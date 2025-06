L’ABS de Bosch pour vélo électrique devrait toujours plus se démocratiser grâce à cette nouveauté bienvenue

Pour plus de sécurité et d’efficacité, Bosch a lancé le système ABS sur les VTT électriques équipés de ses moteurs. Cependant, il n’était pas encore compatible avec les freins Shimano. Voici chose faite, ce qui devrait toujours plus démocratiser ce système, notamment sur des VAE urbains voire des VTC électriques.

Source : Bosch

Vu la taille des freins maintenant installés sur les VTT électriques et la pratique toujours plus engagée, installer un ABS sur le frein avant est une idée plus qu’importante. Bosch, déjà pionnier de l’ABS en automobile, l’a développé en 2018 pour les vélos électriques sous le nom de Bosch eBike ABS. Et ce système est maintenant compatible avec les freins du géant japonais Shimano, apprend-on dans un communiqué de presse envoyé à la rédaction.

Les freins Shimano enfin compatibles

Une nouvelle technologie se heurte souvent à des contraintes industrielles ou de politique commerciale. Et le Bosch eBike ABS et eBike ABS Pro ont connu quelques freins à leur développement, sans mauvais jeux de mots.

En effet, les freins Shimano n’étaient pas compatibles jusqu’à présent. Bosch annonce désormais que les freins Shimano XTR (BR-M9220) et DEORE XT (BR-M8220) seront désormais compatibles avec l’ABS Pro pensé pour des conditions tout-terrain engagées. Pour les usages moins engagés, les Shimano BR-MT420 et Shimano BR-MT200 seront prochainement compatibles avec le Bosch eBike ABS.

Source : Bosch

C’est ici une belle nouvelle : les Shimano BR-MT200 sont ultra répandues chez les vélos électriques urbains, voire les VTC. Cela veut dire qu’à l’avenir, beaucoup de VAE appartenant à ces segments pourront accueillir un ABS, selon l’envie et les options proposées par les constructeurs.

Bosch annonce un lancement cet été ou au début de l’automne 2025.

De nouvelles références Magura et TRP compatibles

Dans le même temps, Bosch annonce que de nouvelles références de freins signées Magura et TRP seront éligibles. Il s’agit des Magura Gustav Elite pensés pour le VTT et des Magura Louise Elite pour un usage davantage urbain.

Du côté de TRP, ce sont les étriers TRP EVO Pro qui vont devenir compatibles avec l’ABS Pro de Bosch.

De nouveaux capteurs pour un système encore plus efficace

Le système Bosch eBike ABS s’annonce comme encore amélioré. On retrouve pour cela une optimisation logicielle pour mieux régler la pression de freinage. De plus, un nouveau capteur au sein de la motorisation (moteurs : Performance Line CX, Performance Line CX-R, Performance Line Speed, Performance Line PX, Performance Line et Performance Line Sport), mesure plus finement l’inclinaison du vélo, permettant de mieux gérer le freinage à la limite du versement vers l’avant, surtout en descente.

Source : Bosch

Ce nouveau capteur offre un design plus harmonieux sans réclamer de disque avec cible ABS à l’arrière. Ces évolutions du système d’ABS de Bosch ont pour principal objectif de limiter les distances de freinage, non seulement pour plus de performances en tout-terrain, mais aussi plus de sécurité au quotidien.

Avec l’augmentation de la puissance de freinage des vélos en raison de la démocratisation des grands disques, le risque de blocage de la roue avant n’est plus rare, l’ABS de Bosch évite ce phénomène et peut prévenir des chutes.

