Mercedes-Benz devance (encore) Tesla sur la conduite autonome et passe un nouveau cap

Mercedes-Benz vient tout juste d’obtenir l’autorisation de tester sa conduite autonome de niveau 4 en Chine. Un nouveau pas en avant pour le constructeur, qui dépasse une nouvelle fois Tesla dans le domaine.

Depuis plusieurs années déjà, les constructeurs automobiles se livrent une bataille acharnée sur la conduite autonome. La technologie évolue à vitesse grand V au fil du temps, avec de nombreuses innovations.

Une nouvelle étape franchie

On pense bien évidemment à Tesla, qui a fait de son Autopilot l’un de ses principaux arguments de vente, alors que ce dernier est présent sur les voitures de la marque depuis plus de dix ans. Mais la firme n’est pas la seule à proposer cette technologie, qui ne serait d’ailleurs même plus la meilleure du marché, devancée par celle de Ford. Il s’agit du BlueCruise, qui est désormais autorisé en Europe depuis quelques jours seulement. Mais une autre marque fait également très fort dans ce domaine.

C’est Mercedes-Benz, qui a installé son Drive Pilot dans ses EQS et Classe S depuis un petit bout de temps, et qui ne cesse de faire mieux que le FSD (Full Self-Driving) de Tesla. Après avoir rendu accessible le changement de voie automatique en Europe, la firme allemande a franchi un tout nouveau cap il y a quelques jours, comme l’explique le site CNEVPost. Après avoir été le premier constructeur à pouvoir utiliser le niveau 3 en Californie et dans le Nevada, il passe désormais à la vitesse supérieure.

On apprend en effet que la marque à l’étoile a désormais le droit de tester sa conduite autonome de niveau 4 dans les rues de Pékin, en Chine, alors que Tesla n’a pas encore réussi à faire accepter son FSD (un système de niveau 2) en Chine.

Une grande première pour un constructeur international, qui ouvre le droit à Mercedes d’utiliser cette technologie en ville, mais également sur les autoroutes.

Les tests seront effectués par cette Classe S bardée de capteurs // Source : Mercedes-Benz

Elle serait capable d’entrer et de sortir d’une place de parking sans intervention du conducteur, mais également d’effectuer des demi-tours et de tourner autour d’un rond-point. Sur l’autoroute, ce système peut changer automatiquement de voie lorsque la voiture devant est trop lente, et même passer une barrière de péage.

Avec une autonomisation de niveau 4, il est en théorie possible pour le « conducteur » (ou ce qu’il en reste) de vaquer à d’autres occupations, comme lire, dormir ou travailler, entre autres.

Une nette avancée

Pour le moment, la circulation de ces Mercedes dotées de la conduite autonome de niveau 4 n’est réalisée qu’à des fins de tests, et cette technologie n’est donc pas encore disponible sur les voitures de série. Pour rappel, seul le niveau 3 est actuellement proposé avec le Drive Pilot « de série », et ce jusqu’à 130 km/h en théorie sur les autoroutes européennes. Cependant, les véhicules de la marque allemande se limitent actuellement à 90 km/h, mais cela pourrait finir par changer sous peu.

La Classe S de test en situation // Source : Mercedes-Benz

En fin d’année dernière, la firme à l’étoile, qui vient de faire évoluer son EQE, avait déjà franchi une nouvelle étape. Et pour cause, elle a désormais le droit d’utiliser des phares bleus sur ses autos, afin d’indiquer aux autres usagers de la route que la conduite autonome est activée. Ce qui permet de réduire les risques de collisions, montrant aux autres conducteurs que personne ne tient le volant. Ces derniers pourront ainsi faire preuve d’une plus grande vigilance à l’égard de la voiture.

Mais Mercedes n’est pas le seul à s’être lancé dans la course à la conduite autonome, puisque c’est également le cas de Volkswagen, qui collabore avec Bosch pour atteindre les niveaux 3 et 4. On pense également au constructeur chinois Denza, filiale de BYD, qui nous avait bluffé avec sa N7 lors de notre essai en Chine. D’autres marques de l’Empire du Milieu s’y intéressent également, comme Xpeng qui a d’ailleurs décidé de se passer du capteur LiDAR sur sa dernière P7+ récemment officialisée.