Ce vélo électrique se recharge en moins de 15 minutes grâce à cette nouveauté qui change tout

La nouvelle marque américaine Morelle, associée au pionnier du VTT Gary Fisher, dévoile son premier vélo électrique doté d’une recharge très rapide grâce à un nouveau type de batterie.

Si vous connaissez l’univers du vélo, le nom de Gary Fisher vous dit peut-être quelque chose. Ce Britannique fut l’un des pionniers du VTT dans les années 1970, puis avec sa marque éponyme rachetée en 1992 par Trek, avant d’être le militant du 29 pouces.

Une recharge 12 à 24 fois plus rapide

En 2025, l’Américain revient sur le devant de la scène avec un vélo électrique plutôt urbain : un signe de sagesse ? Non, car son tempérament novateur l’a poussé à développer une technologie avec la nouvelle marque Morelle, cofondée par Michael Sinkula et Kevin Hays. La révélation a eu lieu lors de l’événement Sea Otter Classic (États-Unis), la semaine dernière.

La différence du VAE Morelle est sa batterie à anode en silicium, technologie que l’on voit émerger pour l’avenir de la voiture électrique. Mieux, elle supporte des charges très rapides sur plus de 1 000 cycles. Quand on dit très rapide, c’est bien supérieur aux chargeurs dits rapides (4 ampères) que l’on teste souvent sur Frandroid, et même plus que les 12 ampères du nouveau Specialized Turbo Levo 4 S-Works.

La batterie de Morelle accepte en effet une intensité de 50 ampères (50 A), avec une puissance dépassant les 1 500 W ! La recharge de la capacité de 350 Wh nécessite donc moins de 15 minutes, un record dans le monde du vélo électrique. Rappelons qu’un VAE traditionnel requiert plusieurs heures.

Déjà en précommande, mais peu d’infos

Pour le moment, le vélo électrique Morelle est lancé en précommandes, dont le prix final est de 3 000 dollars (2 635 euros). Les livraisons n’interviendront pas avant le début de l’année 2026, que l’on pense réservées à l’Amérique du Nord.

Cependant, la marque américaine ne donne que peu d’infos sur son VAE de type fitness, avec sa position active, son large guidon droit, et dénué d’équipements. On connaît le poids de 13,6 kg via le cadre aluminium, une autonomie d’une heure en mode maxi, où l’assistance atteint 45 km/h (speedbike). On note la présence d’un dérailleur, de freins à disques, tandis que le petit moteur central reste à préciser.