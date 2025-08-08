La Ticwatch Atlas, une montre robuste pour sportifs exigeants, notée 9/10 et à l’autonomie de 90 h est à moitié prix sur Amazon

La Mobvoi Ticwatch Atlas est une montre connectée robuste avec un accent sur les activités outdoor que vous retrouvez sur Amazon pour 155,60 euros au lieu de 359 euros.

Lancée en octobre 2024, la Mobvoi Ticwatch Atlas est une smartwatch complète et robuste plutôt à destination des sportifs. Bien sûr, tout le monde peut la porter, mais son look et la précision de ses capteurs font qu’elle est vraiment orientée sport. La réduction de 203,4 euros sur Amazon est la bonne occasion de l’arborer au poignet, surtout que son double écran et son autonomie XL font d’elle l’une des meilleures du marché. Ce qui explique pourquoi elle a obtenu 9/10 dans nos colonnes.

Les avantages de la Mobvoi Ticwatch Atlas

Le double écran assure une lisibilité optimale en toute situation

Une autonomie de 90 h en usage normal, 45 jours avec l’économie d’énergie

Plus de 110 modes sportifs pris en charge

Sortie à 359 euros en octobre 2024, la Ticwatch Atlas a plus d’une fois baissé de prix depuis. Mais rarement au point d’atteindre les 155,60 euros proposés par Amazon pendant cette vente flash.

Une montre outdoor robuste, précise et bien équipée pour le sport

La Mobvoi Ticwatch Atlas mise sur une construction solide et des fonctions sportives avancées. Son boîtier en acier inoxydable protège un écran OLED de 1,43 pouce qui affiche 466 × 466 pixels et renforcé par un verre saphir, lisible même en plein soleil. La montre encaisse sans problème les chocs, la poussière ou les températures extrêmes grâce à sa certification MIL-STD-810H. L’étanchéité 5 ATM permet de l’utiliser sous la pluie ou lors de baignades légères. Un altimètre barométrique intégré renforce l’intérêt pour les sorties montagne ou les activités avec dénivelé.

Côté interface, la Ticwatch Atlas tourne sous Wear OS 4 avec la puce Snapdragon W5+ Gen 1. L’ensemble reste fluide, compatible avec plus de 30 000 applications du Play Store. Le GPS multi-constellation assure un suivi précis des déplacements. ECG, SpO2, fréquence cardiaque continue et plus de 110 modes d’entraînement sont inclus. La montre couvre un grand nombre de sports et propose même deux boutons physiques programmables pour accéder rapidement aux fonctions les plus utilisées.

Une autonomie renforcée pensée pour les longues sorties

La Ticwatch Atlas se distingue surtout par son double écran : un AMOLED en principal et un LCD basse consommation superposé. Ce système fait que l’autonomie est prolongée jusqu’à 90 heures en usage normal, et jusqu’à 45 jours en mode essentiel. Une recharge rapide par système magnétique permet de récupérer environ 24 heures d’autonomie en 30 minutes. Le top pour les profils qui partent plusieurs jours sans accès facile à une prise.

L’application Mobvoi complète le suivi santé et sport avec des plans d’entraînement, des analyses détaillées et un historique consultable. Le Bluetooth 5.2 permet de recevoir des appels, de lire les notifications et d’accéder aux commandes vocales via Google Assistant. Par contre, elle reste réservée aux utilisateurs Android, les possesseurs d’iPhone peuvent passer leur chemin.

Vous pouvez retrouver notre test complet de la Mobvoi Ticwatch Atlas pour en apprendre plus sur cette excellente montre connectée.

Le guide d’achat sur les meilleures montres connectées du moment peut éclairer votre lanterne quant au choix de votre future smartwatch.

