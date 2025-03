Ce panneau solaire intégré aux clôtures de jardin permet de produire de l’électricité au meilleur moment de la journée

Des panneaux solaires qui font aussi office de brise-vue : c’est le nouveau système proposé par une startup autrichienne spécialisée dans les kits solaires. Contrairement aux panneaux classiques, cette technologie optimise la capture de l’énergie solaire aux moments où la demande est la plus forte : le matin et le soir.

Les panneaux solaires verticaux ont élargi les possibilités d’utilisation du photovoltaïque. Si auparavant, les modules étaient installés uniquement avec une légère inclinaison, ils peuvent désormais être fixés sur des façades ou même installés de manière autonome, comme le long d’une route ou dans des parkings, où une disposition linéaire est possible. Bien que ces systèmes restent encore peu répandus, ils commencent à s’inviter chez les particuliers. Chez la marque Autrichienne Sunbooster, un modèle de ce genre est proposé en tant que clôture de jardin.

Des bandes solaires pour les clôtures en treillis

Le Sunbooster Vertical est une bande de panneau solaire flexible, disponible en longueur de 2 ou 2,5 mètres, et d’une hauteur d’environ 1,8 mètre. Conçu pour s’insérer entre les barreaux d’une clôture en treillis métallique, il offre une solution deux-en-un : à la fois brise-vue et source d’énergie solaire.

Côté performances, Sunbooster indique qu’un système complet est composé d’au moins six unités, dont la puissance totale varie entre 372 et 468 Wc (watts-crête) selon la taille. Dans la pratique, une clôture de 10 mètres nécessiterait alors un système de 24 bandes et aurait une puissance allant jusqu’à 1,8 kWc. Et d’après l’entreprise, avec un rendement de 22,8 %, la production annuelle d’une telle centrale s’élèverait à environ 2,2 MWh. De quoi alimenter une pompe à chaleur pendant plusieurs mois ou recharger un véhicule électrique pour 11 000 kilomètres.

Un système bifacial

Le véritable intérêt du produit réside dans le fait qu’il soit un panneau bifacial. Il bénéficie ainsi d’une double exposition qui lui permet de capter un maximum d’ensoleillement, particulièrement lorsqu’il est orienté est-ouest. Alors que les systèmes conventionnels réalisent un pic de production au milieu de la journée, les panneaux verticaux comme ceux de Sunbooster connaissent deux pics : le matin et le soir, à des moments où la consommation des ménages est la plus élevée. Cela est dû à leur capacité à capter davantage de rayonnement solaire lors du lever et du coucher du soleil.

Un autre avantage des panneaux verticaux est leur capacité à tirer parti de l’effet albédo. C’est un phénomène où le sol réfléchit la lumière, augmentant ainsi la quantité de rayonnement solaire captée par les panneaux et, par conséquent, la production d’électricité.

Cette technologie récemment dévoilée n’est pour l’instant disponible en précommande que dans quelques pays d’Europe, notamment en Autriche, en Allemagne, et en Suisse. Un système comprend six bandes de panneaux flexibles, un onduleur, et un câble de 10 mètres.