Ce puissant laptop gamer Asus sous RTX 4060 avec un écran 144 Hz de 17,3 pouces est à un super prix aujourd’hui

Avec son processeur puissant, son GPU efficace et son grand écran bien fluide, l’Asus TUF Gaming A17 devrait combler les joueurs les plus exigeants, mais qui n’ont pas un budget illimité. En effet, ce PC portable est proposé à 849,99 euros au lieu de 1 199,99 euros chez Cdiscount.

Asus compte parmi les marques de confiance sur le marché des laptops taillés pour le gaming. Dans sa gamme TUF, dédiée aux joueurs, la marque taïwanaise propose des configurations bien solides, que l’on trouve aujourd’hui à de bons prix. Par exemple, le modèle TUF Gaming A17, avec Ryzen 7 et RTX 4060, est vendu à moins de 900 euros.

Les points forts de l’Asus TUF Gaming A17

Une grande dalle Full HD de 17,3 pouces + 144 Hz

Un combo Ryzen 7 + RTX 4060 + 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

Auparavant affiché à 1 199,99 euros, l’Asus TUF Gaming A17 est aujourd’hui proposé à 849,99 euros chez Cdiscount.

Une machine solide et un écran ultra-fluide

Avec ses détails géométriques, son logo en relief et son clavier rétroéclairé avec touches de commande bien mises en évidence, l’Asus TUF Gaming A17 n’a pas volé son étiquette de « laptop gamer ». Il en a tous les codes physiques, et comme toute machine délivrant une belle puissance, il n’est pas un poids plume. Avec 2,6 kg sur la balance, on préfèrera le laisser posé sur un bureau. Mention spéciale tout de même pour sa robustesse : cet ordinateur portable est certifié MIL-STD-810H, soit un standard militaire américain qui garantit que l’appareil est résistant à des conditions extrêmes (vibrations, chocs, températures élevées…).

Côté écran, on a droit à une grande dalle Full HD (1 920 x 1 080 pixels) de 17,3 pouces, une diagonale plus que confortable pour ne louper aucun détail dans le jeu (et éviter de jouer le nez collé sur l’écran). On profite en plus de l’affichage d’une palette de couleurs très étendue, l’écran couvrant la totalité de l’espace colorimétrique DCI-P3.

Cerise sur le gâteau, l’écran bénéficie d’une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, qui promet un affichage très fluide lors des combos et qui permet d’éliminer saccades, flous de mouvement et autres effets de latence. Et pour ne rien gâcher, la technologie G-Sync est également de la partie : grâce à la synchronisation de la fréquence de rafraîchissement de l’écran avec le nombre d’images délivrées par le GPU, les déchirures d’écran, saccades et lags sont vraiment minimisés.

Des performances excellentes au quotidien

Dans les entrailles de la bête, se cache un processeur Ryzen 7 7435HS à huit cœurs et cadencé à 3,1 GHz (boost jusqu’à 4,5 GHz). Il est épaulé par 16 Go de RAM pour plus de rapidité ; une configuration qui permet de faire du multitâche sans ralentissement et de lancer des logiciels plus complexes, en plus de jouer à des titres exigeants. Côté carte graphique, c’est une RTX 4060 qui a pris place et qui permet au laptop de lancer les derniers titres AAA en 1080p, voire en 1440p, avec plusieurs features de Nvidia activées telles que le ray-tracing et le DLSS 3. Le must pour avoir des images ultra-réalistes. Un SSD de 512 Go complète le tout et réduit considérablement les temps de chargement des jeux, en plus d’offrir un bon espace de stockage.

On le sait, une telle configuration impose un excellent système de ventilation. Asus l’a bien compris et a donc misé sur une paire de ventilateurs à 84 pales, 4 events d’échappement et 5 caloducs dédiés. Et le refroidissement se fait quasi sans bruit. Enfin, côté connectique, on trouve un port HDMI 2.1, un port Thunderbolt 4, un port USB-C 3.2 Gen 2, deux ports USB-A 3.2 Gen 1, un port LAN et un port jack.

