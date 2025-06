Ce nouveau moteur central pour vélo électrique est plus léger et puissant que la référence Bosch

Spécialiste de moteur arrière pour vélo électrique, le fabricant espagnol lance son tout premier système centralisé nommé Mahle M40. Au programme : grosse puissance, couple élevé, et les vélos électriques tout terrain en guise de cible principale.

Source : MAHLE SmartBike Systems

On connaissait Mahle pour ses moteurs pour vélos électriques en position arrière, compact et légers, du X35 au X20 en passant par le récent X30 et le kit XS. Pour la première fois de son histoire, la société allemande – le groupe est allemand, mais la division vélo est basée en Espagne – lance un moteur central. C’est un segment inédit, et le Mahle M40 affiche de très hautes performances. Il vise « les applications VTTAE et bien plus encore« , selon le communiqué, soit potentiellement des gravels.

Un duo couple/puissance pour défier DJI ?

Le M40 revendique un couple maximal de 105 Nm, dépassant les références du domaine que sont les Bosch Performance Line CX-R (100 Nm) et le Shimano EP8 (85 Nm). Cela est également le cas de la puissance – toujours légale en puissance continue, à 250 W – puisque de 850 W en pic contre 600 W pour les rivaux.

Le Mahle M40 offre un couple de 105 Nm et une puissance de 850 W en pic. // Source : MAHLE SmartBike Systems

Étonnamment, les valeurs sont identiques à un nouvel acteur du segment, le DJI Avinox, lui aussi calibré à 105 Nm et 850 W – bien que le système de DJI grimpe maintenant à 1000 W sur beaucoup de ses modes. Toutefois, le M40 n’offre pas de boost temporaire comme son concurrent chinois, et n’indique pas le nombre de modes non plus au demeurant.

Sans maîtrise, la puissance du Mahle M40 n’est rien

L’esprit MINI, en plus GRAND Découvrez LA MINI de taille. Plus grande, plus robuste, et surtout, avec plus de place pour ce qui compte. Personnalisez votre MINI Countryman Electric directement en ligne.

Le couple et la puissance ne font pas tout. Mahle assure que son moteur « offre un contrôle total, des performances de pointe et une grande efficacité lorsque les niveaux d’assistance et la cadence sont poussés au maximum« .

Sur la courbe de puissance que publie la firme, on remarque en effet que le M40 culmine à 850 W autour de 90 tours/min, mais les conserve jusqu’à 120 tours/min. Pour une maîtrise sans surprise (ou sans effet coup de pied pouvant déstabiliser), la courbe est linéaire entre le démarrage à 300 W et le plafond.

La courbe de puissance du moteur Mahle M40. // Source : MAHLE SmartBike Systems

À ceci, le Mahle M40 ajoute le « Hill Brake », une aide au démarrage en côte que propose d’autres moteurs pour vélos électriques. La fonction « Motor Dynamic Overrun » se définit par « une assistance brève et fluide après que vous ayez arrêté de pédaler ». Une sorte de régulateur de vitesse bref, qui a pour objectif de « franchir n’importe quel obstacle ».

Un poids léger pour VTTAE léger

Afin d’espérer séduire les marques de VTT électriques, le Mahle M40 est surtout compact, et pèse seulement 2,5 kg (comme le DJI). Il est donc plus léger que les modèles Bosch (2,7 kg) et Shimano (2,8 kg).

Une commande sans fil au guidon. // Source : MAHLE SmartBike Systems Un écran inédit pour le tube supérieur. // Source : MAHLE SmartBike Systems L’écosystème Mahle M40 avec deux batteries au choix. // Source : MAHLE SmartBike Systems

Pour procurer l’énergie au moteur, Mahle a sélectionné deux types de batteries au choix – fabriquées en Europe – pour les marques de vélos :

iM5 : 534 Wh de 2,5 kg ;

iM8 : 800 Wh à l’autonomie maximale de 150 km.

Quant à l’écran de contrôle inédit d’une diagonale d’1,9 pouce, il loge dans le tube supérieur avec un bouton dédié. Les commandes, notamment de l’écran, des modes d’assistance et d’allumage de l’éclairage, sont au guidon et fonctionnent sans fil.

Quatre premiers vélos annoncés avec le Mahle M40

Simultanément, le Mahle M40 débute sur des premiers VTTAE. Le moteur central inédit intègre deux enduro, le Français Labyrinth eAgile Alu et celui de la nouvelle marque espagnole Abums.

Le premier VTTAE Abums. // Source : Abums Le nouvel enduro électrique Labyrinth eAgile Alu 2025. // Source : Labyrinth Bikes Un modèle inédit de la marque Sants. // Source : Sants Le nouveau VTTAE Titan Racing Reaper 2025. // Source : Titan Racing

Le fabricant ajoute deux autres modèles sans caractéristiques, le Titan Racing Reaper, ainsi qu’un modèle inédit de la firme italienne Sants.