La fonction la plus révolutionnaire des Tesla pourrait arriver en Europe d’ici la fin de l’année

Les voitures électriques Tesla sont réputées pour leurs technologies embarquées parfois supérieures à ce que propose la concurrence. C'est notamment le cas du FSD (Full Sel-Driving) qui permet au conducteur de déléguer entièrement la conduite à la voiture. La bonne nouvelle, c'est que cette fonction pourrait arriver en Europe et en Chine d'ici la fin de l'année 2024.

Les voitures électriques sont impressionnantes pour les conducteurs qui sont habitués aux voitures thermiques. Le confort de conduite (dû à l’absence de boîtes de vitesses) et les performances (grâce au couple instantanée) ainsi que l’absence de bruit sont souvent des éléments qui reviennent lors d’une première fois en voiture électrique.

Mais quand on essaye une Tesla aux États-Unis, une fonction inexistante en Europe permet d’aller encore plus loin dans la découverte d’un univers inconnu. C’est la fameuse fonction FSD (Full Self-Driving). Elle permet au conducteur de ne pas toucher au volant et aux pédales lors d’un trajet. Il suffit de renseigner l’adresse de destination sur le GPS intégré à la voiture, et cette dernière s’occupe d’amener les occupants à bon port.

Une fonction vraiment bluffante, qu’on a pu tester aux États-Unis sur une Tesla Model S. Cette fonction était auparavant à l’état de bêta, et est devenue officiellement disponible en version finale il y a quelques mois. Mais pour le moment, elle est uniquement disponible aux USA et au Canada.

Une arrivée en Europe avant la fin de l’année ?

Lors des résultats financiers du second trimestre 2024, Elon Musk a réalisé une annonce attendue de longue date par les européens et les chinois. Le milliardaire a déclaré (relayé par Teslarati) que « les capacités de conduite autonome déployées en dehors de l’Amérique du Nord sont bien inférieures à celles de l’Amérique du Nord. Ainsi, avec la version 12.5, et peut-être 12.6, mais très bientôt, nous demanderons l’approbation réglementaire du FSD en Europe, en Chine et dans d’autres pays. Je pense que nous l’obtiendrons probablement avant la fin de l’année« .

En d’autres termes, on pourrait bénéficier de la « Capacité de conduite entièrement autonome » (le nom du FSD en France) d’ici la fin de l’année. Mais attention, car Elon Musk réalise de nombreuses promesses, qui ne sont jamais tenues, ou alors avec beaucoup de retard.

D’autant plus que l’arrivée du FSD en Europe n’est pas seulement une problématique technologique. L’Europe dispose d’une réglementation beaucoup plus stricte qu’aux États-Unis. Il est donc possible que le FSD de Tesla soit moins performant en Europe qu’au pays de l’Oncle Sam comme certains cadres de l’entreprise l’annonçaient par le passé sur X (ex-Twitter).

Quoi qu’il en soit, l’arrivée du FSD de Tesla en Europe et en Chine pourrait être une très bonne nouvelle pour les clients de l’entreprise, mais aussi pour le constructeur américain. Cela lui permettrait de distinguer davantage de la concurrence, qui ne propose pas ce genre de fonction en Europe. En Chine, certaines startups, comme Xpeng, commencent à proposer ce genre de conduite entièrement autonome à quelques clients triés sur le volet.