On a essayé la nouvelle batterie solaire chinoise de Bluetti : 17 ans de durée de vie et un petit prix (pour le moment)

Bluetti vient de lancer sa nouvelle batterie de stockage portable, l’Elite 200 v2. Elle permet d’alimenter des appareils électriques chez soi ou à l’extérieur, et peut recevoir de l’électricité via des panneaux solaires. Voici notre premier avis.

Lors de notre voyage en Chine en septembre 2024, nous avions visité l’usine de production de Bluetti, un constructeur chinois de batteries de stockage. Au CES 2025, Bluetti a annoncé de nouveaux produits, dont la batterie Elite 200 v2 que le constructeur nous a envoyé pour la tester. Il s’agit de l’évolution de la batterie AC200P, vendue à 200 00 unités à travers le monde selon Bluetti.

Une batterie de stockage portable

Il s’agit d’une batterie de stockage portable, dotée d’une capacité de 2 073,6 Wh (2 kWh) pour un poids de 24,2 kg et une puissance de sortie de 2,6 kW (11,3 ampères) en courant alternatif et 1 kWh en courant continu. Il est possible de la recharger sur une prise secteur à 10 ampères (2,3 kW) : il faut compter 1h pour récupérer 80 % de capacité et 1,4 heure pour le plein entier d’électrons. Il est aussi possible de recharger via la batterie 12 volts d’une voiture thermique.

Si tout cela ne vous parle pas, je vais essayer de le dire autrement en prenant un point de comparaison très pratique : vous pouvez faire fonctionner un four à pizza électrique ( branché sur cette batterie) d’une puissance de 1 600 watts (1,6 kW) pendant une durée d’environ 1h30 à pleine puissance.

Prenons un autre exemple : j’ai branché mon ordinateur (un MacBook Pro 16 pouces avec écran LG UltraFine 5K) sur la batterie, avec une consommation légèrement inférieure à 100 watts. Ce qui me permet de travailler pendant environ 24h dans ces conditions, sans avoir recours au réseau électrique.

À quoi sert cette batterie ?

Car oui, cette batterie de stockage a plusieurs utilités. La première, c’est de pouvoir la brancher sur une prise à la maison, puis de brancher ses appareils électroniques sur la batterie. Cela permet de jouer le rôle d’onduleur : en cas de coupure de courant, c’est la batterie qui reprend la main, avec une latence de seulement 15 ms. C’est imperceptible, et vous pouvez continuer à travailler tranquillement.

Une autre utilité est de recharger la batterie en heures creuses sur la prise secteur, puis d’utiliser l’énergie contenu dans les cellules en heures pleines. Mais, en France, vu le faible écart entre les heures et les heures pleines et le prix des batteries, ce n’est pas très rentable d’acheter ce type de produit uniquement pour cet usage.

Enfin, la plus grande utilité de l’Elite 200 v2, c’est en déplacement. Il est possible d’amener la batterie partout avec soi en voyage, par exemple en van ou en camping. On branche des panneaux solaires (par exemple les PV350 pliables que m’a prêté la marque) pour recharger la batterie, et on utilise cette dernière pour alimenter tout un tas d’appareils : la recharge des smartphones, les ordinateurs, des ventilateurs, un mini frigo, etc.

En parlant de panneaux photovoltaïques, on peut brancher plusieurs panneaux sur la batterie qui accepte jusqu’à 1 000 watts en entrée. Précisons en effet qu’il ne s’agit pas que d’une batterie, puisqu’elle intègre bien entendu un onduleur permettant de transformer le courant continu des panneaux solaires en courant alternatif.

Les différentes prises disponibles

On trouve sur la batterie 2 prises secteurs pour alimenter des appareils (on peut installer une multi-prise pour multiplier les appareils connectés). On peut grimper à 3 900 watts de décharge pour les appareils résistifs (four, sèche cheveux, etc.).

Bluetti a installé plusieurs ports USB pour alimenter des appareils mobiles : deux USB-A (5 volts et 3 ampères soit 15 watts) ainsi que deux ports USB-C avec la norme power delivery. Dans les faits, cela signifie qu’on peut grimper à 100 watts pour faire fonctionner un ordinateur par exemple.

Attention aux ventilateurs

Puisque qu’on trouve de l’électrinique de puissance au sein de cette batterie, Bluetti a intégré deux petit ventilateur. Ceux-là sont plutôt silencieux, puisqu’ils s’activent uniquement en cas de charge. La marque annonce entre 16 et 50 dB selon le situations.

Dans la pratique, avec une charge de 100 watts, on entend rarement les ventilateurs qui se déclenchent. En revanche, avec une charge en même temps, ils se font un peu plus entendre, mais à un niveau vraiment correcte et confortable.

Il faut activer la charge turbo avec une décharge en simultanée pour vraiment que les deux ventilateurs montent dans les tours et deviennent bruyants.

Attention toutefois : nous avons noté qu’avec une faible charge d’environ 100 watts, les ventilateurs ne font que de s’activer et s’éteindre de manière intermittente, toutes les deux secondes environ. Un comportement dérangeant, mais qui pourrait être résolu avec une future mise à jour firmware selon la marque.

Une batterie lourde mais compacte

Comme vous pouvez le voir sur les photos, la batterie Elite 200 v2 est plutôt compact, avec une largeur de 350 mm, une hauteur de 323 mm et une profondeur de 250 mm. On peut la soulever facilement avec les deux poignets. Mais attention, les 25 kg se font vite sentir, et Bluetti n’a pas intégré de roulettes. On évitera donc de la déplacer plusieurs fois par jour, à moins de vouloir se muscler les bras.

On note d’excellentes finitions : le plastique dur utilisé sur la partie externe de la batterie est très agréable au toucher et on sent qu’il est très solide. Rien ne bouge, ça rassure. On sent qu’on est sur une produit de qualité et que Bluetti fait attention au rendu global du produit. On est loin des produits chinois de qualité médiocre qu’on peut parfois voir passer.

On trouve sur la batterie un afficheur LED, qui indique le niveau de batterie, la puissance de charge et de décharge instantanée. Il est possible d’accéder aux différents réglages directement depuis cet écran en utilisant les boutons physique présent en-dessous. Mais c’est une tannée, pas très simple à naviguer dans les menus.

Une application… qui a le mérite d’exister

Le mieux est alors de connecter la batterie à son smartphone, via l’application dédiée sur Android et iOS. On peut se connecter en Bluetooth directement, ou via le Wi-Fi de sa maison. On a alors accès à de nombreuses fonctions et options : on peut régler le pourcentage de batterie maximal et minimal à partir duquel elle doit faire appel à la prise secteur ou au soleil pour se charger. On peut régler le mode (turbo, standard ou silencieux), ajouter des heures (pour la charge et la décharge par exemple) et gérer la priorité entre l’électricité en provenance du réseau et celle en provenance de panneaux photovoltaiques.

L’appliation Bluetti

On ne va pas se mentir, ce n’est pas la meilleure application qu’on ait eu à tester. On sent que Bluetti reste une entreprise de taille modeste, et qu’elle n’a pas énormément de développeurs qui travaille sur ce projet en interne. On est loin des applications que peuvent proposer les concurrents, comme par exemple EcoFlow, qui fait un peu penser aux applications DJI par exemple. L’application de Bluetti fait l’affaire, mais on espère que le constructeur la fera évoluer afin d’avoir une interface plus claire et compréhensible. Les traductions peuvent parfois laisser à désirer et complexifier la compréhension des fonctions.

Des cellules avec une durée de vie de 17 ans

Lorsque nous avions visité l’usine de Bluetti en banlieue de Shenzen, nous avions pu voir les lignes d’assemblage. Bluetti ne produit pas lui même les cellules de ses batteries. L’entreprise les assemble et crée certaines parties de l’électronique de puissance en interne, comme par exemple les PCB.

Pour les cellules, Bluetti utilise la chimie LiFePo 4 aussi appelée LFP. Ce sont les fameuses cellules sans cobalt, à base de lithium de fer et de phosphate qu’on retrouve dans de nombreuses voitures électriques chinoises. Leurs forces ? Un prix plus faible que les cellules contenant du cobalt, et un meilleur vieillissement. Ce qui signifie que les cellules sont censées perdre moins de capacité au fur et à mesure de leur vie. Bluetti garantie ainsi 6 000 cycles de charge et décharge, soit 12 000 kWh d’électricité stocké et utilisé, et une durée de vie d’environ 17 ans, à raison d’un cycle complet par jour. La garantie officielle est de 5 ans.

Prix et disponibilité

La batterie Bluetti Elite 200 V2 est disponible dès aujourd’hui au prix de 1 099 euros sur le site officiel de Bluetti et sur Amazon. Le prix passera ensuite à 1 499 euros.

La marque propose un code réduction de 5 % à destination de nos lecteurs : bluettifrandroid

Le panneau solaire pliable est quant à lui vendu 549 euros au lieu de 699 euros. Il est possible de commander les deux en kit pour un total de 1 590 euros.

Notre avis

Que penser de cette batterie de stockage ? Avec ce prix de vente légèrement supérieur à 1 000 euros, c’est clairement un bon plan. Le produit est bien fini, semble robuste, et intègre toutes les technologies nécessaires sur une batterie de ce type. Les performances sont très bonnes.

Quelques petits points négatifs viennent ternir le tableau, comme l’application. Heureusement, c’est quelque chose qui pourra être réglé par voie logicielle, si Bluetti s’en donne la peine.

On vous recommande donc l’achat de cette batterie, surtout si vous êtes déjà ou si vous comptez vous équiper de panneaux photovoltaïques. Encore plus avec la nouvelle réglementation tarifaire qui réduit la rentabilité d’une installation solaire qui ne comprend pas de batterie. Si ce n’est pas encore le cas, vous pouvez jeter un coup d’oeil à notre guide d’achat sur les panneaux solaires plug and play.