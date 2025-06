L’État serre la vis pour les voitures électriques : la mauvaise nouvelle est confirmée pour le bonus écologique

Le bonus écologique destiné à réduire le prix des voitures électriques en France est en train de vivre ses dernières heures. Avant sa privatisation, via les CEE, qui risque de faire flamber le prix de l’électricité et des carburants (essence et diesel notamment).

Citroën ë-C3 Aircross // Source : Citroën

Le coup de rabot est sévère. Et, surtout, passé presque inaperçu. Alors qu’il avait promis 700 millions d’euros pour financer le bonus écologique en 2025, l’État revoit déjà sa copie.

Selon les informations du média Contexte, le budget réellement alloué au verdissement des véhicules fond à toute vitesse : seulement 496 millions d’euros seront finalement disponibles cette année. Un recul net, sans annonce officielle pour le moment, qui change profondément la donne pour les particuliers espérant bénéficier de ce coup de pouce à l’achat d’un véhicule électrique.

Le chiffre a de quoi faire tiquer. Déjà réduit de moitié par rapport à l’année précédente, le budget du programme 174 (celui qui finance le bonus écologique) vient de subir une nouvelle coupe de 200 millions d’euros comme a pu le relever Contexte dans le détail des crédits de paiements publié par le gouvernement.

Fin janvier, Bercy avait déjà décidé une “économie supplémentaire” de 324 millions d’euros sur cette ligne budgétaire, sans en détailler les conséquences. Désormais, on comprend mieux ce qu’il se passe en coulisses : le bonus est sous étroite surveillance, car l’enveloppe 2025 serait bientôt totalement épuisée.

Moins d’aides, plus de complexité

L’esprit MINI, en plus GRAND Découvrez LA MINI de taille. Plus grande, plus robuste, et surtout, avec plus de place pour ce qui compte. Personnalisez votre MINI Countryman Electric directement en ligne.

Ce tour de passe-passe budgétaire intervient dans un contexte déjà tendu. En début d’année, le gouvernement annonçait vouloir revoir de fond en comble le bonus écologique, notamment en conditionnant l’aide à un score environnemental et à une production européenne.

Ce recentrage devait “mieux cibler” les aides, selon le ministère de la Transition écologique. Mais cette nouvelle baisse, discrètement officialisée via une mise à jour des crédits de paiement, ressemble plus à une réduction pure et simple de l’ambition.

En clair : trois fois moins de subventions qu’en 2024 (si on prend en compte également le leasing social et la prime à la casse), des règles plus restrictives, et une enveloppe presque à sec dès le mois de juin.

Renault 4 E-Tech // Source : Renault / DPPI

Pour éviter un black-out total au second semestre, l’exécutif prévoit un système de relais : dès le 1er juillet, le financement du bonus écologique basculera sur les certificats d’économie d’énergie (CEE). Une mesure révélée elle aussi par Contexte, qui traduit une volonté d’“externaliser” le financement du verdissement vers les énergéticiens, des entreprises privées.

Pour mieux faire passer la pillule, le montant de ce nouveau bonus écologique serait revu à la hausse, pour tous les foyers, comme nous le détaillons dans une actualité dédiée.

La fin d’un levier central pour l’électrique ?

L’impact pourrait être massif. Car malgré toutes ses limites (complexité administrative, instabilité des règles, exclusion de nombreux modèles pourtant vertueux) le bonus écologique restait jusqu’ici l’un des piliers de la transition automobile. Surtout, le passage aux CEE risque de faire flamber la facture d’énergie (électricité, fioul et carburants) des français du fait de son mode de financement.

Cette réduction drastique du soutien public envoie un signal ambigu aux consommateurs comme aux industriels. En se retirant progressivement de ce mécanisme d’aide, l’État prend le risque de ralentir encore la dynamique d’électrification, alors même que les objectifs climatiques européens n’ont pas changé.

L’exemple allemand ne doit pas être oublié : la suppression pure et simple du bonus écologique en fin d’année 2023 avait abouti à une année 2024 catastrophique en termes de ventes de voitures électriques.