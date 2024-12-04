Ce puissant laptop avec écran 3K à 165 Hz et Core Ultra 5 coûte 150 € de moins 

Si vous êtes à la recherche d’un PC portable puissant et compact, il y a de très belles affaires chez Honor en ce moment. Par exemple, son MagicBook Pro 16 équipé d’une puce Intel Core 5 passe de 999 euros à 854 euros grâce à un code promo.

Le PC portable MagicBook Pro 16 d’Honor est un ordinateur portable qui vient titiller les MacBook Air sur le terrain de la compacité alliée à la puissance. Une machine qui propose un écran 3K IPS de 16″ et, chiffre assez original, 24 Go de RAM. Le MagicBook Pro 16 est clairement à usage professionnel, surtout si vous êtes dans le domaine de l’image ou la vidéo. Vous avez une dernière opportunité de vous le procurer en promo chez Honor à un super prix grâce à un code promo.

Les atouts du Honor MagicBook Pro 16

L’écran super lumineux 16″ en 3K à 165 Hz

La puissance dégagée par le processeur Intel Core Ultra 5 125H

Le combo 24 Go de RAM + 1 To de stockage fonctionne du tonnerre

En ce moment chez Honor avec le code A95ACPS le MagicBook Pro 16 passe à 854,90 euros au lieu de 999,99 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le HONOR MagicBook Pro 16. Le tableau s’actualise automatiquement.

Honor va droit au but en proposant le meilleur rapport qualité/prix

Avec ce PC portable, Honor s’adresse clairement au plus grand nombre. Que ce soit pour des besoins pros ou persos, un peu moins sur le gaming peut-être : il est tout indiqué. Son tarif peut rebuter mais vous êtes certain d’avoir du solide qui va vous durer quelques années et qui n’aura pas à rougir face à la concurrence actuelle et celle à venir.

C’est aussi une belle alternative aux MacBook qui sont souvent plus chers, pour des dimensions qui se valent. Ce MagicBook Pro 16 mesure 354 x 242 x 19,9 mm pour seulement 1,79 kg. Vous le glissez facilement dans un sac pour l’emmener aussi bien au travail qu’en vacances. Avec ses 10 h d’autonomie, vous avez largement de quoi faire.

Une fiche technique solide et très peu de défauts

Par où commencer avec ce MagicBook Pro 16 ? Son écran, le plus flagrant : il affiche de la 3K sur 16″ à 165 Hz pour une expérience super fluide. La fluidité est en grande partie dû au processeur Intel Core Ultra 5 125H et aux 24 Go de RAM. Sans compter le To de stockage qui permet d’avoir tous vos logiciels et stocker vos fichiers.

C’est un peu dommage que le son crache un peu, que le clavier soit bruyant et que la webcam soit en dessous des standards du marché, mais c’est clairement une bonne machine. Toute la famille peut y trouver son compte et s’en servir pour ses besoins, grâce à sa polyvalence.

Vous pouvez retrouver un avis plus détaillé sur le Honor MagicBook Pro 16 dans le test dédié et ainsi décider si, oui ou non, vous allez craquer.

Si vous le souhaitez, vous pouvez découvrir notre sélection des meilleurs PC portables du moment dans notre sélection.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.