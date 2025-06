Le vélo électrique fait un retour fracassant en Allemagne, la preuve avec ces chiffres très encourageants

Le marché allemand du vélo amorce une nette reprise au premier trimestre 2025, porté par une hausse notable des ventes de vélos mécaniques et électriques, selon un nouveau rapport publié par la ZIV. La production suit la même dynamique, malgré une prudence toujours de mise.

À l’occasion de l’Eurobike 2025, la ZIV (Zweirad-Industrie-Verband), l’association de l’industrie des deux-roues en Allemagne, a publié ses chiffres pour le premier trimestre 2025, confirmant un net redressement du marché du vélo en Allemagne après une longue période de turbulences (-2,53 % en 2024, -15 % en 2023).

Sur les trois premiers mois de l’année, 385 000 vélos mécaniques ont été écoulés, soit une hausse de 10 % par rapport au premier trimestre 2024, où 350 000 unités avaient trouvé preneur. Les vélos électriques suivent la même tendance : 500 000 VAE ont été vendus sur la même période, contre 450 000 l’an passé, ce qui représente une progression de 11 %.

+11 % au global

Au total, les ventes combinées atteignent 885 000 unités au premier trimestre 2025, en nette augmentation par rapport aux 800 000 du Q1 2024, soit près de 11 % de croissance. Globalement, c’est une hausse considérable.

Cette reprise se reflète également dans la production. Les fabricants allemands ont produit environ 520 000 vélos électriques, en hausse de près de 16 % par rapport à l’année précédente. La production de vélos classiques progresse elle aussi, avec 240 000 unités, soit une croissance de 10 %. En tout, 760 000 vélos ont été produits au premier trimestre 2025, contre 670 000 à la même période l’année dernière, soit un bond de 13,5 %.

Malgré tout, la ZIV appelle à la prudence. Les chiffres d’avril et mai indiquent une légère baisse des ventes, ramenant la croissance du printemps (jusqu’à fin mai) à environ 5 %. L’augmentation des ventes a néanmoins permis de réduire les stocks, tant dans le commerce de détail que dans l’industrie. Le segment des vélos de sport, notamment les modèles de course et gravel, continue d’enregistrer une forte demande. Côté VAE, les VTT électriques restent particulièrement recherchés.

Prudence et optimisme

Burkhard Stork, CEO de la ZIV, ne souhaite pas s’emballer non plus. « Les trois premiers mois de l’année ne peuvent servir que d’indicateur pour les prévisions annuelles dans une mesure limitée, car la préproduction de la saison à venir a généralement lieu à cette période », souligne-t-il. « Notre prévision d’une légère hausse par rapport à l’année précédente reste toutefois inchangée. Nous avons franchi le point le plus bas. »

Et d’ajouter avec plus d’optimisme : « Nous maintenons le cap sur la normalisation du marché du vélo. Nous voyons la lumière au bout du tunnel pour 2026, signe clair de la fin d’une période difficile. » Une perspective encourageante, même si « la hausse des ventes doit encore être considérée avec une certaine prudence pour le moment ».