ABS Bosch pour vélo électrique : une version Pro débarque pour les plus exigeants d’entre vous

Bosch lève le voile sur une nouvelle génération de son ABS pour vélo électrique : voici donc le Bosch eBike ABS Pro, décliné en version Trail Pro et Race. Présentation.

Source : Bosch

Deux ans après l’annonce de son nouvel ABS pour vélo électrique, Bosch remet le couvert avec une toute nouvelle version davantage adressée aux VTTéistes aguerris et exigeants. Voici donc le Bosch eBike ABS Pro. Qu’apporte cette nouvelle génération Pro par rapport à son compère « non pro ? »

Premièrement, sachez que cette itération Pro a droit à deux modes distincts : le Trail Pro d’un côté, et le Race de l’autre. Globalement, cet ABS Pro intervient dans la première phase de freinage, « afin de minimiser les débuts de freinage ratés ». Cela est censé assuré une meilleure stabilité, avant que la « régulation diminue sensiblement, au profit d’une efficacité de freinage maximale », explique un communiqué de presse envoyé à la rédaction.

Un mode Race pour l’enduro

De son côté, le Trail Pro a été développé pour « un freinage plus efficace, plus stable et mieux contrôlé sur sol meuble ». Et le communiqué de poursuivre : « Les vététistes peuvent ainsi se concentrer entièrement sur la trajectoire idéale et bénéficient en outre de la régulation du décollement de la roue arrière sur les sols à forte adhérence. Cette fonction peut éviter que la roue arrière ne se soulève fortement et involontairement en cas de surfreinage très violent ».

Pour Bosch, l’ABS Trail Pro est donc destiné aux vététistes exigeants, quand l’ABS Race est taillé pour les coureurs d’enduro. « Avec ce mode, tous les amateurs de stoppies et de virages en épingle peuvent faire décoller et décaler la roue arrière du sol de manière ciblée, car la régulation du décollement est désactivée », est-il expliqué.

Source : Bosch

Tout ceci a un objectif bien précis : vous rendre plus performant, et donc vous faire gagner du temps. L’ABS Pro de Bosch a donc plus vocation à s’inviter dans des compétitions de VTT électriques que dans des balades du dimanche en famille, vous l’avez compris. Ici, le maître mot est la performance.

Pour basculer d’un mode à un autre, il suffit de les sélectionner depuis l’application eBike Flow ou le menu réglages de l’écran. En outre, les ordinateurs de bords (Kiox 300, Kiox 500, Purion 200 et Purion 400) permettent de consulter tout un tas d’informations intéressantes, telles que la distance et la durée du freinage ou encore le nombre de freinages avec ABS.

ABS Bosch Pro : quels sont les freins compatibles ?

« Après la descente, le cycliste peut analyser son propre comportement au freinage dans l’application eBike Flow et comparer la proportion de freinages avec et sans utilisation du Bosch eBike ABS Pro », précise le communiqué.

Les systèmes Bosch eBike ABS Pro ne sont évidemment pas compatibles avec tous les freins du marché : seuls les freins à disque hydrauliques MT7 de Magura et DH-R EVO de TRP sont éligibles. L’installation se fait au moment de la commande, et non en après-vente. Les premiers VAE équipés du nouvel ABS Pro seront disponibles d’ici fin 2024.