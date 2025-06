Tineco Floor One S5 Combo : ce balai-aspirateur 2-en-1 est bien moins cher qu’un Dyson pendant ces soldes d’été

Le Tineco Floor One S5 Combo, livré avec plusieurs accessoires, est un aspirateur balai qui est aussi capable de laver les sols. Un modèle polyvalent et intelligent que l’on retrouve à 264 euros au lieu de 559 euros chez Cdiscount pendant les soldes.

Les aspirateurs balais équipés d’une serpillière, qui leur permet donc de laver les sols, nous font gagner un temps précieux au quotidien. Parmi les modèles polyvalents que l’on trouve actuellement sur le marché, on compte le Tineco Floor One S5, qui marque notamment des points grâce à ses capteurs embarqués qui lui permettent d’ajuster sa puissance d’aspiration et son débit d’eau en fonction de l’état des sols. S’il vous intéresse, sachez que pendant les soldes d’été, sa version Combo avec tous ses accessoires est proposée à moins de 300 euros. Bien moins onéreux qu’un modèle Dyson, donc.

Les points essentiels du Tineco Floor One S5 Combo

Un aspirateur balai et un aspirateur à main

Une serpillière pour le nettoyage humide

Des capteurs embarqués pour détecter le niveau de saleté

Habituellement proposé à 559 euros, le Tineco Floor One S5 Combo est aujourd’hui disponible en promotion à 264 euros chez Cdiscount avec le code promo 25DES249.

Divers accessoires sont fournis : une base de recharge, une solution détergeante, un accessoire de nettoyage 3-en-1, un filtre sec, une station de rangement, une brosse de remplacement ou encore différents embouts.

Un aspirateur trois-en-un

Le Tineco Floor One S5 Combo est un aspirateur au format balai qui promet tout d’abord d’être suffisamment maniable, en grande partie grâce à son poids contenu de 3,8 kg. Il est équipé d’une brosse assez large, qui lui permet notamment d’aspirer le long des plinthes, mais aussi de débarrasser les sols des liquides et sauces tombés accidentellement par terre puisque ce rouleau fait également office de serpillière.

Ce modèle est donc bel et bien polyvalent et offre un nettoyage complet des sols. Il peut même se transformer en aspirateur à main pour les petites surfaces et recoins difficilement atteignables. Le Floor One S5 Combo est par ailleurs muni d’un système à double réservoir, qui garde l’eau claire avec le détergeant et l’eau sale bien séparées. Vous trouverez aussi sur cet aspirateur un écran tactile qui indique le niveau de batterie, le mode de nettoyage choisi ou encore l’état de votre sol.

Un modèle intelligent

En effet, grâce à une série de capteurs embarqués, le Tineco Floor One S5 Combo est capable de détecter le type de sol et la quantité de saleté pour ensuite adapter sa puissance d’aspiration, le débit d’eau délivré et la vitesse de son rouleau. Le nettoyage peut d’ailleurs être suivi directement depuis l’écran : s’il affiche un anneau rouge, c’est que votre sol est sale. Quand les saletés seront correctement éliminées, l’année passera au bleu.

Côté autonomie, le Tineco Floor One S5 Combo offre jusqu’à 20 minutes de ménage. Il est donc davantage adapté aux petites pièces. Une base de recharge est fournie, et elle ne se contente pas de remplir la batterie de l’aspirateur : elle peut aussi laver sa brosse.

