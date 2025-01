Porté par le succès dément de sa première voiture électrique, Xiaomi dévoile ses grandes ambitions pour 2025

Lancée fin mars 2024, la Xiaomi SU7 rencontre un succès totalement fou. En moins d’un an, la première voiture électrique de la marque a déjà été vendue à plus de 150 000 exemplaires rien qu’en Chine, et son patron veut désormais voir bien plus grand.

Les géants de la tech veulent aussi se faire une place sur le marché de la voiture électrique. Si Apple a au final décidé d’annuler son projet, Huawei collabore avec plusieurs marques chinoises et a notamment cofondé Avatr.

Des chiffres déments

Mais ce n’est pas tout, car une autre entreprise a aussi décidé de tenter sa chance dans ce domaine. Il s’agit de Xiaomi, qui a de son côté fait le choix de développer seul de A à Z sa propre voiture électrique. Celle-ci prend la forme d’une berline baptisée SU7, dévoilée pour la première fois à la fin de l’année 2023 et officiellement lancée fin mars 2024. Aujourd’hui, cela fait donc dix mois que cette nouvelle venue est arrivée sur le marché, commercialisée uniquement en Chine pour le moment.

Xiaomi SU7 // Source : Xiaomi

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le succès est au rendez-vous, contrairement à ce que certains spécialistes craignaient. En effet, certains soulignaient que cette berline, rivale de la Tesla Model 3 risquerait de causer la perte de Xiaomi. Il n’en sera rien, et c’est même plutôt le contraire. Car cette nouvelle arrivante sur le marché rencontre un succès remarquable. Lors d’une conférence relayée par le site CNEVPost, le patron de l’entreprise Lei Jun a donné quelques informations à ce sujet.

L’homme d’affaires a en effet annoncé que la nouvelle SU7 avait été vendue à plus de 150 000 exemplaires depuis son lancement. Un chiffre qui prend en compte les livraisons et pas seulement les simples commandes. Une performance assez folle, alors que 139 547 unités ont été livrées sur l’ensemble de l’année 2024, dont 25 815 rien qu’au mois de décembre. Des données qui confirment celles que nous vous avions annoncé dans un précédent article.

Xiaomi SU7

Désormais, le géant chinois de la tech veut aller encore plus loin. C’est ainsi qu’il annonce un objectif particulièrement ambitieux, avec pas moins de 300 000 livraisons sur l’ensemble de l’année 2025. On ne sait cependant pas s’il s’agit uniquement de la berline ou si le SUV YU7 est aussi inclus. Ce dernier, qui chasse quant à lui sur les terres de la Tesla Model Y devrait quant à lui démarrer sa commercialisation au cours des prochains mois. De plus, Xiaomi pourrait également lancer sa SU7 en Europe.

Un succès indéniable

Et cela pourrait ne plus tarder, car le constructeur vient de recruter une équipe de vente qui sera spécifiquement dédiée aux marchés étrangers. D’ailleurs, nous avions déjà pu rencontrer la berline électrique lors de sa venue au Mobile World Congress de Barcelone, en février 2024, avant un pop-up store parisien à l’été, preuve que Xiaomi commence à sonder les clients européens. Quoi qu’il en soit, la success-story devrait encore se prolonger pour la SU7, qui a déjà permis au géant chinois de passer devant Toyota sur les ventes de voitures électriques.

La berline avait été vendue à plus de 100 000 exemplaires en seulement six mois. Si la firme reste encore loin du trio de tête que sont Tesla, BYD et Volkswagen, il faut se rappeler qu’elle ne possède qu’un seul modèle dans sa gamme et surtout, qu’elle ne vend pour le moment ses autos que dans un seul pays. Pour mémoire, la Xiaomi SU7 se décline en plusieurs versions, avec des puissances comprises entre 299 et 673 chevaux pour la gamme classique.

Xiaomi SU7 Ultra // Source : Xiaomi

Sinon, il est aussi possible d’opter pour la variante Ultra, qui revendique quant à elle pas moins de 1 550 chevaux pour un 0 à 100 km/h réalisé en 1,97 seconde. De quoi rivaliser avec le Tesla Roadster – s’il sort un jour. La berline électrique a le droit à deux batteries de 73,6 et 101 kWh, lui permettant d’afficher une autonomie de 800 km selon le cycle CLTC chinois (environ 710 kilomètres convertis sur le cycle européen WLTP).

Elle démarre à partir de 215 000 yuans en Chine, soit environ 28 000 euros. Si elle arrive en Europe, son tarif sera cependant revu, notamment à la hausse à cause des droits de douane élevés, qui sont cependant contestés par plusieurs constructeurs.