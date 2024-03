Google Maps : une nouvelle fonctionnalité qui va vite devenir indispensable

Google Maps ne cesse d'évoluer. Dernièrement, une nouvelle fonctionnalité en phase de test a été repérée : l'indication des entrées de bâtiments sur la carte.

Google Maps, l’application de référence pour se déplacer dans le monde réel, ne cesse d’évoluer et de s’améliorer. Dernièrement, Android Police a signalé que Google testait apparemment une nouvelle fonctionnalité pour indiquer les entrées des bâtiments sur la carte. Ces entrées apparaissent sous la forme d’une icône circulaire blanche avec un symbole universel représentant une porte ouverte et une flèche pointant vers elle.

Cette nouvelle fonctionnalité pourrait s’avérer particulièrement utile dans le cas de bâtiments et d’emplacements de très grande taille, où se trouver du mauvais côté peut prendre beaucoup de temps pour atteindre le bon. Les icônes d’entrée ont été repérées dans la version 11.17.0101 de Maps sur un Pixel 7A, mais les résultats sont très inégaux et il semble que seuls quelques utilisateurs y aient accès pour le moment.

Google Maps Télécharger gratuitement

Seulement dans les grandes villes pour le moment

Pour le moment, seuls certains magasins et lieux publics dans les grandes villes comme New York, Berlin, Las Vegas et San Francisco semblent bénéficier de cette fonctionnalité pour l’instant.

Il est probable que Google mettra un certain temps à mettre en œuvre la nouvelle fonctionnalité sur tous les bâtiments concernés dans le monde. Même si l’entreprise utilise certainement beaucoup d’automatisation en exploitant toutes les données générées par les utilisateurs, il y a tout de même des étapes de contrôle.