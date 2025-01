Pourquoi on a du mal à croire au succès de la première voiture électrique de Sony

Après cinq ans de développement et de prototypes, Sony et Honda commercialisent enfin leur première voiture électrique commune. Mais à 90 000 dollars, l’Afeela 1 semble déjà dépassée par la concurrence.

L’Afeela 1 marque l’entrée officielle de Sony dans l’industrie automobile, en partenariat avec Honda. On l’attendait !

Cette berline électrique premium, fruit de cinq années de développement, arrive sur les marchés américain et japonais avec un positionnement haut de gamme : 90 000 dollars pour le modèle Origin, et jusqu’à 103 000 dollars pour la version Signature.

Un choix qui interroge face à une concurrence particulièrement agressive en 2025.

Ses caractéristiques techniques

Les caractéristiques techniques peinent à justifier ce positionnement tarifaire. Avec une autonomie EPA (et donc plutôt pessimiste par rapport au cycle WLTP) de 483 km et une puissance de charge limitée à 150 kW, l’Afeela 1 se retrouve distancée par des concurrentes moins onéreuses.

Pour bien comprendre le positionnement complexe de l’Afeela 1, comparons-la à la Tesla Model 3, référence du segment. La dernière version de la Model 3 Highland affiche une autonomie WLTP de 629 km pour la version Grande Autonomie (contre environ 520 km WLTP estimés pour l’Afeela 1, convertis depuis les 300 miles EPA).

Un écart énorme qui se creuse encore plus quand on regarde les tarifs : la Model 3 Grande Autonomie démarre autour de 52 000 €, soit près de 40 000 € de moins que l’Afeela 1.

Côté recharge, l’écart est tout aussi marqué. Avec ses 150 kW maximum en charge rapide, l’Afeela 1 fait pâle figure face aux 250 kW de la Model 3. Dans la pratique, cela signifie qu’il faudra près de 40 minutes pour récupérer 300 km d’autonomie sur l’Afeela 1, quand la Model 3 ne nécessite que 15-20 minutes pour la même opération.

Si Sony et Honda peuvent arguer que leur véhicule se positionne sur un segment plus premium avec ses finitions et son système multimédia avancé, la comparaison avec les berlines électriques haut de gamme n’est pas plus flatteuse.

La Lucid Air, par exemple, propose plus de 700 km d’autonomie WLTP et une puissance de charge de 300 kW pour un tarif similaire. Même la Porsche Taycan, pourtant plus orientée performances que grande autonomie, offre une expérience de conduite plus aboutie dans cette gamme de prix.

Cette réalité des chiffres pose une question simple : est-ce que l’excellence du système multimédia et l’interface utilisateur signée Sony peuvent justifier un tel différentiel de prix face à une Model 3 techniquement supérieure sur presque tous les points ?

Le « Sony Xperia » du monde automobile

La situation de l’Afeela 1 rappelle étrangement le positionnement de Sony sur le marché des smartphones avec sa gamme Xperia. Comme pour ses smartphones haut de gamme vendus 1300-1400 €, Sony semble reproduire la même stratégie avec l’Afeela 1 : un produit techniquement intéressant, mais surévalué, qui peine à justifier son premium face aux leaders du marché.

Dans les deux cas, Sony mise sur son expertise en divertissement et multimédia pour se démarquer. Mais tout comme un Xperia peine à convaincre face à un iPhone ou un Galaxy, l’Afeela 1 risque d’avoir du mal face à une Tesla Model 3 ou même une Lucid Air techniquement supérieures et moins chères.

Sur le papier, on pourrait croire que Sony et Honda ont créé la voiture parfaite pour les technophiles et les amateurs de multimédia.

L’Afeela 1 impressionne par son système audio avec ses 28 haut-parleurs (contre 17 pour la Model 3) et son support du Dolby Atmos et du Sony 360 Reality Audio.

L’immense écran panoramique façon IMAX qui traverse le tableau de bord promet une expérience visuelle inédite, tandis que l’intégration des technologies gaming (compatibilité DualSense, PS Remote Play) transforme la voiture en véritable salon de jeu mobile pendant les recharges.

Sony Honda Mobility Afeela // Source : Vincent Sergère pour Frandroid

Ajoutez à cela une armada de 40 capteurs pour la conduite autonome, soit plus de trois fois ce que propose Tesla, et vous obtenez sur le papier le rêve de tout geek-gamer fortuné.

Mais justement, qui va réellement dépenser 90 000 dollars (voire 103 000 dollars pour la version Signature) ? La réponse se trouve probablement du côté des aficionados de Sony, ces passionnés qui n’hésitent pas à mettre 1400 € dans un Xperia.

Sony Honda Mobility Afeela // Source : Vincent Sergère pour Frandroid



On peut imaginer que l’Afeela 1 trouvera son public auprès des early adopters fortunés, des fans inconditionnels de la marque Sony prêts à payer le prix fort pour une expérience unique, et peut-être quelques cadres de la tech en quête d’originalité. Mais comme pour les smartphones Xperia, ce positionnement risque de cantonner l’Afeela 1 à un marché de niche, loin des ambitions initiales du projet.