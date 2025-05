Test de la Huawei Watch 5 : une montre design, moderne, et taillée pour le suivi de santé

La Huawei Watch 5 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Avec les beaux jours qui arrivent, il est temps pour les diffĂ©rents constructeurs de renouveler leurs gammes de montres connectĂ©es. Huawei n’est pas en reste avec pas moins de trois nouveaux modèles lancĂ©s au printemps 2025.

Outre les Huawei Watch Fit 4 et Huawei Watch Fit 4 Pro, la marque chinoise vient aussi renouveler son segment haut de gamme avec sa nouvelle Huawei Watch 5. Voici son test complet.

Huawei Watch 5 Fiche technique

Modèle Huawei Watch 5 Dimensions 46 mm x 46 mm x 11,3 mm Technologie Li-Ion DĂ©finition de l’Ă©cran 466 x 466 pixels Dalle AMOLED Poids 56 g Capteur de rythme cardiaque Oui Analyse du sommeil Oui AccĂ©lĂ©romètre Oui Capteur de lumière ambiante Oui Indice de protection 5 ATM Fiche produit

La montre de ce test nous a été fournie par le constructeur.

Huawei Watch 5 Un design moderne et un écran bombé

Huawei propose désormais de nombreuses gammes pour ses montres connectées, des modèles Fit aux versions Ultimate en passant par ses Watch GT.

De son cĂ´tĂ©, la dernière Watch simple avait Ă©tĂ© lancĂ©e en 2023 avec deux versions, une Huawei Watch 4 et une Huawei Watch 4 Pro. Entre-temps, la marque a proposĂ©, l’an dernier, ses Huawei Watch GT 5 et Watch GT 5 Pro avec un design quelque peu anguleux et un boĂ®tier reprenant une forme octogonale.

La Huawei Watch 5 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Ce n’est pas le cas pour la Huawei Watch 5. Celle-ci arbore en effet des lignes particulièrement rondes et fluides avec un boĂ®tier aux lignes assez discrètes. On a en fait droit Ă plusieurs versions aussi bien en terme de taille que de matĂ©riaux utilisĂ©s :

Huawei Watch 5 42 mm acier 904L : beige ou doré, 50 grammes, 42 x 42 x 10,5 mm

Huawei Watch 5 42 mm acier 316L : blanc ou vert, 48 grammes, 42 x 42 x 10,5 mm

Huawei Watch 5 46 mm titane : marron, argent ou violet, 56 grammes, 46 x 46 x 11,3 mm

Huawei Watch 5 46 mm acier 316L : noir, 61 grammes, 46 x 46 x 11,3 mm

De mon cĂ´tĂ©, j’ai eu l’occasion de tester la Huawei Watch 5 en version violette de 46 mm et avec boĂ®tier en titane. Ce modèle est d’ailleurs fourni avec un bracelet en imitation cuir, mais revĂŞtement intĂ©rieur en silicone pour permettre un meilleur maintien lors de l’utilisation sportive. La montre est compatible avec n’importe que bracelet standard de 22 mm avec système de pompe Ă relâchement rapide. Les bracelets de Huawei proposent nĂ©anmoins un bouton et un système d’encoche pour mieux s’intĂ©grer au boĂ®tier.

Le bracelet amovible de la Huawei Watch 5 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Il faut dire que la Huawei Watch 5 n’a pas de cornes apparentes, comme c’Ă©tait dĂ©jĂ le cas de la Huawei Watch 4 Pro. Sur la droite du boĂ®tier, on va retrouver deux boutons : une couronne rotative en haut et un bouton oblong en bas. Entre les deux, Huawei a positionnĂ© un capteur original sur lequel on reviendra plus tard.

La couronne de la Huawei Watch 5 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

La montre propose Ă©galement un Ă©cran particulièrement bien mis en avant. Outre le fait qu’il occupe 80,4 ou 82,5 % de la surface de la montre — en fonction de la taille — il est par ailleurs bombĂ© pour lui donner presque un aspect de demi sphère. Il en rĂ©sulte un affichage efficace. En outre, l’affichage est proposĂ© par du verre saphir qui garantit une bonne protection contre les rayures. Notons enfin que la Huawei Watch 5 est certifiĂ©e 5 ATM et qu’elle peut aussi prendre en charge la plongĂ©e jusqu’Ă 40 mètres de profondeur.

Huawei Watch 5 Un grand affichage lumineux

En fonction de la taille du boîtier, Huawei a logiquement intégré des affichages de tailles différentes :

Huawei Watch 5 42 mm : 1,38 pouce, 466 x 466 pixels, 338 pixels par pouce

Huawei Watch 5 46 mm : 1,5 pouce, 466 x 466 pixels, 310 pixels par pouce

L’Ă©cran de la Huawei Watch 5 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Concrètement, on a donc des dalles de taille diffĂ©rente, mais avec la mĂŞme dĂ©finition. De quoi amener Ă un affichage plus dĂ©taillĂ© sur le petit format, Ă 338 ppp, contre une rĂ©solution de 310 ppp pour le grand modèle. Ă€ titre de comparaison, les Apple Watch proposent de leur cĂ´tĂ© une densitĂ© de 326 ppp, le fameux « retina display » d’Apple.

NĂ©anmoins, mĂŞme avec le grand format, je n’ai pas Ă©tĂ© gĂŞnĂ© du tout par la plus faible rĂ©solution relative de l’Ă©cran. L’affichage reste suffisamment dĂ©fini pour ne pas dĂ©celer individuellement chaque pixel.

La montre de Huawei embarque par ailleurs un Ă©cran Amoled avec une technologie LTPO 2.0 permettant d’ajuster automatiquement le taux de rafraĂ®chissement de la dalle en fonction du contexte.

La Huawei Watch 5 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Surtout, l’Ă©cran de la Huawei Watch 5 est particulièrement lumineux et peut monter jusqu’Ă 3000 cd/m². C’est la mĂŞme valeur que la Samsung Galaxy Watch Ultra ou l’Apple Watch Ultra 2. De quoi permettre de consulter l’Ă©cran confortablement, mĂŞme sous un grand soleil, sans ĂŞtre gĂŞnĂ© par les reflets. Bien Ă©videmment, la montre embarque un capteur de luminositĂ© pour ajuster l’Ă©clairage de l’Ă©cran Ă celui de la pièce.

L’affichage always-on de la Huawei Watch 5 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

La Huawei Watch 5 est Ă©galement dotĂ© d’un mode d’affichage always-on qui peut ĂŞtre paramĂ©trĂ© pour ne s’activer que la journĂ©e. De son cĂ´tĂ©, le mode sommeil programmable va permettre de dĂ©sactiver aussi la fonction d’allumage de l’Ă©cran en levant le poignet.

Concernant les cadrans virtuels, treize sont prĂ©chargĂ©s sur la Huawei Watch 5 et il est possible d’en trouver davantage au sein de l’application Huawei Health. Bon point, le constructeur indique l’indice de consommation Ă©nergĂ©tique de chaque cadran et propose une ou plusieurs options de personnalisation.

Huawei Watch 5 Une interface claire, mais chiche en applications

La Huawei Watch 5 est Ă©quipĂ©e du système d’exploitation Harmony OS en version 4.0. Comme toutes les montres du constructeur chinois, elle peut ainsi ĂŞtre utilisĂ©e aussi bien appairĂ©e Ă un smartphone Android qu’Ă un iPhone. Il faudra pour cela passer par l’application Huawei SantĂ© sur le tĂ©lĂ©phone.

Concernant la navigation au sein de l’interface, on retrouve les mĂŞmes gestes, boutons et contrĂ´les que sur la plupart des montres Huawei, alliant aussi bien la navigation tactile que les deux boutons positionnĂ©s sur la droite :

glissement vers le bas : paramètres rapides ;

glissement vers le haut : notifications ;

glissement vers la droite : météo, calendrier et musique ;

glissement vers la gauche : cartes / widgets personnalisables ;

appui simple sur la couronne : liste des applications ;

double appui sur la couronne : multitâche ;

appui long sur la couronne : mise hors tension ;

appui simple sur le bouton oblong : raccourcis personnalisables ;

double appui sur le bouton oblong : Huawei Wallet.

Widgets sur la Huawei Watch 5 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid MĂ©tĂ©o sur la Huawei Watch 5 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid Notifications sur la Huawei Watch 5 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid Paramètres rapides sur la Huawei Watch 5 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Dans l’ensemble, on a donc des gestes particulièrement simples Ă apprĂ©hender et qui ne vont pas dĂ©boussoler les personnes habituĂ©es aux montres Huawei ou mĂŞme Ă celles sous Wear OS. Bon point Ă noter : les nouveaux raccourcis personnalisables activables depuis l’appui simple sur le bouton du bas. Trois applications peuvent ĂŞtre sĂ©lectionnĂ©es Ă l’aide de cette touche et non pas une seule comme c’est souvent le cas.

En outre, la Huawei Watch 5 propose une dĂ©tection de certains gestes. Ă€ la manière de l’Apple Watch Series 10 par exemple, il sera possible d’effectuer un double pincement pour valider certaines actions comme pour dĂ©crocher un appel ou mettre la musique en pause. Comme sur les Apple Watch, c’est pratique quand on en a besoin, mais ça reste globalement assez gadget. Surtout que seules trois applications sont compatibles : rĂ©veil, tĂ©lĂ©phone et musique.

Les contrĂ´les gestuels de la Huawei Watch 5 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Du cĂ´tĂ© des applications justement, on retrouve sur la Huawei Watch 5 les mĂŞmes bĂ©mols que pour toutes les montres du constructeur. Ici, en dehors des applications prĂ©installĂ©es, ne comptez pas trop sur le fait d’enrichir les fonctions de la montre. Seule une poignĂ©e d’applications tierces est compatible, et aucune de la part d’un dĂ©veloppeur particulièrement renommĂ©.

On se consolera avec la possibilitĂ© de rĂ©pondre aux messages — sur Android uniquement — Ă la voix ou avec un clavier virtuel. Il est aussi possible de rĂ©pondre Ă des appels tĂ©lĂ©phoniques en Bluetooth depuis la montre ou mĂŞme de manière autonome, Ă condition d’avoir configurĂ© une eSIM 4G pour la Huawei Watch 5.

Les applications sur la Huawei Watch 5 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Dernier point apprĂ©ciable, Huawei propose dĂ©sormais le paiement contact par NFC via Huawei Wallet. Cependant, il vous faudra nĂ©cessairement passer par un système de paiement tiers, celui de Quicko. Malheureusement, au moment de ce test, la fonction n’Ă©tait pas encore disponible.

Huawei Watch 5 Une montre Ă l’excellent suivi de santĂ©

La Huawei Watch 5 embarque tout ce dont on peut attendre d’une montre connectĂ©e haut de gamme en termes de capteurs de santĂ©.

On va ainsi retrouver bien évidemment un capteur cardio optique et un oxymètre de pouls au dos du boîtier, mais aussi des capteurs de mouvement, une analyse du sommeil et une puce GPS et un altimètre barométrique pour évaluer le dénivelé et la distance des entraînements sportifs.

Le nouveau capteur X-Tap de la Huawei Watch 5 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

En outre, Huawei inaugure un tout nouveau capteur, positionnĂ© sur la tranche droite du boĂ®tier, entre les boutons. Ce capteur, baptisĂ© X-Tap, fait office non seulement d’Ă©lectrocardiogramme, mais propose aussi d’autres mesures comme on le verra plus tard.

La précision du GPS de la Huawei Watch 5

Pour le suivi de géolocalisation en exercice, la Huawei Watch 5 embarque une puce multi-GNSS (GPS, Glonass, Galileo, Beidou et QZSS) compatible double-fréquence. De quoi permettre, sur le papier, une précision accrue même dans un cadre généralement complexe comme les milieux urbains.

La Huawei Watch 5 intègre une puce GPS // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Pour rappel, la prĂ©cision du GPS va influer sur plusieurs facteurs Ă commencer par la distance parcourue, mais Ă©galement les donnĂ©es qui en dĂ©coulent, comme la vitesse ou l’allure mesurĂ©es durant l’exercice.

Pour Ă©valuer la fiabilitĂ© GPS de la Huawei Watch 5, je l’ai utilisĂ©e en course Ă pied durant diffĂ©rentes sĂ©ances et dans plusieurs environnements, aussi bien en ville que dans un parc dĂ©gagĂ© ou sur piste. J’ai ensuite comparĂ© les distances mesurĂ©es et les tracĂ©s Ă ceux d’une montre de sport haut de gamme, la Garmin Fenix 8.

Courses Référence Huawei Watch 5 Ecart Course 1 (parc) 10,209 km 10,240 km +0,30 % Course 2 (parc+piste) 13,239 km 13,600 km +2,73 % Course 3 (piste) 8,216 km 8,400 km +2,24 % Course 4 (ville) 6,021 km 6,010 km -0,18 % Total 37,685 km 38,250 km +1,50 %

Suivi GPS de la Huawei Watch 5 Suivi GPS de la Garmin Fenix 8

Suivi GPS de la Huawei Watch 5 Suivi GPS de la Garmin Fenix 8

Suivi GPS de la Huawei Watch 5 Suivi GPS de la Garmin Fenix 8

Alors que les montres Huawei proposent d’ordinaire une excellente prĂ©cision GPS, force est de constater que la Huawei Watch 5 ets un peu Ă la traĂ®ne sur ce domaine. Elle a tendance Ă positionner le tracĂ© dans les bâtiments, Ă agrandir certaines boucles et Ă manquer globalement de prĂ©cision, que ce soit en ville, en nature ou sur piste. Dommage.

Heureusement, la montre se rattrape avec la possibilitĂ© de tĂ©lĂ©charger des cartographies en local, pour les consulter pendant l’exercice, ou d’intĂ©grer des traces au format GPX pour suivre un certain itinĂ©raire.

La précision de la fréquence cardiaque de la Huawei Watch 5

Du cĂ´tĂ© de l’analyse en temps rĂ©el de la frĂ©quence cardiaque, la Huawei Watch 5 embarque un capteur cardio optique positionnĂ© Ă l’arrière du boĂ®tier.

Pour aller plus loin

Montre de sport, ceinture cardio, brassard… comment mesurer prĂ©cisĂ©ment votre frĂ©quence cardiaque durant le sport

Il s’agit d’ailleurs du mĂŞme capteur de frĂ©quence cardiaque que sur la Huawei Watch GT 5 Pro lancĂ©e l’an dernier.

Le capteur cardio de la Huawei Watch 5 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Afin d’Ă©valuer la prĂ©cision de ce capteur cardio, j’ai portĂ© la montre durant plusieurs sĂ©ances de course Ă pied avec des sorties variĂ©es, aussi bien Ă allure et intensitĂ© constante qu’avec des blocs d’intensitĂ© un peu plus long ou avec de fortes variations. J’ai par la suite comparĂ© les donnĂ©es Ă celles d’une ceinture cardio de rĂ©fĂ©rence, la Polar H10+, portĂ©e au mĂŞme moment.

Mesure de référence Huawei Watch 5 Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 154 bpm 153 bpm -0,85 % -0,63 % FC max 163 bpm 161 bpm

La mesure de fréquence cardiaque sur la Huawei Watch 5 // Source : Frandroid

Mesure de référence Huawei Watch 5 Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 158 bpm 158 bpm -0,55 % -0,48 % FC max 182 bpm 181 bpm

La mesure de fréquence cardiaque sur la Huawei Watch 5 // Source : Frandroid

Mesure de référence Huawei Watch 5 Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 164 bpm 163 bpm -0,49 % -0,41 % FC max 190 bpm 188 bpm

La mesure de fréquence cardiaque sur la Huawei Watch 5 // Source : Frandroid

On le constate, la Huawei Watch 5 parvient Ă proposer un excellent suivi de la frĂ©quence cardiaque durant l’activitĂ©, malgrĂ© une lĂ©gère sous-Ă©valuation d’un ou deux battements par minute.

C’est logique pour les sĂ©ances de footing tranquilles, gĂ©nĂ©ralement simples Ă suivre pour les montres connectĂ©es, mais Ă©galement sur les sĂ©ances très intenses comme le dernier exemple le montre. La montre rĂ©ussit mĂŞme Ă atteindre les mĂŞmes pics de frĂ©quence cardiaque et Ă descendre aussi bas que la ceinture sur les phases de rĂ©cupĂ©ration, avec une latence particulièrement faible.

Les fonctions de sport et santé de la Huawei Watch 5

Si la Huawei Watch 5 est plutĂ´t bien adaptĂ©e pour le sport, avec notamment le suivi avancĂ© de 20 types d’exercice, la possibilitĂ© de plonger jusqu’Ă 40 mètres de profondeur, l’export automatique des sĂ©ances vers Strava — dĂ©sormais avec les donnĂ©es de frĂ©quence cardiaque — ou la mesure de la cadence ou de l’oscillation verticale en course Ă pied, elle se positionne surtout comme une montre de santĂ©.

Le nouveau capteur X-Tap de la Huawei Watch 5 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

En effet, le principal atout de la Huawei Watch 5 rĂ©side dans son nouveau capteur X-Tap. PositionnĂ© sur la tranche droite du boĂ®tier, il s’agit d’un capteur utilisant Ă la fois la photoplĂ©thysmographie — pour une analyse optique de la SpO2 et de la frĂ©quence cardiaque — et un Ă©lectrocardiogramme pour mesurer l’activitĂ© Ă©lectrique du coeur.

Huawei indique avoir intĂ©grĂ© ce capteur supplĂ©mentaire en raison de la plus grande concentration de vaisseaux sanguins dans le bout des doigts que dans le poignet. Ce capteur est donc censĂ© ĂŞtre plus prĂ©cis Ă dĂ©faut d’ĂŞtre aussi pratique, puisqu’il ne pourra s’utiliser que manuellement et non pas automatiquement.

Le panorama santĂ© de la Huawei Watch 5 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Pour l’utiliser, il suffit d’appuyer sur le capteur, dotĂ© Ă©galement d’une surface tactile. La fonction « panorama santĂ© » de la Huawei Watch 5 va alors se lancer, avec un ECG de 30 secondes, puis une mesure de la SpO2 et enfin la dĂ©tection de trouble en vous poussant Ă tousser puis en analysant le rĂ©sultat grâce au microphone.

Au total, ce panorama santĂ© va rĂ©aliser neuf mesures, du stress Ă la SpO2 en passant par la tempĂ©rature cutanĂ©e, la VFC ou la frĂ©quence cardiaque. La montre est Ă©galement capable d’analyser la souplesse des artères en passant par l’ECG.

L’idĂ©e de ce panorama santĂ© est de proposer un ensemble de mesures qu’il est facile de comparer sur le long terme. Ă€ leur issue, la Huawei Watch 5 pourra vous indiquer si une anomalie a Ă©tĂ© dĂ©tectĂ©e.

Huawei Watch 5 Une autonomie correcte et un mode Ă©conomie d’Ă©nergie très pratique

Pour assurer l’autonomie de sa Huawei Watch 5, la marque chinoise a intĂ©grĂ© une batterie de capacitĂ© diffĂ©rente en fonction de la taille :

Huawei Watch 5 42 mm : 540 mAh, 3 jours d’autonomie, 7 jours en mode Ă©conomie d’Ă©nergie ;

Huawei Watch 5 46 mm : 867 mAh, 4,5 jours d’autonomie, 11 jours en mode Ă©conomie d’Ă©nergie.

Le mode Ă©conomie d’Ă©nergie proposĂ© par Huawei est par ailleurs plutĂ´t efficace, en cela qu’il permet de conserver l’essentiel des fonctionnalitĂ©s de la montre, y compris l’affichage always-on, l’analyse en permanence de la frĂ©quence cardiaque ou le suivi de la SpO2. En fait, ce mode va simplement couper l’eSIM et le rĂ©seau Wi-Fi ainsi que les gestes intelligents et la dĂ©tection du capteur X-Tap.

La Huawei Watch 5 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

De mon cĂ´tĂ©, comme pour tous les tests de montre connectĂ©e sur Frandroid, j’ai activĂ© des paramètres plutĂ´t Ă©nergivores avec le mode standard, le suivi de frĂ©quence cardiaque en continu, le mode always-on la journĂ©e, la mesure du stress ou le suivi automatique de la SpO2.

Avec ces paramètres, j’ai pu utiliser la Huawei Watch 5 46 mm pendant trois jours avant qu’elle ne passe de 100 Ă 0 % de batterie. Sur cette pĂ©riode, j’ai utilisĂ© la montre Ă une occasion avec suivi de gĂ©olocalisation GPS multi-bande, pendant 1h17.

La Huawei Watch 5 en charge // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

C’est certes moins que la plupart des montres Huawei, mais cela suffit nĂ©anmoins pour dĂ©passer l’Ă©crasante majoritĂ© des montres Wear OS. Surtout, le mode Ă©conomie d’Ă©nergie devrait permettre d’accroĂ®tre l’autonomie de manière consĂ©quente sans sacrifier les fonctionnalitĂ©s. On aura donc tendance Ă le recommander si on ne se sert pas de la Huawei Watch 5 en mode eSIM.

Pour la recharge, la Huawei Watch 5 est fournie avec sa base de charge sans fil, reliée à un câble USB-A. Il faudra compter sur 1h20 environ pour une charge complète de 0 à 100 %. Notez par ailleurs que la montre est compatible avec la charge sans fil Qi par induction.

Huawei Watch 5 Appel et communication

La Huawei Watch 5 peut bien Ă©videmment se connecter au smartphone en Bluetooth, mais elle profite aussi d’une connexion Wi-Fi.

Par ailleurs, Ă l’instar de nombreuses montres haut de gamme, la montre de Huawei est compatible 4G grâce Ă un support de l’eSIM. Il vous sera donc possible de passer des appels ou recevoir des SMS mĂŞme en l’absence de votre smartphone grâce au micro et au haut-parleur intĂ©grĂ©. La qualitĂ© d’appel est par ailleurs particulièrement efficace, avec une bonne captation de la voix et une rĂ©duction efficace des bruits environnants.

La Huawei Watch 5 permet de passer des appels tĂ©lĂ©phoniques // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Comme on l’a vu, la montre est par ailleurs compatible GPS double frĂ©quence et multi-GNSS. Elle permet enfin de payer sans contact par NFC Ă condition de passer par le service de carte virtuelle Quicko.

La Huawei Watch 5 est disponible à compter de ce jeudi 15 mai. La montre est proposée à partir de 449 euros en France avec deux tailles et deux matériaux par taille :

Huawei Watch 5 42 mm acier 904L (beige ou doré)

Huawei Watch 5 42 mm acier 316L (blanc ou vert)

Huawei Watch 5 46 mm titane (marron, argent ou violet)

Huawei Watch 5 46 mm acier 316L (noir)

Ă€ ce tarif, la Huawei Watch 5 fait face Ă plusieurs montres connectĂ©es haut de gamme chez d’autres constructeurs. On peut citer notamment l’Apple Watch Series 10, Ă 449 euros, ou la Samsung Galaxy Watch Ultra, proposĂ©e dĂ©sormais rĂ©gulièrement Ă moins de 500 euros.