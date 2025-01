Amazfit GTS 2 : le prix de cette montre connectée, idéale pour le suivi de santé, est très bas désormais

La montre connectée Amazfit GTS 2 est sortie sur le marché en 2020, mais malgré son âge, elle reste un bon modèle assez complet, surtout en ce qui concerne le suivi d’activité. Cinq ans après sa sortie, on la trouve à 45,57 euros au lieu de 169,90 euros sur AliExpress.

L’Amazfit GTS 2 profite d’un écran rectangulaire // Source : Frandroid

C’est en 2020 que la marque Amazfit a dévoilé sa montre connectée Amazfit GTS 2, une référence abordable qui se voulait particulièrement efficace sur les fonctionnalités liées à la santé et au suivi d’activité. Si elle n’est pas exempte de défauts, elle est tout de même toujours recommandable plusieurs années après sa sortie, surtout quand elle est proposée à moins de 50 euros.

Ce qu’il faut savoir sur l’Amazfit GTS 2

Un écran de bonne qualité

Un suivi complet de l’activité

Une excellente autonomie

Lancée à 169,90 euros, l’Amazfit GTS 2 peut en ce moment vous revenir à 45,57 euros sur AliExpress grâce au code promo 6X7JN8281JWC.

Le prix réduit de l’Amazfit GTS 2 après application du code promo sur AliExpress.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Amazfit GTS 2. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une montre plaisante à porter

L’Amazfit GTS 2 est une montre connectée au boîtier carré, qui n’est pas sans rappeler celui des Apple Watch. L’écran est incurvé sur tous les côtés et encadré de bordures arrondies. Sur le poignet, cette smartwatch discrète et peu épaisse est vraiment agréable. Les finitions sont quant à elle bien soignées, et la GTS 2 a aussi le net avantage d’être certifiée 5 ATM : elle est donc étanche et résiste à une pression de 50 mètres de profondeur.

Concernant son écran, l’Amazfit GTS 2 se dote d’une dalle Amoled de 1,65 pouce avec une résolution de 341 ppp. Un capteur de luminosité est aussi présent, et se révèle très convaincant. Le mode Always-On est également de la partie. Par ailleurs, l’Amazfit GTS 2 interagit avec votre smartphone via l’application Zepp, compatible iOS et Android, mais malheureusement, on l’a jugée un peu trop fouillis et brouillonne, avec de trop nombreuses entrées ; difficile de s’y retrouver…

Un suivi d’activité bien complet

Côté fonctionnalités, l’Amazfit GTS 2 se montre un peu limitée. Elle propose bien l’affichage de la météo et des notifications ainsi que les appels vocaux, mais elle nous empêche d’installer des applications tierces ou de faire du paiement sans contact. En revanche, là où elle s’avère vraiment complète, c’est sur la santé et le suivi d’activité. Suivi du rythme cardiaque, du nombre de pas, du sommeil, de la saturation en oxygène dans le sang (SpO2)… Quasiment tout y est. Elle ne propose cependant pas d’électrocardiogramme, mais vu son prix, ce n’est pas vraiment surprenant. Côté activité physique, l’Amazfit GTS 2 peut reconnaître une douzaine de disciplines. Les coureurs pourront d’ailleurs utiliser le GPS intégré, mais il manque cruellement de précision…

Enfin, côté autonomie, l’Amazfit GTS 2 a tenu quatre jours complets lors de notre test avant de tomber à court de batterie. Un bon résultat, donc. Par ailleurs, en activant le suivi GPS pendant 30 minutes, la montre a perdu 4 % de batterie, passant de 100 à 96 %. Côté recharge, comptez environ 1h30 pour passer de 0 à 100 % de batterie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Amazfit GTS 2.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.