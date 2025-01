Google va aider Mercedes à rendre ses voitures électriques plus intelligentes

Mercedes améliore l’assistant vocal intégré à ses voitures électriques, en faisant appel à l’intelligence artificielle Gemini, fournie par Google. Cette dernière permettra d’avoir des conversations plus naturelles, et offrira des informations plus complètes aux utilisateurs.

Crédit : Mercedes

On le sait, les voitures électriques d’aujourd’hui tiennent parfois plus du smartphone sur roues que de l’automobile. Et cette tendance devrait encore s’amplifier, avec le développement massif des SDV (software-defined vehicles), déjà connu sur les Tesla et sur lesquels les constructeurs traditionnels travaillent d’arrache-pied.

Un assistant vocal encore plus complet

C’est par exemple le cas de Renault, mais également de nombreuses marques chinoises. Mais sans forcément utiliser ce terme barbare, toutes les autos deviennent de plus en plus technologiques et connectées. Et celles conçues par Mercedes ne font pas exception, car la firme allemande multiplie les innovations afin de rester dans la course. On l’a vu avec ses travaux sur la conduite autonome, mais pas seulement.

Car le constructeur à l’étoile veut aussi améliorer l’expérience du conducteur et des passagers à bord de ses voitures. C’est ainsi qu’en début d’année 2023, ce dernier avait annoncé que ses prochaines voitures électriques s’offriront un nouveau système d’info-divertissement faisant la part belle à Google. Baptisé MB.OS, ce dernier remplace alors le MBUX en fin de vie. Et voilà que, dans un communiqué tout juste publié, Mercedes nous fait part d’une nouvelle avancée particulièrement intéressante.

Mercedes-Benz EQS // Source : Mercedes-Benz

Si le constructeur était déjà associé à la firme américaine, ces derniers poussent leur partenariat encore un peu plus loin. Ce dernier touche désormais la commande vocale, qui est bien souvent peu utilisée par les conducteurs, en raison de son manque de fiabilité. Il est en effet courant que l’assistant ne comprenne pas ce que l’on veut, ce qui créé de l’agacement et rend cet outil peu pratique. Mais cela est sur le point de changer, grâce à l’arrivée de l’Automotive AI Agent fourni par Google Cloud.

Et concrètement, ça sert à quoi ? En fait, il s’agit d’une intelligence artificielle générative, animée par Gemini, et venant piocher dans l’immense base de données de Google Maps, disposant de « plus de 100 millions de mises à jour chaque jour ». Et cela devrait apporter beaucoup aux utilisateurs, bien plus que ce que propose déjà la firme allemande.

Pour faire simple, imaginez que vous avez besoin de trouver un bon restaurant après un long trajet. Vous pourrez demander à l’assistant vocal de votre voiture de vous donner les spécialités du chef d’un établissement, et même de vous conseiller sur le plat idéal pour vous.

Des conversations plus naturelles

Mais comment cela est-il possible ? Et bien pour pouvoir vous faire de telles recommandations, Gemini va analyser vos habitudes et vos goûts en se basant sur toutes vos précédentes conversations avec lui. En somme, le système va apprendre au fur et à mesure que vous l’utilisez et ainsi affiner ses réponses. Et ce n’est pas tout, car il pourra même ajuster le ton et la longueur des répliques en fonction de votre humeur. De plus, l’assistant sera en mesure de se rappeler d’anciennes conversations et de gérer des dialogues complexes.

Une vraie avancée par rapport à ChatGPT, qui équipe déjà les voitures de la gamme depuis 2023, mais qui coupe généralement court à la discussion une fois l’information demandée obtenue. Et bonne nouvelle, la nouvelle technologie fournie par Google ne nécessitera pas de parler de manière caricaturale, car elle sera en mesure de comprendre une voix naturelle. Elle sera également capable d’analyser votre caractère pour s’y adapter, vous offrant une expérience sur-mesure.

Mercedes-Benz CLA Concept

Désormais, une question se pose : quand est-ce que ce nouvel assistant vocal sera enfin disponible ? D’après le PDG de la marque, Ola Källenius, elle sera introduite sur la nouvelle CLA électrique, qui sera officiellement lancée au cours de cette année. La berline rivalisera notamment avec la Tesla Model 3 et devrait afficher une autonomie atteignant les 750 kilomètres WLTP.