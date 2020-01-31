Bonus écologique 2025 : tout ce qu’il faut savoir avant d’acheter une voiture électrique

En 2025, les règles concernant le bonus écologique ont encore changé. On fait le point sur les règles à respecter et les montants en jeu, notamment pour le score environnemental ou le leasing social. Voici ce qu’il faut savoir sur les incitations gouvernementales pour l’achat ou la location d’une voiture électrique.

Renault R5 E-Tech // Photo Yannick Brossard / DPPI

Si vous avez déjà envisagé ou même franchi le pas concernant l’achat d’une voiture électrique neuve, votre concessionnaire vous a déjà sans doute parlé du bonus ou du malus écologique. Le système de bonus-malus écologique est une sorte de méthode fiscale incitant les clients à s’orienter vers l’achat d’un véhicule peu polluant moyennant une contrepartie financière. À l’inverse, si le véhicule acheté est jugé trop polluant, celui-ci sera taxé par un malus, déterminé par ses émissions de CO2 par kilomètre et par son poids.

Le système de bonus-malus écologique est l’une des premières mesures fortes prises par le gouvernement lors du Grenelle de l’environnement en octobre 2007. Elle s’inscrit en parallèle des objectifs de l’Union européenne qui est de faire baisser les émissions du secteur des transports avant de passer au 100 % électrique en 2035.

Comme vous n’êtes pas sans le savoir, ce système de bonus-malus a largement évolué depuis son intronisation, et les règles pour 2025 se sont corsées… avant d’évoluer une nouvelle fois au 1 juillet 2025, avec le remplacement du bonus par les certificats d’économie d’énergie, dite « Prime Coup de Pouce ». Pas d’inquiétude : on vous explique tout.

Quelles sont les conditions pour qu’un véhicule électrique bénéficie du bonus écologique en 2025 ?

Si, au départ, il pouvait concerner les voitures thermiques et hybrides, les choses ont bien changé depuis. Le bonus est désormais réservé aux voitures électriques, qui doivent en outre remplir des conditions très précises :

être un modèle 100 % électrique ou hydrogène ;

être acheté (ou loué avec option d’achat ou pour une durée d’au moins deux ans) ;

être un véhicule neuf ;

ne pas être vendu dans les 12 mois suivant son achat ni avant d’avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres ;

une personne physique ne peut en bénéficier qu’une fois tous les 3 ans ;

le coût d’acquisition du véhicule doit être inférieur à 47 000 euros ;

; son poids (PTAC) doit être inférieur à 3,5 tonnes ;

il doit également remplir un score environnemental minimal de 60 points sur 80.

Le nouveau Tesla Model Y, assemblé à Berlin, devrait être éligible au bonus 2025 // Source : Tesla

Ce score environnemental est une grande nouveauté du bonus 2024, et repris pour cette nouvelle édition 2025. Celui-ci prend en compte l’ensemble des émissions rejetées par la fabrication du véhicule et de son transport jusqu’en France ; un score lui est ensuite attribué. La liste complète des modèles éligibles évolue chaque mois en fonction des arrivées.

Les voitures électriques qui ne peuvent prétendre au bonus ne sont pas pour autant éligibles au malus écologique, qui reste uniquement valable pour les modèles hybrides et thermiques qui émettent plus de 118 g/km de CO 2 .

Quel est le montant du bonus écologique pour une voiture électrique en 2025 ?

Voici, en détail, le montant des aides depuis le 1 juillet 2025 :

bonus de 4 200 € pour « un ménage modeste ou en situation de précarité énergétique » ;

pour ; bonus de 3 100 € pour les autres ménages ;

pour les autres ménages ; le bonus se limite dans tous les cas à 27 % du prix d’achat de la voiture électrique.

Le Peugeot E-3008 est éligible au bonus écologique // Source : Peugeot

La classification des ménages se fait selon les revenus fiscaux de référence (RFR). Voici le tableau pour les ménages dits « modestes » :

Nombre de personnes composant le foyer Plafonds de revenus du ménage 1 personne 28 933 € 2 personnes 42 463 € 3 personnes 51 000 € 4 personnes 59 549 € 5 personnes 68 123 € Par personne supplémentaire + 8 568 €

Voici celui pour les “ménages en situation de précarité énergétique” :

Nombre de personnes composant le foyer Plafonds de revenus du ménage 1 personne 23 768 € 2 personnes 34 884 € 3 personnes 41 893 € 4 personnes 48 914 € 5 personnes 55 961 € Par personne supplémentaire + 7 038 €

Notons que le calcul du prix maximal d’une voiture électrique s’entend désormais hors options. Concrètement, vous pourrez acheter un modèle affiché à 46 990 euros, y ajouter plusieurs milliers d’euros d’options et toujours bénéficier du bonus écologique.

Autre petite subtilité : le montant de la prime peut légèrement différer d’un constructeur à un autre. Stellantis propose par exemple des primes de respectivement 3 181 et 4 242€ ; chez Renault, c’est 3 180 € et 4 240 €.

Si le bonus écologique a été remplacé par cette prime « coup de pouce » alimentée par les certificats d’économie d’énergie (CEE) et que les montants ont évolué, l’essentiel reste là : les clients n’ont aucune formalité administrative à remplir pour en profiter.

Citroën ë-C3 Aircross // Source : Citroën

En d’autres termes, aucune action n’est à faire de votre part : la gestion administrative du dossier est intégralement prise en charge par votre concessionnaire.

Les voitures sans permis ont-elles droit au bonus écologique ?

Le yoyo administratif concerne également les quadricycles avec et sans permis (type Citroën Ami, Fiat Topolino ou Mobilize Duo) : ils ont longtemps bénéficié d’un bonus (de 900 euros jusqu’en 2024), avant d’en être exclus… mais cette prime CEE les remet au goût du jour.

Mobilize Duo // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Ici aussi, les conditions affluent et le montant des aides peuvent dramatiquement varier. Voici un tableau récapitulatif :

Type d’acheteur Quadricycle sans permis (L6e) Quadricycle avec permis (L7e) Particulier 240 € 460 € Professionnel 520 € 920 € Collectivité 620 € 1 090 €

Ces montants sont un minimum ; certaines marques peuvent proposer légèrement plus : Renault propose par exemple 250 euros pour son Mobilize Duo sans permis et 500 euros pour la version « avec permis ».

Ici aussi, aucune formalité administrative n’est à prévoir : tout est pris en charge au moment de la commande.

Les véhicules utilitaires ont-ils droit au bonus écologique ?

Les camionnettes et véhicules utilitaires légers électriques (VUL) suivent le même schéma : un temps exclus du bonus écologique, le passage à la prime CEE les rend de nouveau éligibles.

Renault Master électrique // Source : Renault

Ici aussi, les montants varient selon le profil de l’acheteur. Voici un tableau récapitulatif :

Catégorie d’acheteur Montant de la prime Particulier 2 540 € Professionnel 3 350 € Collectivité/État 4 200 €

Ici aussi, les montants de la prime peuvent être légèrement supérieurs selon les marques.

Quand est-ce que le leasing social reviendra ?

Le leasing social (aussi appelé « leasing électrique ») fut une mesure phare du gouvernement en 2024, visant à rendre les véhicules électriques encore plus accessibles, avec des loyers compris entre 40 et 150 euros par mois.

Devant le succès monstre, avec 50 000 dossiers remplis en quelques jours, le gouvernement s’est engagé à renouveler l’expérience en 2025, mais dans une formule revue.

Fiat Grande Panda // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Ici aussi, tout passera par les certificats d’économie d’énergie. Si l’aide de l’état était fixé à 13 000 euros par voiture en 2024, il ne faudra plus compter « que » sur 7 000 euros – de quoi dire au revoir aux mensualités à 40 euros qu’on a pu voir en 2024.

Comme l’année dernière, ce leasing correspond à une location longue durée (LLD) ou avec option d’achat (LOA) sans apport et d’une durée minimale de trois ans.

50 000 dossiers sont prévus, dont 5 000 réservés aux demandeurs habitant dans une ZFE, et seront ouverts le 30 septembre 2025. Faites vite, cela devrait rapidement partir.

Quelles sont les conditions pour bénéficier du leasing social ?

Ces 50 000 dossiers sont réservés au ménage les plus modestes, selon votre revenu fiscal de référence par part (RFR).

votre RFR doit être inférieur ou égal à 16 300 € ;

; vous devez utiliser votre voiture entre votre domicile et votre lieu de travail, et le trajet doit être strictement supérieur à 15 kilomètres ; ou vous devez effectuer plus de 8 000 kilomètres par an dans le cadre de votre activité professionnelle avec votre véhicule personnel.

Leasing social 2025 : quelles voitures seront éligibles ?

Bien que le coup d’envoi ne soit pas encore donné, les constructeurs commencent à dégainer leurs offres.

La Renault 5 E-Tech à 25 000 euros pourrait être un carton dans le cadre du leasing social 2025 // Source : Renault

Ainsi, Renault propose sa R5 dès 120 euros par mois, quand Peugeot débute à 135 euros par mois avec sa E-208 et que Citroën demande 95 euros par mois pour son ë-C3. Volkswagen, Fiat, Cupra, Skoda et bien d’autres marques sont également dans les starting-blocks.

La prime à la conversion (aussi appelée « prime à la casse ») est un dispositif qui vise à encourager le remplacement d’une vieille voiture thermique par une voiture électrique neuve.

Un dispositif lui aussi été supprimé pour cette édition 2025 des aides à l’achat d’une électrique ou d’une thermique récente, dans une optique générale des réductions des dépenses publiques.

En 2024, son montant pouvait monter jusqu’à 5 000 euros, auxquels 1 000 euros supplémentaires pouvaient être ajoutés si le lieu de travail ou de résidence se situait dans une zone à faible émissions (ZFE).

Dans la majorité des cas, vous n’aurez absolument rien à faire puisque le bonus sera déduit directement du prix TTC de la voiture. Le concessionnaire avance ainsi le bonus écologique grâce à une convention établie avec l’Agence de Services et de Paiement (ASP) qui est chargé d’étudier le dossier. Si votre concessionnaire ne le fait pas ou refuse de le faire, allez voir ailleurs puisque la plupart le font.

Peugeot e-2008 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Si vous n’avez vraiment pas le choix, il faudra vous-même remplir le formulaire de demande de versement auprès de l’ASP. Et attention, il est à envoyer dans les six mois à compter de la date de facturation du véhicule neuf, ou, dans le cas d’une location, de la date du premier versement de l’échéancier.

En cas de location, là non plus, vous n’aurez rien à faire puisque le bonus écologique sera directement déduit du prix TTC de la voiture et les loyers seront donc corrélés au prix du véhicule neuf, bonus inclus.

Certains constructeurs communiquent aussi sur des loyers intéressants concernant des voitures électriques en proposant d’inclure directement le bonus au sein du premier apport. Ce qui permet aussi de faire diminuer assez nettement les mensualités.

Une voiture d’occasion a-t-elle le droit à une aide financière ?

La voiture d’occasion électrique n’a plus le droit au bonus écologique de 1 000 euros.

Quel malus touche les voitures hybrides rechargeables ?

Comme dit plus haut, le bonus 2025 ne s’applique désormais qu’aux modèles 100 % électriques : les hybrides rechargeables sont donc exclues du dispositif.

Nouveauté de cette année : l’éligibilité, pour les modèles disposant d’une autonomie en ville dépassant les 50 km, au malus masse – auparavant exonérés.

Toyota Prius Prime 2023 // Source : Toyota

Ils disposent toujours d’un avantage, puisque l’état réduit la masse en ordre de marche de 200 kg, dans la limite de 15 % de cette masse. Pour les hybrides rechargeables disposant d’une autonomie en ville inférieure à 50 km, la réduction est de 100 kg.

Voici les montants :

Fraction de la masse en ordre de marche en kg Tarif marginal en euros Jusqu’à 1 599 0 De 1 600 à 1 799 10 De 1800 à 1 899 15 De 1 900 à 1 999 20 De 2 000 à 2 099 25 À partir de 2 100 30

Par exemple, pour une voiture hybride rechargeable disposant d’une autonomie en ville de 65 km et pesant 2 130 kg, il faut tout d’abord enlever 200 kg à cette masse, soit 1 930 kg, et additionner les fractions :

Fraction de la masse comprise entre 1 600 kg et 1 799 kg : 200 kg x 10 € = 2 000 €

Fraction de la masse comprise entre 1 800 kg et 1 899 kg : 100 kg x 15 € = 1 500 €

Fraction de la masse comprise entre 1 900 kg et 1 930 kg : 31 kg x 20 € = 610 €

Soit un total de 4 110 euros au total pour le malus poids. Les voitures 100 % électriques restent totalement exonérées.

Quel avenir pour le bonus écologique en France ?

À court terme, les incitations à l’achat d’une voiture électrique devraient perdurer encore quelques années, même si elles commencent déjà à décliner. La disparition du bonus écologique, financé par l’État et désormais remplacé par les CEE financés par les entreprises en est un bon indicateur.

Il continuera d’ailleurs à diminuer au fur et à mesure au cours des mois à venir. Le bonus maximal a déjà chuté de 7 000 à 6 000 euros au 1er juillet 2021, puis de 6 000 à 5 000 euros le 1er janvier 2023, de 5 000 à 3 000 euros pour les personnes morales, et cette année 2025 n’a pas été une exception.

Désormais assemblé en Belgique, le Volvo EX30 a droit au bonus écologique // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

À l’avenir, le bonus disparaîtra-t-il totalement ? À moyen terme certainement, quand les modèles 100 % électriques prônés par le législateur auront envahi le marché et que l’achat d’un modèle thermique neuf, et même d’occasion, deviendra sans doute impossible. Rappelons tout de même que l’ancien gouvernement avait promis son maintien jusqu’en 2027 au mois de mai 2024.

À long terme, rien n’empêche qu’un gouvernement remette en place un système de bonus écologique, notamment si une nouvelle technologie, dite encore plus respectueuse de l’environnement, vient s’immiscer dans le secteur automobile.