalle Amoled bénéficiant d’une définition 2 340 x 1 080 pixels et d’une bonne finesse d’affichage. Côté taux de rafraîchissement, celui-ci est fixe et peut s’élever à 60 Hz ou à 90 Hz. Oui, c’est peu, mais on se console avec l’excellente colorimétrie que l’écran offre.

Une longévité appréciable

Côté logiciel, c’est OneUI qui est en place, avec ses nombreuses possibilités de personnalisation toujours aussi sympathiques. Cependant, n’espérez pas retrouver les fonctionnalités Galaxy AI, réservées aux modèles milieu et haut de gamme de Samsung. Et on se serait bien passé des nombreux bloatwares que le fabricant a intégrés. Saluons tout de même les six années de mises à jour majeures et de sécurité proposées par le constructeur, ce qui en fait l’une des entrées de gamme offrant la plus grande longévité logicielle du marché.

Côté performances, le Galaxy A16 5G renferme une puce Exyno 1330, un processeur qui ne va certes pas briller pendant les sessions jeux mobiles ni dans le multitâche, mais pour les tâches courantes, cela devrait bien se passer. Côté photo, le smartphone est doté de trois capteurs de 50, 5 et 2 Mpx ; en plein jour, les clichés sont satisfaisants, mais la gestion de la luminosité est moyenne. Enfin, concernant son autonomie, l’A16 5G tiendra une bonne petite journée, voire plus si vous êtes raisonnables avec les applications multimédia et les jeux. La recharge de 25 W est de son côté assez lente.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy A16 5G.

À lire aussi :

Quels sont les meilleurs téléphones Samsung Galaxy à choisir en 2025 ?

French Days 2025 : ne ratez aucun bon plan avec Frandroid

Les French Days reviennent en 2025 pour une première édition. Celle-ci se déroule du mercredi 30 avril jusqu’au 06 mai inclus.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.