Test de la Huawei Watch Fit 4 Pro : une montre « Ultra » légère à l’excellent suivi sportif

Avec sa nouvelle Huawei Watch Fit 4 Pro, la marque chinoise veut désormais proposer une montre fine et au design inspiré, mais qui n'a pas à rougir de ses capacités de suivi sport et santé. Voici son test complet.

Huawei continue de développer sa gamme « Fit » et passe désormais à une dimension « Pro » avec sa nouvelle Huawei Watch Fit 4 Pro.

Au passage, la marque chinoise monte Ă©galement en gamme avec un tarif qui avoisine les 300 euros. De quoi convaincre face aux montres connectĂ©es des marques concurrentes ? C’est ce qu’on va voir dans ce test complet de la Huawei Watch Fit 4 Pro.

Huawei Watch Fit 4 Pro Fiche technique

Modèle Huawei Watch Fit 4 Pro Dimensions 40 mm x 44,5 mm x 9,3 mm DĂ©finition de l’Ă©cran 408 x 480 pixels Dalle AMOLED Poids 32 g Capteur de rythme cardiaque Oui Analyse du sommeil Oui AccĂ©lĂ©romètre Oui Capteur de lumière ambiante Oui Indice de protection 5 ATM Fiche produit

La montre de ce test nous a été fournie par le constructeur.

Huawei Watch Fit 4 Pro Une montre légère au design très inspiré

Huawei est loin d’en ĂŞtre Ă son coup d’essai en matière de montres connectĂ©es. Aux cĂ´tĂ©s de ses gammes Huawei Watch et Huawei Watch GT, au format rond, la marque chinoise propose Ă©galement, depuis quelques annĂ©es, une gamme Huawei Watch Fit particulièrement… inspirĂ©e.

La Huawei Watch Fit 4 Pro // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Alors que la Huawei Watch Fit 3 reprenait dĂ©jĂ les principaux Ă©lĂ©ments de design de l’Apple Watch Series 9, la nouvelle Huawei Watch Fit 4 Pro semble tout droit inspirĂ©e cette fois de l’Apple Watch Ultra 2. On va ainsi retrouver le mĂŞme aspect de montre Ă Ă©cran carrĂ©e et aux angles arrondis, mais aussi la couronne rotative et le bouton sur la tranche, sĂ©parĂ©s d’une lĂ©gère excroissance. La montre propose par ailleurs une surface plate au niveau de l’Ă©cran, avec les bords du boĂ®tier qui remontent au niveau du rĂ©haut. Bref, Huawei propose ici une montre qui souhaite entrer en concurrence directe — et bien plus accessible — de l’Apple Watch Ultra 2.

La Huawei Watch Fit 4 L’Apple Watch Ultra 2

Cependant, la Huawei Watch Fit 4 est bien plus lĂ©gère avec un poids de 32 grammes sur la balance et une Ă©paisseur de 9,3 mm. Ă€ titre de comparaison, le modèle haut de gamme d’Apple monte Ă plus de 61 grammes. Cette diffĂ©rence s’explique essentiellement par les matĂ©riaux choisis. LĂ oĂą Apple propose une montre lourde, mais rĂ©sistante, avec un boĂ®tier tout en titane, la Watch Fit 4 se contente d’un boĂ®tier en aluminium et seulement des bordures en alliage de titane autour de l’Ă©cran. Bon point, la marque chinoise a cependant pris soin d’intĂ©grer un verre saphir pour protĂ©ger la dalle. On remarquera d’ailleurs un rehaut plutĂ´t large autour de l’Ă©cran et derrière le verre saphir. De quoi limiter la place occupĂ©e par l’Ă©cran Ă seulement 60,75 % de la surface totale de la montre.

Le système de bracelet de la Huawei Watch Fit 4 Pro // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Concernant le bracelet, Huawei propose diffĂ©rentes versions en fonction du coloris choisi. Pour les teintes noire et bleue, la marque chinoise propose un bracelet en silicone. La version verte est quant Ă elle accompagnĂ©e d’un bracelet en nylon avec attache velcro, plus adaptĂ©e encore Ă un usage sportif.

Les bracelets peuvent par ailleurs ĂŞtre facilement retirĂ©s Ă l’aide d’un bouton pression intĂ©grĂ© directement au boĂ®tier. En revanche, en l’absence de cornes sur la Huawei Watch Fit 4 Pro, impossible d’utiliser un bracelet standard Ă pompe Ă relâchement rapide. Il faudra nĂ©cessairement passer par un bracelet utilisant le système de Huawei.

Huawei Watch Fit 4 Pro Un affichage lumineux et détaillé

Du cĂ´tĂ© de l’Ă©cran, Huawei a adoptĂ© une nouvelle fois une dalle Amoled, de quoi assurer une fort niveau de contraste et des couleurs particulièrement vives Ă l’Ă©cran.

L’Ă©cran de la Huawei Watch Fit 4 Pro // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

L’affichage de la montre profite en outre d’une diagonale de 1,82 pouce pour une dĂ©finition de 412 x 484 pixels. De quoi assurer une densitĂ© de 347 pixels par pouce particulièrement confortable Ă l’usage afin de consulter les donnĂ©es sans percevoir individuellement chaque pixel. Ă€ titre de comparaison, les Ă©cran « retina » des Apple Watch se contentent quant Ă eux d’une rĂ©solution de 326 pixels par pouce.

L’Ă©cran de la Huawei Watch Fit 4 Pro est cependant cantonnĂ© Ă un taux de rafraĂ®chissement constant, Ă 60 Hz, et n’est donc pas taillĂ© pour baisser son rafraĂ®chissement Ă 1 Hz en cas de mode d’affichage always-on. Bien Ă©videmment, la montre du constructeur intègre ainsi un affichage permanent qui peut ĂŞtre programmĂ© selon certains horaires, tout comme le mode sommeil. Il est ainsi possible d’Ă©teindre automatiquement l’Ă©cran la nuit — par exemple de 23h Ă 9h — pour Ă©viter d’ĂŞtre Ă©bloui durant le sommeil Ă cause d’un mouvement du bras.

L’affichage always-on de la Huawei Watch Fit 4 Pro // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Concernant la luminositĂ© justement, Huawei annonce que sa Watch Fit 4 Pro peut monter jusqu’Ă un Ă©clairage de 3000 cd/m². C’est la mĂŞme valeur que l’Apple Watch Ultra 2 ou que la Samsung Galaxy Watch Ultra et c’est largement suffisant pour consulter ses donnĂ©es sportives en pleine activitĂ© extĂ©rieure, avec un soleil au zĂ©nith. La montre intègre par ailleurs un capteur de luminositĂ© pour ajuster automatiquement l’Ă©clairage de l’Ă©cran Ă celui de votre environnement.

La Huawei Watch Fit 4 Pro // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Enfin, concernant les cadrans, Huawei en intègre nativement 12 à sa montre et en propose bien davantage au téléchargement dans son application Huawei Health. Bon point, chaque cadran est noté en fonction de sa consommation énergétique. De quoi voir venir si vous souhaitez profiter de la meilleure autonomie possible.

Huawei Watch Fit 4 Pro Une interface complète, mais peu d’applications tierces

Comme toutes les montres Huawei, la Huawei Watch Fit 4 Pro a l’avantage d’ĂŞtre compatible aussi bien avec les smartphones Android qu’avec les iPhone. Il faut dire qu’elle n’embarque pas le système d’exploitation Wear OS, mais le système propriĂ©taire de Huawei, Harmony OS, compatible avec les deux OS majoritaires de smartphones grâce Ă l’application Huawei Health.

Du cĂ´tĂ© de la navigation, on retrouve ici une interface assez classique pour une montre connectĂ©e, semblable encore une fois Ă toutes les montres Huawei. Les contrĂ´les s’effectuent essentiellement Ă l’aide de l’Ă©cran tactile, mais quelques interactions sont possibles via les deux boutons : la couronne rotative et le bouton du bas.

Concrètement, voici les gestes proposés :

glissement vers le bas : paramètres rapides ;

glissement vers le haut : notifications ;

glissement vers la gauche : météo, assistant vocal et lecteur de musique ;

glissement vers la droite : widgets des applications ;

appui simple sur la couronne : applications / retour au cadran ;

appui long sur la couronne : menu de mise hors tension ;

double appui sur la couronne : multitâche

appui simple sur le bouton du bas : raccourci personnalisable (application exercice par défaut) ;

appui long sur la couronne : Huawei AI Voice (uniquement sur les smartphones Huawei) ;

double appui sur le bouton du bas : accès à Huawei Wallet.

Dans l’ensemble, les options proposĂ©es sont nombreuses et on ne se perd jamais au niveau de l’interface. Notons cependant que l’assistant vocal de Huawei, AI Voice, n’est disponible qu’Ă condition d’avoir Ă disposition un smartphone de la marque chinoise, et non pas un modèle Xiaomi, Honor, Samsung ou Apple.

La Huawei Watch Fit 4 Pro // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid La Huawei Watch Fit 4 Pro // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid La Huawei Watch Fit 4 Pro // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Par ailleurs, la Huawei Watch Fit 4 Pro Ă©tant compatible NFC, elle peut ĂŞtre utilisĂ©e pour le paiement sans contact avec Huawei Wallet. Cependant, il vous faudra nĂ©cessairement passer par un système de paiement tiers : Quicko. Au moment de ce test, l’option n’Ă©tait pas proposĂ©e et nous n’avons donc pas eu l’occasion de l’essayer.

L’essentiel des fonctionnalitĂ©s proposĂ©es par la Huawei Watch Fit 4 Pro concerne cependant les mesures sportives et le suivi de santĂ©. Il reste cependant possible d’utiliser la montre en Bluetooth pour passer des appels grâce au micro et au haut-parleur. Elle intègre Ă©galement une fonction de dictĂ©e vocale pour rĂ©pondre Ă des messages, ainsi qu’un clavier virtuel.

Enfin, Huawei propose bien quelques applications tierces disponibles en téléchargement, mais elles ne sont pas légion et on reste loin du catalogue applicatif des montres Wear OS ou des Apple Watch.

Huawei Watch Fit 4 Pro Une montre très efficace pour le suivi sportif

S’il y a un domaine dans lequel les montres Huawei ont su se dĂ©marquer avec le temps, c’est pour la fiabilitĂ© des donnĂ©es de santĂ© et de sport. La Huawei Watch fit 4 Pro n’Ă©chappe pas Ă la règle et profite de la plupart des fonctions attendues sur une montre connectĂ©e de santĂ© et de sport.

La Huawei Watch Fit 4 Pro // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

C’est le cas bien Ă©videmment des capteurs de mouvement, du capteur cardio optique, du suivi GPS ou de l’oxymètre de pouls. Cependant, la montre de Huawei va un peu plus loin en intĂ©grant un Ă©lectrocardiogramme, jusqu’Ă prĂ©sent rĂ©servĂ© aux montres plus haut de gamme de la marque. Elle profite Ă©galement d’un altimètre baromĂ©trique pour Ă©valuer automatiquement le dĂ©nivelĂ© lors des randonnĂ©es, des sorties trails ou des entraĂ®nements Ă vĂ©lo.

La précision du GPS de la Huawei Watch Fit 4 Pro

Pour le suivi de gĂ©olocalisation, la Huawei Watch Fit 4 Pro embarque ce qui se fait de mieux. Elle profite en effet d’un suivi multi-GNSS (GPS, Glonass, Galileo, QZSS et Beidou) double frĂ©quence.

De quoi assurer, en thĂ©orie, un suivi efficace quel que soit l’environnement oĂą vous courez, sur une route dĂ©gagĂ©e de campagne ou en pleine ville.

La Huawei Watch Fit 4 Pro intègre un suivi GPS // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Huawei annonce par ailleurs une amĂ©lioration de la prĂ©cision de l’ordre de 30 % par rapport Ă sa prĂ©cĂ©dente Huawei Watch Fit 3.

Pour Ă©valuer la prĂ©cision du GPS de la Huawei Watch Fit 4 Pro, je lai portĂ©e Ă plusieurs reprises dans des conditions diverses et ai comparĂ© les distances et tracĂ©s Ă ceux d’une montre de sport de rĂ©fĂ©rence, la Garmin Fenix 8.

Courses Référence Huawei Watch Fit 4 Pro Ecart Course 1 (parc) 9,036 km 9,030 km -0,07 % Course 2 (piste) 8,741 km 8,558 km -2,09 % Course 3 (parc + piste) 11,162 km 11,180 km +0,16 % Course 4 (ville) 10,018 km 9,960 km -0,58 % Course 5 (parc) 11,011 km 11,020 km +0,08 % Total 49,968 km 49,748 km -0,44 %

Globalement, la montre de Huawei s’en sort particulièrement bien. C’est simple, il est arrivĂ© rĂ©gulièrement, sur la plupart des sorties, que les deux montres vibrent au mĂŞme moment pour indiquer le passage d’un nouveau kilomètre. Il n’y a finalement que sur piste que la montre de Huawei a eu un peu plus de mal, mais ce peut ĂŞtre dĂ» au fait qu’elle Ă©tait portĂ©e sur le bras intĂ©rieur, alors que celle de Garmin Ă©tait sur le bras extĂ©rieur. Après plus d’une dizaine de tours, ça joue.

Suivi GPS de la Huawei Watch Fit 4 Pro Suivi GPS de la Garmin Fenix 8

Suivi GPS de la Huawei Watch Fit 4 Pro Suivi GPS de la Garmin Fenix 8

Suivi GPS de la Huawei Watch Fit 4 Pro Suivi GPS de la Garmin Fenix 8

En plus du suivi GPS en lui-mĂŞme, la Huawei Watch Fit 4 Pro intègre des fonctions plus poussĂ©es pour le trail ou la randonnĂ©e avec la possibilitĂ© de tĂ©lĂ©charger des cartographie en local. Celle-ci sont ensuite directement accessibles depuis l’application d’entraĂ®nement. Un bon point tant cette fonctionnalitĂ© se monnaie cher chez les marques de montre de sport. Il est Ă©galement possible d’importer des tracĂ©s GPX, TXL ou KML pour programmer un parcours qui sera ensuite visible sur la carte.

La précision de la fréquence cardiaque de la Huawei Watch Fit 4 Pro

Pour le capteur cardio optique de sa Huawei Watch Fit 4 Pro, la marque chinoise a innovĂ©. Elle n’a ainsi pas rĂ©utilisĂ© celui de la Huawei Watch Fit 3, mais un capteur de frĂ©quence cardiaque plus avancĂ©, celui de la Huawei Watch GT 5 Pro.

Le capteur de frĂ©quence cardiaque de la Huawei Watch Fit 4 Pro // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Afin d’Ă©valuer les performances de capteur cardio optique, j’ai portĂ© la montre lors de plusieurs sĂ©ances de course Ă pied et ai comparĂ© les mesures Ă celles d’une ceinture cardio de rĂ©fĂ©rence, la Polar H10+.

Pour rappel, les ceintures cardio, qui fonctionnent par électrocardiogramme, sont parmi les appareils les plus fiables pour mesurer la fréquence cardiaque.

Mesure de référence Huawei Watch Fit 4 Pro Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 155 bpm 155 bpm -0,38 % -0,34 % FC max 161 bpm 161 bpm

Suivi de fréquence cardiaque de la Huawei Watch Fit 4 Pro // Source : Frandroid

Sur la première sĂ©ance, Ă allure constante et sans grande variation d’intensitĂ©, la Huawei Watch Fit 4 Pro s’en est très bien tirĂ©, avec une mesure très proche de la frĂ©quence cardiaque tout du long, aussi bien pour la frĂ©quence cardiaque moyenne que pour les pics ou les creux.

Mesure de référence Huawei Watch Fit 4 Pro Écart moyen Écart moyen après 10 min FC moyenne 162 bpm 161 bpm -0,51 % -0,50 % FC max 190 bpm 190 bpm

Suivi de fréquence cardiaque de la Huawei Watch Fit 4 Pro // Source : Frandroid

Surtout, la montre est parvenue Ă très bien mesurer les fortes variations d’intensitĂ© sur une sĂ©ance de 7 x 400 m Ă VMA. Certes, elle a parfois eu un peu de retard sur certains pics, mais l’ensemble reste très cohĂ©rent et la montre a rĂ©ussi Ă Ă©valuer prĂ©cisĂ©ment la frĂ©quence cardiaque lors des phases de rĂ©cupĂ©ration. Du bon boulot.

Les fonctions de sport et santé de la Huawei Watch Fit 4 Pro

La Huawei Watch Fit 4 Pro intègre Ă©galement quelques mesures de santĂ© un peu plus poussĂ©es. C’est notamment le cas de la mesure de rigiditĂ© artĂ©rielle ou de l’Ă©lectrocardiogramme, utilisables Ă l’aide d’une Ă©lectrode positionnĂ©e sur le bouton oblong de la montre. Un bon moyen d’Ă©valuer sa santĂ© au quotidien mĂŞme si, comme pour toutes les montres dotĂ©es de ce genre de fonction, il faudra penser Ă effectuer ces mesures rĂ©gulièrement.

La montre intègre Ă©galement quelques fonctions de suivi sportif avancĂ©. C’est le cas notamment des modes trail, golf ou plongĂ©e, avec des donnĂ©es spĂ©cifiquement pensĂ©es pour ces activitĂ©s sportives. Pour la plongĂ©e, la montre est d’ailleurs pensĂ©e pour ĂŞtre utilisĂ©e jusqu’Ă une profondeur de 40 mètres.

La Huawei Watch Fit 4 Pro // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Enfin, Huawei a Ă©galement poussĂ© davantage ses donnĂ©es de course Ă pied. Au sein de l’application Huawei SantĂ©, il est possible de retrouver des statistiques d’entraĂ®nement avancĂ©es, comme la cadence ou la longueur des foulĂ©es, l’Ă©quilibre moyen, l’oscillation verticale ou le temps de contact au sol.

Il est par ailleurs possible d’exporter automatiquement les donnĂ©es d’entraĂ®nement vers Strava, Adidas Running ou Komoot. Bonne nouvelle, il est dĂ©sormais possible d’exporter les donnĂ©es de frĂ©quence cardiaque vers ces services pour profiter de certaines analyses proposĂ©es par ces plateformes tierces.

Huawei Watch Fit 4 Pro Une autonomie convenable et une charge très rapide

La Huawei Watch Fit 4 Pro embarque une batterie de 400 mAh. Selon la marque chinoise, c’est suffisant pour assurer jusqu’Ă 7 jours d’autonomie en usage typique ou 10 jours d’autonomie au maximum.

De mon cĂ´tĂ©, j’ai appliquĂ© les mĂŞmes paramètres Ă la Huawei Watch Fit 4 Pro qu’Ă toutes les montres testĂ©es sur Frandroid. J’ai donc activĂ© l’affichage always-on, le suivi de la frĂ©quence cardiaque en temps rĂ©el, le suivi automatique du stress, la mesure automatique de la SpO2, la mesure continue de la tempĂ©rature et le suivi de la respiration durant le sommeil.

La Huawei Watch Fit 4 Pro en charge // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Avec tous ces paramètres activĂ©s, j’ai pu utiliser la montre pendant 3 jours et 23 heures avant qu’elle ne tombe Ă court de batterie. Sur cette pĂ©riode, j’ai par ailleurs eu l’occasion d’aller courir Ă trois reprises, pour un total de deux heures et demie de suivi GPS.

Pour la recharge de sa montre, Huawei annonce 60 minutes pour une charge complète Ă l’aide du chargeur fourni. Bon point, la montre se recharge avec une base sans fil et est compatible avec la charge sans fil Qi par induction. Vous pourrez donc utiliser votre smartphone pour charger la montre s’il gère la charge sans fil inversĂ©e.

De mon cĂ´tĂ©, en partant d’une batterie complètement dĂ©chargĂ©e, il m’aura fallu 62 minutes pour une charge complète, de 0 Ă 100 % Ă l’aide du chargeur inclus.

Huawei Watch Fit 4 Pro Appel et communication

La Huawei Watch Fit 4 Pro se connecte logiquement au smartphone en Bluetooth. Elle peut par ailleurs ĂŞtre utilisĂ©e pour passer des appels tĂ©lĂ©phoniques en Bluetooth Ă condition d’avoir son smartphone Ă proximitĂ© grâce au micro et au haut-parleur intĂ©grĂ©s.

En revanche, la montre de Huawei n’est pas compatible eSIM et ne pourra donc pas ĂŞtre utilisĂ©e de manière autonomie.

Comme on l’a vu plus tĂ´t, la montre est Ă©galement compatible NFC pour le paiement sans contact et intègre Ă©galement un suivi GPS autonome avec suivi multi-GNSS et double-frĂ©quence.

La Huawei Watch Fit 4 Pro est disponible depuis le jeudi 15 mai. La montre est déclinée en trois coloris : vert, noir ou bleu.

Elle est affichée en France au prix de 279 euros.