L’Allemagne a trouvé une solution pour réduire le prix des voitures électriques : pourquoi elle est décevante

Alors que les ventes de voitures électriques sont en chute libre en Allemagne, le gouvernement a décidé de remettre en place des incitations financières. Mais cette fois-ci, pas sous la forme d’un bonus pour les particuliers, mais seulement d’un allègement fiscal pour les entreprises.

Volkswagen ID.4

Si la voiture électrique s’est fortement développée au cours des dernières années, tout n’est pas rose non plus, bien au contraire. À vrai dire, la situation est même plutôt inquiétante pour cette motorisation, qui ne rencontre plus vraiment le succès escompté en Europe.

Des ventes en forte baisse

En effet, les immatriculations ont fortement chuté au cours des derniers mois sur le Vieux Continent, et c’est également le cas en France. Chez nous, les ventes ont dégringolé de 24 % en août dernier par rapport à la même période en 2023 avec seulement 85 977 unités écoulées. Heureusement, depuis le début de l’année, la France reste en croissance de 1 %.

Mais l’Hexagone n’est pas le seul pays où la situation est compliquée pour la voiture électrique. C’est aussi le cas chez nos voisins allemands, où le mois d’août a été particulièrement catastrophique.

Comme le relate le site américain Carscoops, les immatriculations de voitures électriques ont chuté de 69 % le mois dernier par rapport à août 2023. Ce qui signifie que seulement 27 025 unités ont été vendues sur cette période. Ce qui représente tout bonnement la plus forte baisse en un an pour nos voisins d’outre-Rhin. Et la raison est simple, puisqu’elle s’explique par la suppression du bonus écologique dans le pays. Pour mémoire, cette décision a été actée en décembre dernier.

La disparition de cette aide a engendré une forte chute des ventes, car le prix reste encore un frein important à l’achat de voitures électriques, quel que soit le pays. Mais le gouvernement allemand veut désormais inverser la tendance, comme l’explique le site Automobile Propre. Ce dernier a donc tout simplement décidé de faire machine arrière, en mettant à nouveau en place une aide à l’achat pour ceux qui aimeraient opter pour ce type de motorisation. Mais il y a un mais.

Et pour cause, cette aide ne concernera pas les particuliers, puisqu’elle sera uniquement dédiée aux entreprises. Pour l’heure, le ministère allemand des finances, qui a annoncé cette mesure n’a pas encore donné de détails au sujet du montant et des conditions. On sait cependant qu’elle prendra la forme d’allègements fiscaux à destination des voitures électriques de fonction, et donc des professionnels. Le gouvernement indique que l’objectif est de « pouvoir amortir plus rapidement ces véhicules et de profiter de taux d’imposition plus faibles ».

Un effet boule de neige positif ?

Dans un premier temps, nul doute que les automobilistes pourraient être mécontents de cette annonce, qui ne les concerne pas. Néanmoins, ces derniers pourraient finir par en profiter, mais de manière indirecte un peu plus tard, grâce à un effet boule de neige. Comment ? En fait, les voitures électriques seront achetées moins cher par les entreprises, grâce au coup de pouce de l’État. Et logiquement, elles seront ensuite proposée sur le marché de l’occasion pour un prix plus intéressant. Ainsi, les particuliers pourront réellement en bénéficier à ce moment-là.

L’objectif du gouvernement allemand est dans un premier temps d’inciter les entreprises à verdir leur gamme, un peu comme en France. Pour mémoire, l’État Français impose des quotas pour les flottes chez nous, mais ces derniers sont en fait très peu respectés. Et si une nouvelle proposition de loi visant à contrer ce phénomène avait été publiée, cette dernière a finalement été reportée. Actuellement, les sociétés dont la flotte dépasse les 100 véhicules doivent avoir au moins 20 % d’électriques en 2024.

Quoi qu’il en soit, la situation est inquiétante en Allemagne, puisqu’André Schmidt, président de la Fédération des constructeurs automobiles internationaux (VDIK) expliquait que la chute est « très violente ». Et pour cause, au mois d’août, la part de marché de cette motorisation est descendue à seulement 13,7 %. Pour rappel, elle est affichée à 15 % en France, tandis qu’elle atteignait les 18 % sur la même période il y a un an tout pile. Reste désormais à savoir si le gouvernement tricolore va aussi agir, alors qu’une baisse du bonus serait au contraire envisagée.