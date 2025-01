Voici comment cette voiture électrique chinoise qui arrive bientôt en France va devenir un véritable concentré de technologie

Le constructeur chinois Leapmotor, qui vend ses voitures électriques en France grâce à Stellantis, annonce la signature d’un partenariat avec Qualcomm. Son SUV B10, qui arrivera courant 2025, sera le premier à être équipé des solutions technologiques développées par l’équipementier.

Crédit : Leapmotor

Connaissez-vous Leapmotor ? La firme chinoise, fondée en 2015, fut brièvement commercialisée en France via l’importateur SN Diffusion, qui vendait uniquement la citadine T03 que nous avions pu essayer. Mais le groupe Stellantis a décidé d’investir dans la marque, et surtout de la développer dans le monde et en Europe. Cette dernière avait ainsi joué les stars lors du dernier Mondial de l’auto de Paris au mois d’octobre 2024.

Une nouvelle solution technologique

Nous avions notamment pu y apercevoir le nouveau B10, un SUV compact destiné au marché européen, qui devrait notamment rivaliser avec la Peugeot e-3008, le Renault Scénic ainsi que le Ford Explorer. Ce dernier avait déjà donné de nombreuses informations à son sujet en fin d’année dernière, mais il ne nous avait visiblement pas encore tout dit. Car voilà que l’on apprend désormais de nouvelles choses, notamment au sujet de son bagage technologique, et celui-ci semble plutôt impressionnant.

Dans un communiqué tout juste publié, l’équipementier américain Qualcomm annonce en effet avoir noué un partenariat avec Leapmotor, afin d’équiper le SUV électrique de ses dernières innovations technologiques en date. Actuellement, la firme basée à San Diego propose quatre solutions, dévoilées en 2022 lors du CES de Las Vegas. Et ce sont deux d’entre elles qui équipent le nouveau B10. La première est baptisée Snapdragon Cockpit Platform et est chargée de gérer tout ce qui touche à l’info-divertissement.

Crédit : Leapmotor

C’est-à-dire les écrans, mais aussi la partie multimédia et l’audio, entre autres. Parmi les innovations équipant ce nouvel arrivant sur le marché, citons notamment un assistant vocal particulièrement avancé, qui fait appel aux données stockées dans le cloud pour répondre aux besoins du conducteur. Mieux, il serait même en mesure de les anticiper, même si l’équipementier n’a pas donné plus de détails ni d’exemples pour le moment. Serait-ce un système similaire à celui dévoilé par Chrysler, capable d’analyser et d’apprendre les habitudes des occupants ?

Pour rappel, ce dernier est notamment capable de rappeler une date importante dans le calendrier ou encore d’indiquer un emplacement pour recharger la voiture. Nous devrions en savoir plus un peu plus tard au sujet de ce Snapdragon Cockpit Platform dans le B10, dont Renault, Volvo ou encore Honda devraient aussi en profiter. À noter que le SUV aura également le droit à un cockpit numérique personnalisable. Si Leapmotor garde encore secret la planche de bord de son B10, il pourrait reprendre les écrans de 14,6 et 10,25 pouces du C10 également récemment dévoilé.

De l’IA et une conduite autonome

Ce n’est pas tout, car en plus de la solution dédiée à l’info-divertissement, Qualcomm fournit également à Leapmotor son dispositif Snapdragon Ride Platform, inclus dans le panel de solutions Snapdragon Digital Chassis. Ce dernier prend en charge tous les systèmes avancés d’aide à la conduite, et notamment la conduite semi-autonome. Le tout fonctionnant de pair avec l’architecture avancée LEAP 3.5 développée par le constructeur, transformant le B10 en véritable SDV (software-defined vehicule). Concrètement, comment cela se matérialise-t-il pour les conducteurs ?

Tout d’abord, la plateforme Snapdragon Ride fait notamment appel à l’intelligence artificielle, afin notamment de réduire la consommation d’énergie de la voiture. Le fonctionnement de cette technologie développée par l’équipementier américain n’a cependant pas été expliqué en détail pour le moment. Selon le communiqué, cette plateforme est chargée de « prendre en charge les puissantes fonctions de calcul requises pour une meilleure perception du véhicule, permettant une planification et une action avancées pour soutenir des expériences de conduite riches en sécurité ».

Crédit : Leapmotor

En parallèle, le Leapmotor B10 aura aussi le droit à une conduite autonome particulièrement avancée, faisant appel à un capteur LiDAR. Cette technologie est alors en mesure d’« analyser des cartes haute définition et des conditions routières complexes en temps réel, réaliser une fusion profonde des données multi-capteurs et évoluer en permanence pour s’adapter à des environnements routiers de plus en plus difficiles ».

Cependant, il est tout à fait possible que nous n’y n’ayons pas le droit, puisque le C10 vendu en Europe n’est pas équipé de ce type de capteur avancé, à l’inverse de la version chinoise. Nul doute que ce sera également le cas du B10.