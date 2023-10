BMW iX2 officialisé : une silhouette inédite mais un point décevant pour ce nouveau SUV électrique

BMW lève officiellement le voile sur son iX2, qui vient étoffer la gamme aux côtés de l’iX1. Rival de la Tesla Model Y, ce nouvel arrivant affiche une silhouette inédite mais déçoit un peu par son autonomie.

BMW n’échappera pas aux exigences de l’Union européenne et va devoir travailler activement à l’électrification de sa gamme. Heureusement, cette dernière est déjà bien avancée, puisque la firme allemande possède un large choix de voitures électriques, avec ses iX1, iX3, i4, i7 ou encore iX. Mais c’est loin d’être terminé.

Un style inédit

En effet, la firme bavaroise vient tout juste de lever le voile sur son tout nouveau iX2, présenté en même temps que la nouvelle génération du X2. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’évolution est au rendez-vous sur cette nouvelle version. Et pour cause, le SUV électrique évolue au niveau de sa silhouette, qui devient celle d’un coupé. Jusqu’alors, la version thermique affichait un profil très classique avec une ligne de toit droite.

Cette nouveauté n’est pas vraiment une première, puisqu’elle nous rappelle ce qu’a aussi fait Peugeot avec sa nouvelle e-3008, l’une des principales rivales de cet iX2. Ce dernier arbore cependant une face avant assez conventionnelle, qui nous rappelle bien sûr celle de l’iX1. La calandre chère à la marque allemande est reconduite, entourée d’optiques allongées. Le SUV électrique se distingue également du modèle thermique par des éléments spécifiques.

Parmi eux, notons la calandre fermée et divers détails optimisés pour rendre la voiture plus aérodynamique. Cette dernière affiche un CX (coefficient de traînée) de 0,25, contre 0,24 pour la Tesla Model Y, une autre de ses principales concurrentes. L’arrière du SUV allemand se veut plutôt imposant, avec son bouclier particulièrement proéminent et ses feux à la forme très originale, qui débordent sur les flancs.

Les dimensions sont identiques entre les différentes versions, avec une longueur de 4,55 mètres, soit une hausse de 2,1 centimètres par rapport au précédent X2. La hauteur est quant à elle affichée à 1,59 mètre pour 1,85 mètre de large. Un gabarit qui reste relativement compact pour le SUV électrique, qui s’enrichit également d’un pack M Sport optionnel incluant divers éléments lui donnant un look plus sportif.

À bord, une présentation assez classique

Le SUV compact affiche un empattement de 2,69 mètres qui reste raisonnable et devrait lui permettre d’accueillir assez confortablement ses passagers. Au total, cinq personnes peuvent prendre place à son bord, tandis que le coffre est nettement plus petit que celui de la Tesla Model Y. En effet, le BMW iX2 affiche un volume compris entre 525 et 1 400 litres lorsque la banquette arrière est rabattue.

Le SUV américain va jusqu’à 2 158 litres. Si le style global s’inspire fortement du iX1, vous ne serez pas étonné de découvrir que la présentation du poste de conduite est également très proche de celle du petit SUV, ce qui ne devrait pas dépayser les habitués. Nous retrouvons alors un écran tactile, dont la diagonale n’a pas été confirmée mais qui devrait être de 10,7 pouces comme sur le iX1.

Ce dernier intègre le système d’info-divertissement BMW Operating System 9, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. On sait également que le SUV électrique se dote d’un assistant personnel commandé par la voix et comprenant le langage naturel. À noter également que le conducteur peut profiter de la connectivité 5G en option, de même que de nombreuses applications de streaming audio et vidéo, entre autres. Un grand combiné numérique fait aussi partie de la dotation.

La voiture est également équipée d’un support de charge à induction pour smartphone ainsi que de prises USB-C et de la navigation BMW Maps. Enfin, les sièges sont recouverts de Veganza, un matériau qui n’utilise aucune ressource d’origine animale, mais les clients qui souhaitent du cuir traditionnel pourront opter pour une sellerie en Vernasca.

Une seule version au lancement

Si plusieurs versions devraient sans doute être proposées un peu plus tard, une seule sera commercialisée au lancement du nouveau BMW iX2. Il s’agit de la variante xDrive30, qui devrait sans doute jouer le rôle d’entrée de gamme. Cette dernière affiche une puissance de 313 chevaux pour un couple de 494 Nm. Le tout est réparti entre les quatre roues grâce aux deux moteurs électriques, soit un sur chaque essieu.

Le 0 à 100 km/h est réalisé en 5,6 secondes, pour une vitesse maximale bridée électroniquement à 180 km/h afin de préserver la batterie. Cette dernière affiche une capacité nette de 64,7 kWh et permet au SUV électrique de parcourir jusqu’à 449 kilomètres selon le cycle WLTP. Une valeur correcte mais un peu décevante, même si l’on sait que l’autonomie n’est pas le plus important sur une voiture électrique.

De son côté, la Tesla Model Y est annoncée à 455 kilomètres avec les jantes aéro, tandis que la Peugeot e-3008 d’entrée de gamme est annoncée à 525 kilomètres. Une version atteignant les 700 kilomètres est prévue mais pas pour tout de suite. Espérons que BMW fera de même afin de rivaliser avec la marque au lion. La consommation du nouveau iX2 reste assez élevée, affichée entre 16,3 et 17,7 kWh/100 km. La recharge s’effectue quant à elle de 10 à 80 % en 29 minutes à une puissance de 130 kW en courant continu.

Le SUV électrique est également doté de la régénération au freinage à plusieurs niveaux, ainsi que du Plug & Charge multicontrats, qui permet de se brancher sur une borne sans avoir besoin de sortir sa carte. Enfin, ce dernier s’équipe aussi de la conduite autonome de niveau 2 associant un régulateur de vitesse adaptatif et une aide au maintien dans la voie.

Lancement en 2024

Le nouveau BMW iX2 sera officiellement commercialisé à partir du mois de mars 2024 dans sa version xDrive30. Au cours de l’été prochain, une autre version verra également le jour, tandis que les prix ne sont pas encore connus pour le moment. Le SUV électrique devrait être assemblé en Allemagne, ce qui le rendra toujours éligible au bonus écologique l’an prochain, ce qui sera aussi le cas de ses rivales, la e-3008, que nous avons pu approcher en avant-première et la Model Y.