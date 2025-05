Déjà une réduction sur la dernière Huawei Watch 5, une montre connectée au design soigné avec un suivi de santé poussé

Ce week-end seulement, vous pouvez économiser 30 euros avec un code promo sur Darty, ce qui met la Huawei Watch 5 à 419,99 euros, contre 449,99 euros habituellement.

Widgets sur la Huawei Watch 5 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Avec une précision d’horloger, Huawei sort ses nouvelles montres dont fait partie cette Watch 5. Elle est sur le marché depuis le 15 mai 2025, et jusqu’au dimanche 25 mai 2025 à 23 h 59, vous pouvez bénéficier d’une petite réduction de 30 euros sur cette montre. Un petit coup de pouce bienvenu si vous étiez tenté de vous procurer cette smartwatch au design bien léché, avec son bel écran bombé AMOLED de 1,5 pouce sur son boitier de 46 m.

Les points forts de la Huawei Watch 5

Son design réussi aux finitions premium

La certification 5 ATM pour plonger à 40 mètres

Un mode économie d’énergie

La Huawei Watch 5 est sur le marché pour 449,99 euros. Ce week-end sur Darty, en utilisant le code promo DARTY30 dans le panier, elle passe à 419,99 euros.

Un écran de bonne facture et très lumineux

Huawei a mis le paquet sur l’écran de sa Watch 5. La version proposée ici fait 46 mm et propose donc un écran de 1,5 pouce qui affiche 466 x 466 pixels pour une densité de 310 pixels par pouce. L’écran est Amoled et propose la technologie LTPO 2.0 ce qui permet d’ajuster automatiquement la fréquence de rafraîchissement en fonction de ce que vous faites.

Là où Huawei a mis les petits plats dans les grands, c’est la luminosité. Avec 3 000 cd/m², la Huawei Watch 5 rivalise sans problème avec une Samsung Galaxy Watch Ultra ou une Apple Watch Ultra 2. Résultat : vous pouvez l’utiliser en plein soleil, elle reste parfaitement lisible. Le capteur de luminosité fait varier la luminosité pour éviter de trop solliciter la batterie.

Des capteurs de santé dignes d’une haut de gamme

Pour sa version 46 mm, Huawei annonce 4,5 jours d’autonomie en mode classique et 11 jours en mode économie d’énergie. Ce dernier est plutôt efficace, d’ailleurs, car il permet de conserver les fonctions essentielles, y compris le mode always-on, la fréquence cardiaque ou encore le SpO2. Tout en coupant l’eSIM et le Wi-Fi, les gestes intelligents et le capteur X-Tap. Ce dernier est l’une des vedettes de cette montre, une nouveauté présente sur la tranche droite du boitier qui combine la photopléthysmographie et l’électrocardiogramme.

Pour le reste des capteurs, elle est équipée d’un capteur cardio optique et un oxymètre de pouls, des capteurs de mouvement, une analyse du sommeil, une puce GPS et un altimètre barométrique. En vérité, et c’est précisé dans le test, le GPS peut avoir quelques ratés et Huawei est toujours aussi fermé aux applications tierces. Reste que la montre reste performante et arbore surtout un design assez incroyable.

La Huawei Watch 5 est déjà passée sur notre banc d’essai et vous pouvez retrouver notre verdict complet dans le test disponible juste ici.

