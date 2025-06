Ce nouveau moteur électrique ultra léger et compact va révolutionner les vélos de route et d’aventure

Présenté à l’Eurobike 2025, le TQ HPR40 est un nouveau moteur central destiné aux vélos de route et gravel électriques. Il se distingue par un poids réduit, une puissance maximale de 200 W et une intégration discrète dans le cadre. Présentation.

À l’occasion de l’Eurobike 2025, la marque allemande TQ a dévoilé le HPR40, un moteur électrique central inédit. Quelques semaines après avoir présenté son HPR60, plus polyvalent et destiné à des VTT, TQ va ici encore plus loin avec son HPR40, conçue cette fois-ci pour les vélos de route et gravel, nous apprend Bike Rumor.

Le cahier des charges était ambitieux : concevoir un moteur central extrêmement compact, discret, et surtout très léger. Pour ce faire, TQ a fait un choix audacieux et suffisamment rare pour le souligner : le HPR40 ne délivre que 200 W en pic, une puissance volontairement contenue, alors que la limite légale européenne autorise une puissance nominale de 250 W.

Un poids famélique

Globalement, le résultat est bluffant, car le moteur ne pèse que 1, 170 kg, mais il parvient malgré tout à offrir jusqu’à 40 Nm de couple. De quoi fournir une assistance efficace et probablement suffisante dans les phases les plus exigeantes. L’ensemble du système, incluant la batterie, la télécommande, l’ordinateur de bord, la Smart Box et l’application, affiche un poids total de seulement 2 ,7 kg.

La batterie intégrée est tout aussi légère. D’une capacité de 290 Wh, elle ne pèse que 1 ,460 kg. Compte tenu de la faible puissance du moteur, cela devrait suffir à garantir une autonomie confortable : jusqu’à 130 km en mode Eco, 100 km en mode Mid, et environ 80 km en mode High, selon TQ. Un prolongateur d’autonomie de 160 Wh est également disponible pour ceux qui aiment les longues sorties.

Le travail sur l’intégration va au-delà du poids. Les boutons de commande sont par exemple dissimulés sous le ruban de guidon pour rester accessibles mais discrets. L’ordinateur de bord, quant à lui, prend la forme d’un discret module intégré à l’extrémité du cintre. Il ne dispose pas d’affichage numérique, mais d’une rangée de LED permettant d’indiquer le niveau de batterie et le mode sélectionné, tout en servant de bouton d’allumage du système.

TQ affirme que son système est « silencieux, ne présente pratiquement aucun délai d’engagement, aucune traînée en roue libre et permet une intégration fluide et élégante au système du vélo électrique ».

Un premier vélo électrique y a droit

Le HPR40 ne s’adresse pas à ceux qui cherchent un maximum de puissance, mais à un public bien précis : les cyclistes qui veulent conserver les qualités dynamiques de leur vélo de route ou gravel tout en bénéficiant d’un coup de pouce dans les côtes, ou lors de longues sorties.

D’ailleurs, un premier vélo de route électrique présenté à l’Eurobike y a déjà droit : l’impressionnant Caynon Endurace:ONfly, qui pèse moins de 10 kg dans sa version la plus haut de gamme.