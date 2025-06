Ultra pratique, la fonction Bosch pour passer les vitesses automatiquement va pouvoir s’inviter sur bien plus de vélos électriques

La fonction eShift de Bosch permettant de changer automatiquement de vitesses n’est pas nouvelle. Cependant, la fonction était limitée à un certain type de dérailleurs. Désormais, Shimano, TRP et Classified peuvent en profiter.

Source : Bosch

Bosch a mis au point dès 2014 un système nommé eShift permettant de changer de vitesses automatiquement, ou sans pédaler. Néanmoins encore peu de dérailleurs étaient compatibles avec cette nouvelle technologie.

Bosch annonce que sa fonctionnalité est maintenant étendue aux dérailleurs électriques de Shimano et de TRP, ainsi qu’aux moyeux de Classified.

Une compatibilité étendue

Shimano avait déjà lancé ce type d’équipement quelque temps avant Bosch, mais il est limité aux vélos électriques utilisant un moteur Shimano et un dérailleur lui aussi de la marque japonaise.

L’avantage du système de Bosch est qu’il est maintenant compatible avec divers dérailleurs électriques sur le marché. Dans un communiqué de presse, Bosch annonce que la fonctionnalité eShift est maintenant disponible pour les dérailleurs Shimano XTR Di2, Shimano DEORE XT Di2, Shimano DEORE Di2 et Shimano CUES Di2. Du côté de TRP, eShift est désormais compatible avec le TRP E.A.S.I. A11 et le TRP E.A.S.I. A10, en plus du TRP E.A.S.I. A11 et du TRP E.A.S.I. A12 déjà compatibles.

Source : Bosch

Les moyeux intégrant des vitesses sont eux aussi compatibles : on parle du Shimano NEXUS Di2 et du système de Classified. Avec ces évolutions, de nombreux vélos vont pouvoir profiter du eShift. Ce sera l’écran du VAE, ou l’écran de la fonction Ride de l’application Bosch eBike Flow, qui indiquera quel mode est lancé : « M » pour le changement de vitesse manuel, « M+ » pour le changement de vitesse semi-automatique et « A » pour le changement de vitesse automatique.

Même en mode automatique, le cycliste peut choisir d’ajouter ou d’enlever une dent pour adapter son pédalage à son effort et à son environnement.

Source : ©Bosch

Concernant les fonctionnalités du Shimano NEXUS Di2, elles ont été améliorées : l’eShift est capable de détecter lorsque le vélo est à l’arrêt et passe automatiquement à la vitesse de redémarrage définie. Ainsi, la reprise du trajet est plus simple et on n’a plus besoin de penser à rétrograder avant un stop ou un feu rouge.

Qu’est-ce que la fonction eShift ?

La fonctionnalité eShift modernise le passage de vitesses avec deux fonctionnalités : le « Freeshift », permettant de changer de vitesses sans pédaler, et l’Autoshift, changeant de vitesses automatiquement.

Le Freeshift permet de changer de vitesse sans action de pédalage du cycliste puisque, sur les vélos électriques, les manivelles sont débrayables du moteur ; le moteur peut alors entraîner la chaîne pour changer de vitesses. Ce qui peut sembler très pratique, notamment dans une descente où pédaler n’est pas toujours possible, ou lorsqu’on est pris de court face à une montée et qu’on doit changer rapidement de braquet.

Source : Bosch

La fonctionnalité Autoshift permet, quant à elle, de changer de vitesses automatiquement selon la cadence de pédalage du cycliste. Que vous abordiez une montée ou une descente, le vélo est capable de jouer du dérailleur pour vous garder dans la plage de cadence de pédalage cible, préalablement définie selon vos objectifs.

Disponible à l’automne

On remarque qu’uniquement des dérailleurs électriques sont compatibles : le système ne peut tirer le câble d’un dérailleur conventionnel. Pour en profiter sur son vélo, il faudra avoir un moteur Bosch compatible et l’un des dérailleurs cités, mis à jour.

Il sera possible d’obtenir la fonction Bosch eShift pour les transmissions citées dès l’automne prochain. Il faudra se procurer la fonction sur l’application Bosch eBike Flow ou la faire installer par un revendeur spécialisé. Bosch ne donne pas d’indication concernant le tarif de cette opération.

En revanche, le constructeur annonce avoir amélioré la réactivité de son système grâce au capteur et au logiciel. On peut lire dans le communiqué : « L’eShift réagit directement en montée, change de vitesse plus rapidement selon le style de pilotage et s’adapte mieux à la nature du sol sur lequel vous roulez. »

