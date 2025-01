Pourquoi la quasi-totalité des voitures électriques familiales pourraient perdre leur bonus écologique

La Cour des comptes se penche sur le bonus écologique et préconise de le supprimer pour les voitures électriques trop lourdes. De nombreux modèles actuellement éligibles seraient concernés, dont le Tesla Model Y.

Tesla Model Y (2025) // Source : Tesla

Entré en vigueur en 2008 en même temps que le malus, le bonus écologique a pour but d’inciter les automobilistes à opter pour une voiture plus propre. Initialement, ce coup de pouce de l’État concernait également les autos essence moins polluantes ainsi que les hybrides rechargeables. Puis, au fil des années, le gouvernement n’a cessé de serrer la vis sur ce dispositif.

Une nouvelle contrainte à venir ?

Aujourd’hui, de nombreuses autos sont désormais exclues de ce dernier. Car pour y avoir le droit, les voitures doivent impérativement être 100 % électriques, respecter un score environnemental minimum (excluant de fait les productions chinoises), doivent afficher un prix sous la barre des 47 000 euros et peser moins de 2,4 tonnes. Des critères si stricts qu’une liste de véhicules éligibles a même été publiée, récemment étoffée avec de nouveaux modèles dont la Renault 5 E-Tech ainsi que l’Abarth 500, entre autres. Mais ce n’est pas tout, car le montant a également été raboté en 2025.

Et c’est loin d’être terminé, car le gouvernement pourrait encore devenir plus sévère, afin de réduire les dépenses. C’est en tout cas ce qu’explique le site Auto Infos, qui souligne que la Cour de comptes préconiserait un nouveau coup de rabot sur cette aide financière. Si cette dernière devrait être en vigueur jusqu’en 2027 au moins, elle devrait cependant revoir ses critères d’attribution. Et après avoir été interdit aux voitures électriques chinoises et trop chères, le bonus pourrait bientôt exclure plus de critères en raison de leurs poids.

C’est en tout cas ce que propose la Cour des comptes dans un rapport tout juste publié, énumérant les mesures envisagées pour sortir de la crise actuelle. Car la situation de la France est très tendue, avec un déficit passant de 4,9 à 6,1 points de PIB en seulement deux ans. Et pour tenter de freiner l’hémorragie, une réforme du bonus écologique serait nécessaire. Le rapport explique que « ce dispositif coûte près de 1,5 milliard d’euros par an, soit davantage que les prévisions initiales du plan de relance ».

Et parmi les points qui gênent, on retrouve notamment la question du poids des véhicules, puisque l’on sait que les grosses voitures électriques ne sont pas vraiment bonnes pour l’environnement. Le rapport explique en effet que ce coup de pouce « permet encore l’achat de véhicules pesant jusqu’à 2 400 kg, alors que les recommandations de planification écologique préconisent un plafonnement à 1 925 kg. Les économies potentielles issues d’un tel plafonnement – estimées entre 149 et 225 millions d’euros en 2024 — seraient substantielles ».

Plus de bonus pour la Tesla Model Y ?

Si rien n’est encore acté, l’organisme préconise tout simplement de supprimer l’aide financière pour l’achat d’une voiture électrique trop lourde. Or, cette mesure risque de concerner de nombreux modèles, comme par exemple les versions « Grande Autonomie » du Tesla Model Y, qui pèsent entre 1 959 et 1 995 kilos – la version Propulsion reste à 1 909 kg, de quoi potentiellement rester dans les cases.

Une mesure qui toucherait la quasi-totalité de ses concurrents actuellement éligibles, tels que les Volkswagen ID.4 ou Peugeot E-3008, y passeraient aussi – exception faite du Renault Scénic E-Tech, qui se contente de 1 853 kg maximum. Cette mesure serait un vrai coup de massue, alors que la concurrence chinoise est de plus en plus forte.

Renault Scénic E-Tech // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Sur le papier cependant, cette décision serait plutôt positive, car on sait que les voitures deviennent de plus en plus lourdes. Or, un poids élevé fait grimper la consommation électrique, et pose en plus un souci de sécurité. De plus, si un auto électrique est lourde, c’est souvent à cause de sa batterie très grande. Or, cet élément coûte cher et fait donc grimper le prix du véhicule, sans parler du fait que sa production reste encore polluante. La mesure envisagée par la Cour de comptes pourrait donc inciter les automobilistes à se tourner vers des autos plus légères.

Néanmoins, cela risque de faire du mal à certains constructeurs, à l’heure où leur situation est déjà tendue. De plus, certains automobilistes ont absolument besoin d’une grande voiture, notamment s’ils ont une famille nombreuses. Or, cette décision risque de leur compliquer la tâche, à moins que des exceptions soient prévues, comme pour le malus au poids.

Tesla Model Y (2025) // Source : Tesla

Quoi qu’il en soit, il ne s’agit pour le moment que d’une proposition, et rien n’a encore été officiellement acté. Mais l’idée reste dans les tuyaux et il n’est pas exclu qu’elle soit un jour adoptée, à l’occasion, peut-être, du budget 2026.