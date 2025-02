Huawei, qui collabore avec plusieurs constructeurs de voitures électriques, vient de lever le voile sur sa dernière création en date. Il s’agit d’un affichage tête haute en réalité augmentée de 70 pouces, qui projette toutes sortes d’informations sur la route.

Crédit : Huawei

Aujourd’hui, l’industrie automobile n’est plus réservée aux constructeurs traditionnels. Car depuis quelques années, les géants de la tech s’en mêlent aussi et veulent évidemment leur part du gâteau. On pense à Apple, qui a finalement renoncé à son projet de voiture électrique, mais aussi à Xiaomi, qui cartonne avec sa SU7.

Une technologie impressionnante

C’est également le cas de Huawei. Si la firme ne possède pas sa propre marque, contrairement à Xiaomi, elle apporte cependant son expertise technologique dans le cadre de la conception de nouveaux modèles. Elle s’est ainsi associée avec Changan et CATL pour créer Avatr. De manière générale, Huawei propose plusieurs manières de collaborer, dans le domaine de l’infodivertissement et de la conduite, mais également du marketing, entre autres.

Le géant chinois de la tech conçoit alors toutes sortes de technologies pour l’automobile, et voilà qu’il vient de lever le voile sur sa dernière création en date. Celle-ci est détaillée par le site spécialisé Car News China, qui nous donne quelques informations à son sujet. En fait, il s’agit d’un affichage tête haute particulièrement avancé, qui fait appel à la réalité augmentée. Ce dispositif est aussi connu sous le nom d’AR-HUD dans le jargon technique parfois utilisé.

Crédit : Avatr

Ce dispositif n’est pas nouveau et beaucoup de constructeurs le proposent déjà. C’est par exemple le cas de Zeekr sur sa 007, de Xiaomi ou encore du Skoda Elroq, que nous avions pu essayer. Le système conçu par Huawei, dévoilé en 2021 lors du salon de Munich, vient d’être largement amélioré. Il est capable de projeter une image de 70 pouces à l’équivalent de 7,5 mètres sur la route, devant le conducteur.

En réalité, les éléments sont projetés sur le pare-brise, d’une manière qui laisse penser qu’ils apparaissent réellement sur la chaussée. Mais là où l’entreprise chinoise fait fort et se distingue de la concurrence, c’est par la meilleure fiabilité de son système. En effet, le XHUD-AR de Huawei est doté d’un système anti tremblement, afin que les repères de navigation ne bougent pas en fonction des aspérités de la route. De plus, ils pointent toujours parfaitement vers la bonne direction, quoi qu’il arrive.

Un système très complet

Le système mis au point par la firme basée à Shenzhen est un véritable concentré de technologies, qui offre en fait de nombreuses fonctionnalités. Il prend en charge la navigation en temps réel, avec des indicateurs de direction précis. Concrètement, des flèches sont comme projetées sur la route, afin d’indiquer au conducteur quelle route il doit emprunter. De plus, et grâce à un algorithme avancé, l’affichage tête haute de Huawei réduit de 95 % les décalages d’icônes causés par les déformations de la chaussée.

Il est également capable de détecter une voiture dans l’angle mort et de prévenir le conducteur, mais aussi de reconnaître les piétons. Le dispositif est également particulièrement performant en usage de nuit, et l’affichage semble très clair sur le pare-brise. On y voit notamment des informations telles que la vitesse tandis que les véhicules au comportement dangereux sont également signalés. C’est notamment le cas de ceux qui couperaient la route à la voiture équipée du XHUD-AR.

Avatr 06 // Source : Avatr

Pour le moment, on ne sait pas encore quel modèle sera le premier à être équipé de ce nouvel affichage tête haute. Pour mémoire, Huawei fournit ses technologies à de nombreuses marques, telles que Seres, JACn Chery, ainsi que le numéro 2 mondial de la voiture électrique, BYD. Nous devrions cependant en savoir un peu plus à ce sujet au cours des prochains mois.