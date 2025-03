« 2024 a été une année difficile » : ces chiffres édifiants prouvent que le vélo a souffert en Allemagne, la France devrait aussi trinquer

La ZIV, l’association allemande pour l’industrie du vélo, a publié les données 2024 relatives aux chiffres de vente et de production des vélos mécaniques et vélos électriques du pays. Comme attendu, des baisses sont observées à tous les niveaux. Si le cru 2025 pourrait être l’équilibre, c’est véritablement l’année 2026 qui devrait redonner des couleurs au secteur.

Le second trimestre de l’année est généralement celui du bilan dans la filière du cycle. Récemment, une étude mettait déjà en exergue une tendance à la baisse observée aux Pays-Bas au cours du cru 2024 : -7 % de ventes de vélos neufs, avec un recul également pour les vélos électriques, sans chiffre précis.

C’est au tour cette fois-ci de l’Allemagne, autre marché qui fait office d’indicateur en Europe, de communiquer bien plus officiellement ses chiffres par le biais de la ZIV, l’association allemande de l’industrie du vélo. Toutes les données annuelles de l’industrie du vélo pour 2024 ont ainsi été compilées dans ce document – en attendant les chiffres français qui tomberont en avril 2025, même si la tendance est déjà connue. Spoiler : on s’attend à un net recul au sein de l’Hexagone.

2026, l’année de l’espoir

Sans grande surprise, « 2024 a été une année difficile, mais nous voyons peu à peu la lumière au bout du tunnel », explique Katharina Hinse, responsable de la politique économique et industrielle de la ZIV. « Nous anticipons une année 2025 tendue et espérons de bonnes affaires au printemps. Les premiers signes d’amélioration sont déjà visibles dans le secteur de la réparation et des accessoires », constate-t-elle.

Et de se projeter de suite vers un avenir prometteur : « À partir de 2026, nous nous attendons à une amélioration significative pour notre secteur ».

À quoi correspond véritablement une « année difficile ? ». Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les ventes de vélos tous segments confondus – mécanique et électrique – ont baissé de 2,53 % par rapport à 2023 : 3,85 millions d’unités écoulées, contre 3,95 millions l’année précédente.

Du côté des vélos électriques, ont été recensées 2,05 millions de ventes, soit environ 95 000 de moins que l’an passé. Cela constitue une petite baisse, mais une baisse tout de même. Il n’empêche, les VAE composent la majorité des ventes outre-Rhin puisqu’ils représentent 53 % de celles-ci. C’était 39 % avant 2020.

VAE : un prix moyen en baisse

Quid du prix moyen d’un vélo électrique ? Bonne nouvelle, il a baissé de 300 euros pour chuter à 2650 euros en 2023, soit une baisse de 10,3 %. Quelle explication apporter à ce phénomène ? Et bien les nombreuses promotions appliquées aux vélos électriques afin de vider les stocks en sont plus que probablement la cause.

« De nombreux revendeurs et fabricants disposent encore de stocks importants », tient tout de même à rappeler Katharina Hinse. Au total, l’Allemagne a cumulé en 2024 88,7 millions de vélos en stock, contre 86,7 millions en 2023, 84,7 millions en 2022, 82,2 millions en 2021, 79,8 millions en 2020 et 76,5 millions en 2019.

Le chiffre d’affaires est lui aussi en baisse : – 10,3 % entre 2023 et 2024, soit de 7,06 milliards d’euros à 6,33 milliards d’euros. Cela reste très nettement supérieur à 2019 qui plafonnait à 4 milliards d’euros. Preuve que l’Allemagne a tout de même beaucoup capitalisé sur les années dorées post Covid-19.

Le rapport s’attarde aussi sur les chiffres de production :

Production totale : -13,8 % en 2024 ;

Production de vélos électriques : -14,8 % (1,4 million d’unités) ;

Production de vélos mécaniques : -11,7 % (600 000 unités).

Les catégories de vélos ont aussi été analysées par la ZIV. Les VTC figurent sans grande surprise en tête et représentent 41 % des ventes, suivis des vélos de ville (15 %) et des vélos cargo (9 %) qui stagnent.

« La situation économique de notre secteur reste tendue »

Burkhard Stork, directeur général du ZIV, conclut sur ces mots : « La situation économique de notre secteur reste tendue. Et nous ne sommes pas encore sortis de cette impasse. Néanmoins, les baisses sont moins importantes que prévu. Nous anticipons actuellement une normalisation du marché à partir de 2026 ». Patience reste le maître-mot.