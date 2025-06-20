Aujourd’hui deux fois moins chère que la manette officielle de Nintendo, la 8BitDo Pro 2 est compatible Switch, PC, Android, macOS et Steam Deck

Une manette Bluetooth au look rétro, compatible avec de nombreuses plateformes dont la Switch 2, c’est la 8BitDo Pro 2 à retrouver pour seulement 32,99 euros sur Amazon.

8BitDo Pro 2 // Source : 8BitDo

8BitDo s’est fait une spécialité de créer des manettes au look rétro, inspirées notamment des consoles Nintendo des années 80 et 90. Leur particularité, c’est qu’elles sont compatibles avec les consoles modernes : il y en a pour les PC, bien sûr, mais aussi pour les consoles de salon, les consoles portables, le Cloud Gaming ou encore les smartphones. La 8BitDo Pro 2 reprend le corps de la manette Super Nintendo avec les grips allongés d’une manette PS1 et des joysticks symétriques pour simplifier la prise en main sur vos jeux.

Les points forts de la 8BitDo Pro 2

La possibilité d’assigner des macros sur un simple bouton

La compatibilité Switch 2 est un vrai plus

Le Hall Effect des joysticks

La manette 8BitDo Pro 2 est vendue normalement 49,99 euros. Sur Amazon en ce moment, elle est affichée à seulement 32,99 euros.

Enfin un super flux, sans superflu Pas besoin de téléphone et de décodeur TV ? Avec B&YOU Pure Fibre, payez uniquement pour l’essentiel, sans engagement. Une offre 100 % fibre, 0 superflu, pour ceux qui veulent le meilleur… et rien d’autre.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la 8BitDo Pro 2. Le tableau s’actualise automatiquement.

Le charme du rétro, la puissance du moderne

Les manettes 8BitDo ont une vraie place dans le cœur des gamers. Leur look rétro les rend immédiatement reconnaissables et vont faire vibrer la fibre nostalgique de certains, tout en proposant des fonctions qui n’existaient pas à l’époque. Déjà, c’est une manette sans-fil, qui se connecte en Bluetooth sur les différents appareils où vous souhaitez jouer. Et il y en a un paquet puisque la 8BitDo Pro 2 fonctionne avec les Switch 1 et 2, Windows, SteamOS (Steam Deck), Android, Apple (iOS et dérivés) et Raspberry Pi.

Donc si vous jouez sur l’une de ces machines et que vous cherchez une bonne manette sans débourser des sommes folles, c’est un bon compromis. Vous bénéficiez de toutes les fonctions les plus sympathiques, avec le retour haptique, des joysticks pour plus de précision ou encore un double jeu de gâchettes pour s’adapter aux jeux récents.

Une personnalisation poussée pour simplifier les jeux

Derrière la manette, vous avez un nouveau bouton qui fait son apparition : il permet de basculer entre les différents modes de connexion : Android, iOS, Switch ou Windows. Une avancée significative par rapport aux modèles d’avant où il fallait appuyer sur deux boutons simultanément, jamais les mêmes, en fonction de l’appareil sur lequel vous souhaitiez connecter la manette.

Sur PC, vous avez un logiciel qui permet de personnaliser la manette et il y a de quoi faire. Vous pouvez par exemple assigner des macros sur des boutons, si jamais vous n’arrivez pas à sortir le Shoryuken dans Street Figher II Turbo. Vous pouvez aussi ajuster la distance d’activation des gâchettes, remapper les boutons, changer l’intensité des vibrations et même modifier la précision des sticks.

Dans notre guide d’achat sur les meilleures manettes pour la Switch 2, vous retrouvez notre sélection de contrôleurs compatibles avec la nouvelle console de Nintendo.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.