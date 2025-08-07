Face à Gemini, ChatGPT intègre mieux les services Google (Gmail, Agenda et Contacts)

En dévoilant GPT-5, OpenAI annonce aussi, sur ChatGPT, des connecteurs plus pratiques avec les applications Google.

GPT-5 améliore les connecteurs de ChatGPT avec Gmail, Google Agenda et Google Contacts // Source : OpenAI (montage Frandroid)

Voilà, c’est fait : OpenAI a officiellement dévoilé GPT-5. Le nouveau modèle de langage va notamment rendre ChatGPT plus puissant, performant et intelligent. Une nouveauté dans les personnalisations disponibles retient notamment l’attention : la meilleure connexion aux applications Google.

Pour rappel, les abonnés payants à ChatGPT peuvent profiter d’une belle panoplie de connecteurs. Un connecteur permet à l’IA d’accéder aux données provenant d’autres applications. Cela permet des interactions plus pertinentes et une meilleure productivité puisqu’il n’y a plus besoin de quitter ChatGPT pour réaliser certaines tâches.

Connexion ChatGPT x apps Google plus pratique

En allant dans l’onglet Connecteurs depuis les paramètres de ChatGPT, il était déjà possible de trouver Gmail, Google Agenda et Google Contacts. Toutefois, il y a désormais une amélioration de ce côté-là.

« Une fois les connecteurs Gmail, Agenda et Contacts activés, ChatGPT saura automatiquement quand les utiliser — plus besoin de les sélectionner manuellement », lit-on dans un communiqué de presse. Concrètement, il y a donc une étape en moins.

C’est presque anodin, mais cette meilleure connexion entre ChatGPT et les applications de Google prend forcément des allures de tacle contre Gemini.

Google fait tout pour intégrer son IA Gemini dans le moindre recoin de son vaste écosystème d’applications. OpenAI tente ici de casser une potentielle friction qui pouvait inciter ses utilisateurs se servant également de Gmail, par exemple, d’alterner entre ChatPGT et le concurrent Gemini.

Déploiement progressif

Moins il y a de friction, moins l’utilisateur est tenté de se détourner de l’outil. Cette intégration plus intelligente se rend disponible pour les abonnés Pro de ChatGPT dès le début de la semaine du 11 août et s’étendra progressivement aux autres formules d’abonnement.

Plus globalement, ChatGPT avec GPT-5 promet non seulement moins d’hallucinations, mais aussi une capacité à sélectionner de lui-même le modèle de langage le plus adéquat pour répondre à votre requête. Autrement dit, pas besoin de passer du temps dans le menu déroulant à hésiter entre GPT-o3, o4-mini, 4o, o4-mini-high ou le nouveau GPT-5.

Bon à savoir, même les utilisateurs gratuits auront accès à GPT-5 et GPT-5 mini sur ChatGPT, mais de manière limitée.

