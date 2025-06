Bosch dégaine un nouveau moteur pour vélo électrique très puissant et pensé pour l’aventure

Bosch dévoile une nouvelle motorisation pour vélo électrique pensée pour le trekking et les longues randonnées : le Performance Line PX, qui revendique une puissance maximale parmi les meilleures de la gamme du fabricant.

Source : Bosch

Bosch eBike Systems étoffe sa gamme avec une motorisation pensée pour les vélos électriques taillés pour l’aventure, a annoncé la marque allemande dans un communiqué de presse envoyé à Frandroid. Ce nouveau moteur fait partie d’une série d’annonces en cascade présentées la veille de l’Eurobike, plus grand salon vélo d’Europe organisé à Francfort du 25 au 29 juin.

Ce nouveau moteur se nomme Performance Line PX. Avec un couple atteignant jusqu’à 90 Nm et une puissance en crête de 700 W, il devient l’un des moteurs parmi les plus musclés de la famille Bosch, juste derrière les modèles Performance Line CX-R et CX, tous deux plafonnant à 750 W et 100 Nm. Sa puissance nominale reste fidèle au standard légal avec 250 W. Le tout dans un format qui tutoie les 2,9 kg.

Pour les VTC électriques

« Qu’il s’agisse d’aventures sur plusieurs jours avec beaucoup de bagages ou de randonnées spontanées à la découverte de la nature, nous avons conçu la motorisation Performance Line PX spécifiquement pour les besoins des utilisateurs et utilisatrices de VAE de randonnée », note Claus Fleischer, PDG de Bosch eBike Systems. En clair, ce moteur viserait pleinement les VTC électriques.

BYD Dolphin Surf : la plus stylée des compactes électriques Avec la BYD Dolphin Surf, BYD secoue le marché de la voiture électrique. Disponible à partir de 19 990 €, cette citadine a une autonomie de 507 km et se recharge de 30 à 80 % en 22 minutes seulement !

Et de poursuivre : « Il était important pour nous qu’ils bénéficient d’une assistance à la fois puissante et finement réglée, qui s’adapte intuitivement à leur situation de pédalage. Grâce à ce moteur robuste et polyvalent, les cyclistes peuvent oublier le quotidien et partir à la découverte de nouveaux sentiers ».

Source : Bosch

Concrètement, ce nouveau moteur se distingue par une série de fonctions bien pensées pour les pratiques mixtes. L’aide au démarrage en côte et l’assistance à la marche facilitent la gestion du vélo chargé, par exemple. Le mode Auto, quant à lui, adapte dynamiquement l’assistance face à une chute brutale de la vitesse, qu’elle soit causée par une montée abrupte ou un vent de face.

Bosch s’est également concentré sur la dimension personnalisable de son système. « Les cyclistes peuvent adapter les valeurs de performance de la motorisation Performance Line PX à leurs besoins personnels dans l’application eBike Flow ». Une possibilité bonne à prendre, avec une mise en garde toutefois : « Des valeurs de performance plus élevées impliquent également une augmentation de l’usure et une diminution de l’autonomie ».

Sur route, Bosch promet une assistance particulièrement silencieuse et une très faible résistance au-delà des 25 km/h, seuil légal au-delà duquel le moteur se désactive.

Source : Bosch

Autre fonction notable : l’intégration d’eShift, la solution de changement de vitesses automatique déjà présente avec certaines transmissions comme Enviolo ou TRP. Bosch étend désormais cette compatibilité aux transmissions Shimano.

Disponibilité

« Cette solution automatique permet aux VAE équipés de la motorisation Performance Line PX de passer automatiquement sur la vitesse adéquate, en fonction de la cadence de pédalage personnalisée. Ainsi, les cyclistes roulent de manière plus régulière et peuvent se concentrer pleinement sur le parcours », explique Bosch.

Le Bosch Performance Line PX sera disponible à partir de l’été 2025.

Toutes les annonces Bosch de l’Eurobike 2025

Bosch a présenté une flopée de nouveautés produits et logicielles dans le cadre de l’Eurobike 2025, organisé à Francfort du 25 au 29 juin. Voici tout ce qu’il faut retenir :