Lancée en 2022, la Mercedes EQE fait évoluer sa gamme et l’enrichit d’une nouvelle batterie de 96 kWh, qui lui permet de faire grimper son autonomie à 687 kilomètres WLTP. Une prouesse qui lui permet de se rapprocher de sa rivale, la Tesla Model S.

Source : Mercedes

Si l’Allemagne était opposée à l’interdiction de la vente des voitures thermiques en Europe, cette mesure a finalement été adoptée par Bruxelles et entrera en vigueur en 2035. Et tous les constructeurs devront s’y conformer, même les marques germaniques comme Porsche ou encore Mercedes.

Une nouvelle version très intéressante

Si la première fait finalement machine arrière sur son ambition de devenir une marque électrique à partir de 2030, la seconde semble quant à elle être bien décidée à continuer sur sa lancée. Et pour cause, le constructeur à l’étoile possède déjà une gamme bien remplie, qui va de l’EQA à l’EQS en passant par les EQB et EQV, tandis que l’EQC a quant à lui quitté le catalogue, faute de ventes. Mais aujourd’hui, c’est un autre modèle qui nous intéresse tout particulièrement.

Il s’agit de l’EQE, qui se décline à la fois en berline et en SUV, et qui est arrivée pour la toute première fois dans le catalogue dans le courant de l’année 2022. Cette dernière, qui se situe juste en dessous de l’EQS et que nous avons pu essayer est disponible en un large choix de versions. Mais l’une d’elle attire tout particulièrement notre attention, puisqu’elle vient tout juste de faire son apparition dans le configurateur en ligne. Il s’agit de la variante 350+ Electric Art, qui est disponible sur les deux silhouettes.

Mais alors, qu’est ce que cette nouvelle déclinaison a-t-elle de spécial ? Pour le savoir, il suffit d’aller jeter un petit coup d’œil aux spécificités techniques de cette dernière. Comme l’explique la version allemande du site américain InsideEVs, elle a en effet troqué sa batterie de 89 kWh nets contre un pack bien plus grand, qui affiche une capacité de 96 kWh. Et cela a évidemment un impact sur l’autonomie, qui augmente considérablement. Elle est désormais affichée à 687 kilomètres selon le cycle WLTP sur la berline, contre 621 kilomètres pour l’ancienne version 350 standard.

Une belle amélioration, qui permet à la voiture de se rapprocher de sa grande rivale, la Tesla Model S. Pour mémoire, cette dernière peut parcourir jusqu’à 634 kilomètres dans sa version Grande Autonomie à transmission intégrale. Cependant, ce chiffe passe à 723 kilomètres lorsque l’Américaine se chausse de ses jantes aéro de 19 pouces, qui font partie de la dotation de série. Cependant, on note aussi que cette dernière coûte plus cher que sa concurrente à l’étoile, avec des prix respectivement affichés à 92 990 et 81 250 euros.

Une consommation en baisse

À noter qu’en usage purement urbain, la berline allemande peut même atteindre les 774 kilomètres selon le cycle WLTP. De son côté, la version SUV hérite du même accumulateur, mais affiche une autonomie plus faible en raison de son Cx (coefficient de trainée) plus élevé. Cette dernière culmine à 617 kilomètres en cycle mixte et va jusqu’à 746 kilomètres en ville. À titre de comparaison, la Tesla Model X, qui est sa principale rivale peut parcourir jusqu’à 625 kilomètres en utilisation mixte selon l’homologation européenne WLTP.

L’Allemande démarre à partir de 93 400 euros dans cette nouvelle version 350+ Electric Art, contre 99 990 euros pour le SUV américain. Dans tous les cas, et quelle que soit la silhouette choisie, les clients de l’EQE n’auront pas le droit au bonus écologique de 4 000 euros, réservé aux voitures sous la barre des 47 000 euros. Mais intéressons-nous un peu plus à la batterie. Car qui dit plus grande autonomie dit logiquement poids plus élevé, et donc consommation en hausse. Or, ce n’est pas le cas ici, puisque celle-ci est même en légère baisse.

Mercedes EQE SUV

Cette dernière oscillait initialement entre 16,5 et 19,5 kWh/100 km, tandis qu’elle est désormais affichée à 16,2 kWh/100km pour la berline. Celle du SUV est annoncée à 18,1 kWh/100km, ce qui reste très raisonnable.

La recharge s’effectue quant à elle toujours à une puissance maximale de 170 kW en courant continu, ce qui permet de passer de 10 à 80 % en seulement 32 minutes. En courant continu, la puissance est toujours de 11 kW, et un peu plus de 10 heures sont nécessaires pour remplir entièrement l’accumulateur.