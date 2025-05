Huawei Watch Fit 4 Pro : cette montre connectée est taillée pour le plaisir du sport outdoor

Avec ses nouvelles Watch Fit 4 Series, Huawei va vous (re)donner le gout du sport. Hyper légères, très esthétiques et extrêmement performantes, elles vous permettront de profiter du suivi de plus d’une centaine d’activités, le tout sans avoir l’impression de porter quoi que ce soit au poignet. Elles bénéficient en plus d’une offre de lancement particulièrement intéressante.

Quand le redoux pointe le bout de son nez, on se sent tout de suite plus enclin à profiter des grands espaces. Golf, vélo, randonnée, trail, ou encore course à pied, nombreuses sont les activités qui prennent une dimension bien plus agréable en plein air.

Pour les monitorer, quoi de mieux qu’une montre connectée ? Les Huawei Watch Fit 4 Series et plus particulièrement le modèle Pro sont les compagnons idéaux de vos sessions sportives. Légère et résistantes avec une multitude de capteurs de précisions, elles vous permettent de suivre votre vie quotidienne et surtout vos progressions sportives, tout en légèreté.

En ce moment, Huawei propose d’ailleurs une offre de lancement alléchante en vous remboursant 30 euros sur l’achat de l’une des montres Watch Fit 4 Series. Le constructeur vous offre également un bracelet supplémentaire au choix ainsi que 12 mois de garantie offerts.

Un design premium

Si la Huawei Watch Fit 4 Pro en a dans le ventre, elle en a aussi dans son style. Sur ce modèle, Huawei a choisi des matériaux premium ainsi qu’un design épuré qui se veut proche de la nature.

Le design du cadran et des bracelets rappelle les mouvements d’une vague et conserve un arrondi voulu comme organique.

Le design de la Huawei Watch Fit 4 Pro. // Source : Johana Hallmann pour Humanoid XP

Le cadran de la montre est ainsi équipé d’un verre saphir spécialement conçu pour éviter les rayures et pour résister aux coups. Son boitier est par ailleurs en aluminium et la lunette qui entoure l’écran est en alliage de titane. Deux matériaux particulièrement robustes et légers.

La Huawei Watch Fit 4 Pro profite d’un design élégant et premium. // Source : Johana Hallmann pour Humanoid XP

Car c’est l’autre force de cette Huawei Watch Fit 4 Pro : sa légèreté. Avec seulement 30,4 grammes au compteur, soit 10 grammes de plus en moyenne qu’une fraise ou une tomate cerise, la montre sait se faire oublier pendant les sessions sportives.

Plus d’une centaine de sports compatibles avec la Huawei Watch Fit 4 Pro

Et des sessions sportives, elle peut en gérer un paquet cette Huawei Watch Fit 4 Pro. À commencer par celles qui demandent d’aller sous l’eau, comme la natation. Avec une certification EN 133191, elle peut non seulement descendre avec vous à 40 m de profondeur, mais elle peut également être utilisée lors de sessions de plongée en pleine mer.

Son autre certification IP 6X la rend également résistante à la poussière. Elle ne sera donc pas impressionnée par le sable d’un court de golf. La Huawei Watch Fit 4 Pro peut d’ailleurs reconnaitre pas moins de 15 000 parcours différents et afficher en 3D les emplacements des tees, fairways, bunker, les points d’eau et le green.

Les fonctionnalités dédiées au golf sur la Huawei Watch Fit 4 Pro. // Source : Huawei

La Huawei Watch Fit 4 Pro est par ailleurs capable de mesurer les distances entre deux points du green, ou entre vous et un obstacle à éviter sur le parcours. La montre offre enfin la possibilité d’analyser la vitesse et la direction du vent là où vous êtes pour améliorer votre swing.

Les fonctionnalités dédiées au golf sont uniques sur une montre connectée. // Source : Johana Hallmann pour Humanoid XP.

Au-delà des fonctionnalités très poussées sur ce sport en particulier, la Huawei Watch Fit 4 Pro possède un panel quasi infini d’activités à enregistrer. Avec plus d’une centaine d’activités disponibles, il est peu probable que vous ne trouviez pas votre sport préféré disponible sur l’interface de la montre.

Si vous êtes amateur de plongée, vous devriez d’ailleurs y trouver votre compte puisque la montre possède un capteur de profondeur et résiste jusqu’à 40 mètres. Elle propose un entrainement à l’apnée et peut être configurée pour vous faire des rappels dans l’eau si vous dépassez la limite de profondeur ou de temps sous l’eau.

“Le sport, c’est la santé”

En complément de la gestion précise d’une centaine d’activités sportives, la Huawei Watch Fit 4 Pro prend soin de votre santé en vous donnant tous les moyens de mesurer et comprendre votre métabolisme.

Grâce à sa technologie TrueSense la montre peut mesurer précisément de nombreux paramètres physiologiques. Parmi eux, votre fréquence cardiaque, la qualité de votre sommeil, ou encore la SpO2 (quantité d’oxygène dans le sang). Vous pouvez également via la montre effectuer une prise de tension ou encore effectuer une mesure de la rigidité artérielle.

La Huawei Watch Fit 4 Pro prend aussi soin de votre santé. // Source : Johana Hallmann pour Humanoid XP

Huawei propose également, via l’application Huawei Health et sa Watch Fit 4 Pro, de vous décharger de votre stress. D’abord en le mesurant au besoin, ensuite en vous proposant des exercices de relaxation adaptés.

Une autonomie à toute épreuve

Le dernier point fort de la Huawei Watch Fit 4 Pro réside enfin dans sa batterie. Avec une recharge complète en à peine 60 minutes, elle peut tenir entre 7 et 10 jours en fonction de l’intensité de votre usage. Une autonomie massive, largement supérieure à ce que peut proposer la concurrence dans son ensemble.

La Huawei Watch Fit 4 Pro. // Source : Johana Hallmann pour Humanoid XP

En ce moment, Huawei propose une offre de lancement valable sur ses nouvelles Huawei Watch Fit 4 Series. Le constructeur vous offre, en effet, un coupon de réduction de 30 euros valable sur l’achat de votre future montre, et il y ajoute un bracelet supplémentaire ainsi que 12 mois de garantie offerts. Et si l’offre est valable sur le site de Huawei, les deux montres sont disponibles en ligne et chez les revendeurs comme la Fnac, Darty ou encore Boulanger et Amazon.