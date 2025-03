Oubliez Dyson, cet aspirateur balai-laveur fait tout aussi bien pour moins cher

Le H12 de Dreame est un balai deux en un, il aspire les sols et en plus, il permet de prodiguer un nettoyage humide sur les surfaces. Un concurrent de taille pour Dyson, surtout quand il est Ă son meilleur prix. Aujourd’hui, nous pouvons trouver le Dreame H12 Ă 299 euros au lieu 499 euros sur Amazon

Dyson est le mastodonte du marchĂ© des aspirateurs balais, mais d’autres fabricants ont tendance Ă se chercher une place pour concurrencer cet ogre du mĂ©nage. C’est le but de la marque chinoise Dreame qui propose dans son catalogue une myriade de rĂ©fĂ©rence d’aspirateur tous aussi puissants que polyvalents. Prenons le modèle H12 qui ne joue pas que le rĂ´le d’aspirateur, il permet d’opĂ©rer un nettoyage mouillĂ© pour laver les taches incrustĂ©es sur les sols. Si vous n’avez pas le budget pour un Dyson, sachez qu‘aujourd’hui le Dreame H12 s’octroie une ristourne de 200 euros de rĂ©duction sur Amazon.

Quelques mots sur le Dreame H12

Système de détection de saleté

Nettoyage humide

Large brosse

Au lieu de 499 euros, le Dreame H12 est aujourd’hui disponible en promotion Ă 299 euros sur Amazon.

Un appareil pour toutes les saletés

Le Dreame H12 est Ă©quipĂ© d’une brosse large qui lui permet de nettoyer au plus près des plinthes et dans les coins pour une aspiration la plus efficace possible. Les petits rĂ©sidus, qu’ils soient poussières, poils d’animaux qui s’accumulent dans toute la maison, n’auront plus aucune chance d’Ă©chapper Ă la polyvalence et Ă la puissance de cet aspirateur.

En plus d’aspirer, le H12 peut laver les sols, il embarque avec lui un rĂ©servoir d’eau de 900 ml. Les taches rĂ©sistantes n’auront aucun rĂ©pit avec cette machine qui reconnait automatiquement le type de nettoyage Ă appliquer en fonction des situations. Il suffit juste de le diriger, son mode automatique s’occupera du reste. Vous serez prĂ©venu des modes actifs via son Ă©cran LED qui indique le taux de saletĂ©s et les options d’activĂ©es.

Une bonne autonomie et un auto-nettoyage performant

Le Dreame H12 se distingue par sa puissante batterie de 4000 mAh qui lui garantie plus d’une demi-heure d’après le site du constructeur. Cette endurance permet un nettoyage en profondeur sans interruption, idĂ©al pour les grandes surfaces pour un entretien rapide chaque jour.

Le balai deux en un de Dreame possède une option d’auto-nettoyage, c’est-Ă -dire que lorsque sa brosse n’est plus assez propre pour proposer un nettoyage optimal, l’appareil se nettoiera tout seul, il suffit de placer le H12 sur sa base et de lancer son mode auto-nettoyant. Un système avec un racleur de brosse intĂ©grĂ© fera en sorte qu’Ă la prochaine utilisation que la brosse soit propre et sèche, prĂŞt Ă en dĂ©coudre de nouveau avec les saletĂ©s du quotidien.

