Huawei Watch D2 : son bracelet de mesure devient indispensable pour un bon suivi de santé

L’atout principal de la Huawei Watch D2 est indéniablement son bracelet, qui se gonfle pour la prise de tension. Outil de prévention utile, c’est également une montre connectée très performante.

La Huawei Watch D2 // Source : Frandroid

Sous ses airs de montre connectée classique, la Huawei Watch D2 cache bien son jeu. Son bracelet dissimule, en effet, une technologie invisible à l’œil nu : un tensiomètre quasi professionnel qui, en se gonflant, permet de mesurer avec précision la tension artérielle.

Un outil qui vient compléter une montre au look soigné, que vous pourrez porter aussi bien dans votre vie quotidienne que pour des soirées habillées. Elle est d’ailleurs en ce moment disponible en pack, accompagnée d’une balance connectée Huawei Scale 3 et un abonnement de trois mois à Huawei Santé +. Le constructeur propose également une réduction de 40 euros grâce au code A10FA24.

Une mesure de la tension de haute précision

Sur ce modèle de montre, Huawei a mis l’accent sur la santé et la prévention. En effet, son atout principal réside dans son bracelet, capable de se gonfler pour mesurer votre tension artérielle, à la manière d’un tensiomètre classique. Si l’outil ne remplace évidemment pas une prise de tension effectuée en cabinet par un professionnel de santé, Huawei affiche clairement ses objectifs : vous permettre d’avoir un œil sur vos indicateurs santé, et d’aller consulter si vos constantes semblent anormales, car prudence est mère de sûreté.

La Huawei Watch D2 possède un bracelet qui se gonfle pour la prise de tension artérielle // Source : Frandroid

Dans la doublure du bracelet de la Huawei Watch D2, se trouve, ce que l’on pourrait qualifier d’un petit airbag. Ce dernier se gonfle comme un tensiomètre médical classique lorsque vous sollicitez une mesure de la tension artérielle via votre montre. Comprimé, le pouls s’accélère alors légèrement, permettant à la montre d’effectuer une mesure. Huawei a d’ailleurs pensé à tout pour que la mesure soit la plus juste possible et indique sur l’écran de la montre la position à adopter pour que les conditions optimales de mesure soient réunies.

Si la mesure est un outil de veille intéressant, Huawei illustre son utilisation de divers exemples. Parmi eux, la prévention de l’hypertension masquée, qui se traduit par une pression artérielle supérieure à la normale. Observée de manière erratique, sa détection est de fait difficile lors d’un examen de routine. Le constructeur assure ainsi un outil de suivi supplémentaire dans le cadre d’un parcours de soin adapté.

Un suivi santé et sportif complet pour prendre soin de soi

Au-delà de la prévention des risques cardiovasculaires, Huawei propose sur sa Watch D2, un suivi santé classique, mais très efficace. Suivi du sommeil, ECG, mesure du taux de SPO2, rien n’est oublié, sans oublier son application compagnon Huawei health qui permet de suivre quotidiennement ses constantes, et ainsi rester attentif à son bien-être.

Discrète, élégante et surtout très légère, la Watch D2 est pourtant riche en fonctionnalités // Source : Huawei

La Watch D2 propose aussi un suivi sportif pointu avec un GPS précis et efficace, ainsi qu’une palette de plus de 80 sports, comme la course à pied, le badminton, le yoga et bien d’autres. Malgré sa certification IP68, elle n’est cependant pas adaptée à la natation, contrairement à la Huawei Watch Fit 3 parfaitement adaptée à ce sport nautique.

La Huawei Watch D2 prend la tension et mesure bien d’autrs constantes. // Source : Frandroid

Elle peut également passer ou réceptionner des appels téléphoniques grâce à son haut-parleur et son microphone intégré… ou via vos écouteurs Bluetooth. Elle restera également à votre poignet sans flancher pendant cinq jours en utilisation classique grâce à sa très bonne autonomie.

La Huawei D2 a une autonomie de 5 jours. // Source : Frandroid

Huawei Health, enfin, est le dernier atout de cette montre. L’application compagnon de Huawei permet, en effet, en plus d’un suivi rigoureux de vos activités, de vous proposer des programmes d’entrainement ou de méditation personnalisés. Elle offre également des playlists de sons apaisants pour l’aide à l’endormissement. Un petit plus non négligeable pour vous aider à gagner en temps et en qualité de sommeil.

En ce moment, Huawei offre d’ailleurs trois mois de souscription à Huawei Health + ainsi qu’une balance connectée Huawei Scale 3 et 40 euros de remise immédiate lors de la commande grâce au code A10FA24.