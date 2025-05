Bosch va rendre les vélos électriques encore plus beaux avec ce nouvel écran ultra bien intégré

En plus de son nouveau moteur Performance Line CX-R et d’un nouveau mode eMTB+ toujours plus puissant et dédié aux VTT électriques, la marque allemande Bosch dégaine un nouvel écran intégré répondant au nom de Kiox 400C.

Source : Bosch

Grosse offensive de Bosch, qui a levé le voile sur un tout nouveau moteur électrique Performance Line CX-R et un nouveau mode eMTB+ qui délivre toujours plus de puissance. Tout ce petit beau monde est surtout dédié à l’univers du VTT électrique. Il n’empêche, Bosch est connu pour faire ruisseler certaines de ses technologies sur le reste de sa gamme et pourquoi pas sur des VAE plus urbains et abordables, selon l’envie des fabricants.

Incrusté dans le tube supérieur

Le nouvel écran intégré Kiox 400C, présenté dans un communiqué de presse envoyé à la rédaction, est lui aussi adressé à l’univers du VTTAE. Mais il pourrait très bien un jour s’inviter sur d’autres segments de VAE. Il est ainsi directement incrusté dans le tube supérieur du vélo, et permet de garder un œil sur toutes les données d’activité. Ce niveau d’intégration lui permet d’être protégé des coups, chocs et de la boue.

« Puissance, cadence de pédalage, fréquence cardiaque, dénivelé et plus encore : lors de sorties exigeantes, les cyclistes souhaitent pouvoir consulter en direct les données d’activité les plus importantes », écrit la marque d’outre-Rhin. À noter que les informations s’affichent de manière dynamique, sans aucune intervention humaine.

Ce nouvel écran sur le cadre vient épurer le cintre. // Source : ©Bosch

« Avec ce réglage [dynamique], les données affichées changent automatiquement, en fonction des conditions. Par exemple, en montée, le système affiche le dénivelé parcouru, et la vitesse en descente », poursuit Bosch. Bref, c’est du clé en main pour l’utilisateur. Il est aussi tout à fait possible de l’utiliser manuellement. C’est selon ses préférences.

Personnalisation et suivi d’itinéraire

Comme d’habitude avec Bosch, la personnalisation est au rendez-vous : les différents affichages peuvent être personnalisés selon vos préférences directement depuis l’application eBike Flow. En outre, la Mini Remote permet quant à elle de gérer l’éclairage et les fonctions Walk Assist et Hill Start.

D’une luminosité maximale de 1 000 cd/m², le Kiox 400C peut s’adapter automatiquement à la luminosité ambiante. Un bon moyen de consulter l’écran et son suivi d’itinéraire sans plisser les yeux. Enfin, une prise USB-C protégée permet de brancher ses appareils électroniques, comme son smartphone. Arrivée prévue en juillet 2025.