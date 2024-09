Bosch a enfin fini par plier dans l’affaire des ABS pour vélo électrique

Suspecté dans une enquête de bloquer la compatibilité d’un ABS concurrent, Bosch cède en ouvrant à d’autres ABS du marché l’accès aux vélos électriques dotés de son assistance. Son rival Blubrake devrait être ravi.

Un vélo électrique Bianchi au freinage ABS Blubrake. // Source : Blubrake

Rares sont les nouvelles « négatives » en provenance de Bosch dans le monde du vélo électrique. En effet, les moteurs Bosch – et plus largement le système électrique de l’équipementier allemand – sont non seulement leaders sur le marché en Europe, mais aussi très réputés sur les modèles haut de gamme.

Un monopole de Bosch sur l’ABS ?

Pourtant, la firme teutonne traîne un dossier depuis septembre 2023 : elle est en effet poursuivie par Blubrake pour abus de position dominante. Cette société avait saisi l’Autorité italienne de la concurrence (AGCM), et accusait Bosch de rendre intentionnellement incompatibles ses systèmes électriques avec son ABS (celui de Blubrake).

La marque allemande propose en effet depuis plusieurs un ABS pour VAE, et voyait sans doute le rival Blubrake d’un mauvais œil. En conséquence, Blubrake devait se contenter de fournir d’autres vélos comme le cargo O2feel Equo doté d’une assistance Shimano, qui est elle compatible.

Un freinage au système ABS Blubrake. // Source : Blubrake

Bientôt des ABS non-Bosch sur des vélos à moteur Bosch

Cette accusation était-elle légitime ? Nous ne le saurons peut-être jamais. Près d’un an plus tard, l’AGCM rend son verdict et ferme le dossier après avoir négocié avec Bosch, nous apprend Bike Europe. Ce dernier a ainsi assuré que l’ABS Blubrake est enfin compatible avec tout vélo électrique à assistance Bosch.

Ce dernier précise que les enquêteurs « n’ont pas trouvé de méfaits. Sans aucune obligation juridique, Bosch a agi en conséquence de ses recherches pour créer une interface supplémentaire afin de connecter les ABS au système Bosch eBike« , est-il écrit.

On espère que cela ouvrira la porte à d’éventuelles nouvelles solutions, comme la coentreprise Sachs (ZF, Magura) ayant annoncé son ABS en 2018, mais jamais installé sur un vélo électrique…