EcoFlow Stream : n’importe qui peut produire sa propre énergie solaire avec cette nouvelle gamme

EcoFlow vient de lancer sa toute nouvelle gamme de produits Stream. L’objectif de la marque est clair : démocratiser la production d’énergie solaire au plus grand nombre.

Source : EcoFlow

Alimenter son domicile en électricité à l’aide de ses propres panneaux solaires n’a jamais été aussi simple qu’en 2025. Les systèmes regroupant les batteries et les panneaux sont devenus si faciles à installer qu’un simple branchement suffit.

C’est justement ce que propose EcoFlow avec sa toute nouvelle gamme Stream. Une gamme de produits clés en main et surtout intelligents, capable de s’adapter en temps réel pour maximiser la production d’énergie, et donc réaliser des économies.

EcoFlow Stream : l’énergie solaire pour tous

Avec sa nouvelle gamme de produits Stream, EcoFlow a l’intention de démocratiser réellement la production d’énergie solaire. La marque opère déjà depuis de nombreuses années sur le marché des batteries et des panneaux solaires, et son nouvel écosystème de produits est le plus simple à installer.

À commencer par les pièces maitresses : les panneaux solaires. EcoFlow a simplifié au maximum leur installation en les proposant dans différentes configurations, afin qu’ils puissent être installés aussi bien sur un toit (plat ou incliné), un balcon, la façade d’une maison et même directement au sol dans le jardin. Pour chacune de ces configurations, EcoFlow fournit tous les accessoires nécessaires à la pose et limite les perçages nécessaires.

Source : EcoFlow

Une fois les panneaux solaires installés, deux options s’offrent à vous. La première consiste à brancher les panneaux au micro-onduleur Stream, lui-même branché à une simple prise de courant domestique. L’énergie solaire est alors directement injectée dans le réseau électrique du domicile pour alimenter les appareils en fonctionnement.

La seconde option permet quant à elle de stocker l’énergie produite par les panneaux grâce à des batteries Stream. Là encore, rien de bien compliqué, puisqu’il suffit de brancher le panneau à la batterie, et la batterie à une prise électrique traditionnelle. Vous pouvez même étendre les capacités de stockage en branchant d’autres batteries à n’importe quelle prise du foyer. Cette solution avantageuse n’a par ailleurs même pas besoin de micro-onduleur pour fonctionner.

Une intelligence artificielle aux commandes

L’application mobile d’EcoFlow est sur le point de s’améliorer. Dans les prochaines semaines, le constructeur de batteries ajoutera une petite touche d’intelligence artificielle pour piloter plus efficacement la production et le stockage de l’énergie. Pour en profiter, il faudra alors s’équiper d’un compteur communicant et d’une prise intelligente de la gamme EcoFlow Stream.

Couplée aux produits EcoFlow, l’application compagnon devient alors un véritable conseiller énergétique capable de multiplier les optimisations pour accroître les économies sur la facture d’électricité. Elle est capable de croiser automatiquement plusieurs séries de données — l’ensoleillement des panneaux, le tarif de l’électricité en HP/HC et les habitudes de consommation — pour piloter la production et le stockage de l’électricité.

Source : EcoFlow

Un exemple : il est 16 heures et, hélas, le temps est pluvieux. L’application mobile EcoFlow s’attend à un pic de consommation électrique du foyer à votre retour du travail à 18 heures. Elle va alors remplir les batteries en profitant du tarif heure creuse. À votre retour, l’énergie que vous consommerez proviendra des batteries plutôt que du réseau électrique pour vous faire réaliser des économies.

Et si vous possédez plusieurs batteries Stream, elles peuvent fonctionner ensemble pour alimenter la maison en électricité, sans que vous ayez besoin d’effectuer quelconque manipulation.

Quels sont les produits de la gamme Stream d’EcoFlow ?

L’écosystème de produits Stream d’EcoFlow est composé de 4 batteries intelligentes de nouvelle génération, d’un micro-onduleur et de plusieurs types de panneaux photovoltaïques. L’avantage, c’est qu’EcoFlow ne recourt qu’à des technologies standardisées, vous permettant par exemple d’utiliser les panneaux solaires d’une autre marque déjà en votre possession.

En réalité, toute la simplicité d’utilisation de la gamme Stream d’EcoFlow est surtout permise par les batteries de stockage. Il est possible d’en connecter jusqu’à 6, pour atteindre une capacité maximale de 23 kWh.

Les batteries EcoFlow Stream Ultra X, Ultra et Pro

La batterie EcoFlow Stream Pro est la première de la gamme. Sa capacité est de 1,92 kWh, tandis que sa puissance d’entrée peut monter à 2 300 watts en combinant les panneaux et le micro-onduleur. Vous pouvez y brancher jusqu’à trois panneaux, chacun avec une puissance maximale de 500 watts.

Source : EcoFlow

La batterie EcoFlow Stream Ultra propose quant à elle la même capacité de 1,92 kWh, mais sa puissance d’entrée s’élève à 2 800 watts. Vous pouvez alors y brancher jusqu’à quatre panneaux.

Enfin, la batterie EcoFlow Stream Ultra X, la plus haut de gamme, propose le double de capacité. Vous pouvez ainsi stocker jusqu’à 3,84 kWh d’électricité.

Toutes ces batteries peuvent atteindre une puissance de sortie de 1 200 watts dans le réseau, qui peut atteindre les 2 300 watts si vous y connectez un appareil électrique directement dessus. Ce qui est amplement suffisant pour alimenter l’essentiel des appareils électriques d’une maison (réfrigérateur, télévision, petit électroménager).

La batterie EcoFlow Stream AC Pro

À la différence des autres références, la batterie EcoFlow Stream AC Pro ne se branche pas directement à un panneau solaire. Il s’agit plutôt d’une option de stockage supplémentaire, que vous pouvez brancher sur n’importe quelle prise du domicile. L’énergie transite alors automatiquement par le réseau électrique depuis une autre batterie ou un micro-onduleur pour l’alimenter.

Source : EcoFlow

Sa puissance d’entrée est donc logiquement réduite à 800 watts, mais sa capacité de 1,92 kWh en fait une excellente batterie d’appoint.

Les panneaux solaires EcoFlow Stream

Il existe quatre types de panneaux solaires EcoFlow Stream, chacun capable de produire 250, 400, 450 ou 520 watts d’électricité. Il faut ainsi les choisir en fonction du volume de ses batteries et des appareils électriques présents dans votre maison.

Source : EcoFlow

Surtout, EcoFlow les propose dans des configurations différentes, capables de s’adapter à une pose sur le sol, sur un balcon, un toit ou une façade. Tous les accessoires sont alors inclus pour vous permettre une pose rapide.

Le micro-onduleur EcoFlow Stream

Le micro-onduleur EcoFlow Stream permet de transformer l’énergie générée par les panneaux solaires en un courant électrique à usage domestique. C’est un accessoire indispensable si vous souhaitez injecter l’électricité produite par les panneaux solaires directement dans le réseau sans passer par une batterie qui dispose d’un port DC.

Le micro-onduleur n’est ainsi pas nécessaire si vous optez pour une batterie EcoFlow Stream Pro ou Ultra.