Le solaire dépasse enfin le charbon en Europe : bonne nouvelle pour les factures d’électricité

Le 23 janvier dernier, le think tank Ember a publié son nouveau rapport annuel, pour passer en revue les évolutions du secteur de l’électricité en Europe. L’occasion de célébrer une nouvelle de taille : eh oui, pour la première fois de l’histoire, l’énergie solaire a dépassé le charbon dans la production d’électricité des 27 pays membres !

Le solaire a été la source d’énergie à la croissance la plus rapide de l’UE en 2024, avec une production de 22 % (+54 TWh) plus élevée qu’en 2023. Une augmentation largement attribuable à un nombre record de nouvelles capacités (66 GW).

11 % de solaire, contre 10 % de charbon

Ce n’est désormais plus un secret : les ambitions européennes en matière de développement des énergies renouvelables (EnR) sont de taille.

En octobre 2023, le Parlement et le Conseil Européen ont d’ailleurs porté l’objectif en matière de renouvelables à 42,5 % d’ici à 2030. Le tout, en espérant atteindre 45 %, pour ainsi doubler la part actuelle des énergies renouvelables dans l’Union. Et à en croire le dernier rapport Ember, en la matière, un pas de géant a été franchi durant l’année 2024. En effet, la part d’énergie solaire sur l’année précédente s’est hissée à 11 % (304 TWh), tandis que celle du charbon n’a pas dépassé la barre des 10 % (269 TWh).

Une nouvelle d’autant plus réjouissante qu’en 2022, la production et la consommation de charbon dans l’UE n’avaient cessé d’augmenter, atteignant respectivement 349 millions de tonnes (+5 % par rapport à l’année précédente) et 454 millions de tonnes (+2 %). En cause ? La crise énergétique d’envergure qui a frappé le Vieux Continent dès l’automne 2021.

Mais il semblerait que les heures de gloire de l’énergie fossile ne soient désormais plus qu’un lointain souvenir. Tout du moins, il y a de quoi l’espérer, puisque la production d’électricité à partir de gaz fossile a chuté pour la cinquième année consécutive, pour laisser place à une part de renouvelables de plus en plus importante.

Un boom des énergies propres qui a permis du même coup à l’UE d’économiser pas moins de 59 milliards d’euros, en évitant bon nombre d’importations de combustibles fossiles depuis 2019. Ce qui devrait permettre, au fur et à mesure, de diminuer la facture d’électricité payée par les particuliers.

Solaire, éolien et hydraulique : le trio gagnant

D’après Ember, les panneaux solaires ne sont pas les seuls à avoir tourné à plein régime sur le Vieux Continent. Ainsi, si le solaire a été la source d’énergie à la croissance la plus rapide de l’UE en 2024, avec une production de 22 % (+54 TWh) plus élevée qu’en 2023, la production d’énergie éolienne n’a pas été en reste. Les éoliennes ont en effet été à l’origine de 17 % de l’électricité produite dans l’UE (477 TWh).

L’hydroélectricité et l’électricité nucléaire ont quant à elles augmenté de 32 TWh (+10 %) et 29 TWh (+5 %). Le tout pour porter la part des énergies renouvelables (hors nucléaire) dans le mix électrique européen à 47 % en 2024, contre seulement 34 % en 2019.