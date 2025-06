Ikea se lance dans le solaire avec cette marque chinoise

Nouvelle étape dans la stratégie verte d’Ikea : l’enseigne propose désormais des batteries solaires pour balcon.

Ikea veut électrifier vos balcons. Le géant suédois vient de lancer une gamme complète de centrales électriques (ou batteries solaires) pour balcon en partenariat avec Svea Solar, avec les produits de la marque chinoise Ecoflow.

L’idée séduit sur le papier : acheter ses panneaux solaires en même temps que ses meubles.

Après avoir équipé ses magasins et entrepôts de panneaux solaires, l’enseigne veut démocratiser cette technologie auprès du grand public.

Les kits plug and play solaires représentent un marché en pleine expansion, particulièrement en Allemagne ou en Belgique où la réglementation facilite leur installation. En France, l’électricité est moins cher, et surtout la réglementation est moins docile avec les panneaux solaires pour les particuliers.

Des prix qui ne sont pas toujours avantageux

Ikea prétend proposer « l’ensemble complet le plus abordable pour les centrales électriques de balcon avec stockage d’énergie extensible« . La réalité est plus nuancée. Une comparaison rapide avec le site d’Ecoflow montre que les mêmes produits y sont généralement moins chers, du moins en période promotionnelle.

Le plus petit ensemble, le Stream Complete Set S, coûte 449 euros chez Ikea pour un onduleur et deux panneaux de 450 watts. Support non inclus, comptez entre 30 et 158 euros supplémentaires selon le modèle.

Chez Ecoflow, le même ensemble est actuellement bradé à 399 euros pendant les soldes d’été, contre 549 euros habituellement. Seuls les détenteurs de la carte Ikea Family s’en sortent mieux avec leur réduction de 15 %, ramenant le prix à 381,65 euros.

Pour l’ensemble avec stockage Stream Complete Set M, incluant deux panneaux de 450 watts et la batterie Stream Pro, Ikea demande 1 229 euros. Ecoflow le propose à 1 099 euros en promotion. Là encore, seule la réduction Ikea Family permet de descendre à 1 044,65 euros et de battre la concurrence. Cette logique tarifaire se retrouve sur toute la gamme : sans la carte de fidélité, les prix Ikea perdent leur intérêt.

Ikea ne se contente pas de vendre, l’enseigne externalise complètement le processus. Les commandes passent directement par Svea Solar, qui se charge également de la livraison.

Mauvaise nouvelle : cette offre n’est pas disponible en France. Ikea se contente pour l’instant du marché allemand.

Autre point qui peut déranger : Ikea a choisi de travailler avec la marque chinoise Ecoflow plutôt qu’avec des acteurs européens. En France, on a pourtant Beem et Sunology à Nantes. Un choix qui peut surprendre quand on sait qu’Ikea met souvent en avant ses valeurs européennes.