Bonus écologique : cette subtile modification pourra réduire drastiquement le prix de certaines voitures électriques

Si tous les détails d'obtention du bonus écologique de 2024 seront officiels le 15 décembre 2023, plusieurs points font surface un peu plus tôt que prévu. Parmi ceux-ci, une nuance vient d'être précisée : le tarif des voitures électriques éligibles au bonus ne prendront plus en compte les options. Et ça peut changer beaucoup de choses pour de nombreux modèles qui deviendront éligibles.

2024 sera une grande année pour les voitures électriques en France. Il y aura des lancements prometteurs, comme la Renault 5 E-Tech et la Citroën ë-C3, tandis que le gouvernement semble muscler son jeu pour doper les ventes du secteur. Le leasing social fait bien évidemment partie des mesures, mais la refonte du bonus écologique sera également un gros chantier.

Si toutes ses modalités seront connues demain, le 15 décembre, on sait déjà quelles voitures seront compatibles avec les nouvelles règles environnementales… et ces dernières auront un coup de pouce supplémentaire. C’est L’Automobile et l’Entreprise qui nous l’apprend : le prix maximal (actuellement fixé à 47 000 euros) s’entend désormais hors options, quelques semaines après que Tesla a adopté ce système.

Un énorme changement

L’annonce provient du gouvernement lui-même : « Par souci de simplicité et de clarté, notamment afin d’éviter les difficultés d’interprétation sur ces notions d’équipements intrinsèques ou extrinsèques aux véhicules, il est considéré que toute option est extrinsèque au véhicule et n’est donc pas à intégrer au coût d’acquisition déterminant les montants d’aides », a-t-il précisé.

Une information confirmée par l’Agence de Service et de Paiement : « ce coût d’acquisition (TTC) inclut les éventuelles remises commerciales, et le coût de la batterie, dans le seul cas où elle est prise en location à part, il n’inclut, en revanche, ni les remises ou déductions liées à la reprise d’un véhicule existant, ni les options, quelles qu’elles soient ». Le moindre doute est donc levé : vous pourrez acheter une voiture électrique un euro sous le seuil maximal de 47 000 euros, ajouter autant d’options que vous voudrez, et toujours pouvoir obtenir le bonus écologique même si le prix final dépasse largement les 47 000 euros.

Une modification profonde du marché à prévoir ?

Jusqu’à présent, plusieurs marques (comme Ford avec sa Mustang Mach-E) annonçaient des promotions afin de rendre leurs voitures électriques compatibles avec le bonus, mais elles ne prenaient en compte que le premier prix ; de fait, la moindre option, comme la peinture métallisée, faisait passer le prix de l’autre côté de la barrière. L’intérêt était donc limité, avec une hausse d’au moins 5 000 euros à cause d’une option.

Les choses vont donc profondément changer. On pourrait ainsi imaginer des modèles actuellement au-dessus du seuil arriver dans de nouvelles versions, moins bien équipées qu’aujourd’hui, afin de les rendre compatible avec le bonus. Le client devra piocher dans les options pour avoir un niveau décent d’équipements, mais conserverait tout de même l’aide de l’état.

On sait que BMW et Skoda sont en réflexion, notamment pour rendre les BMW iX1, iX2 et i4 compatibles avec le bonus. Les premiers d’un raz de marée généralisé ?