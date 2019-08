LG vient de mettre à jour ses moniteurs UltraFine 4K et 5K. Conçus spécialement pour les appareils Apple, les deux écrans supportent désormais l’iPad Pro 2018. Le premier profite notamment d’une diagonale revue à la hausse, tandis que le second se pare d’un port USB-C supplémentaire. Les prix, eux, restent prohibitifs.

LG ne réinvente pas une recette qui a fait ses preuves, mais choisit tout de même de peaufiner un peu son offre de moniteurs pour terminaux Apple. Les écrans UltraFine 4K, proposé en « entrée de gamme » par le constructeur coréen, et 5K profitent ainsi de quelques nouveautés séduisantes dont une compatibilité native avec le dernier iPad Pro. De quoi transformer l’ardoise premium d’Apple en véritable ordinateur d’appoint. Côté tarifs, le modèle 4K est proposé à 699,95 dollars outre-Atlantique, contre 1299,95 dollars pour son grand frère. Une somme conséquente pour des dalles de 23,7 et 27 pouces respectivement. A noter qu’Apple se charge pour l’heure de la distribution.

Un modèle 4K légèrement agrandi et une variante 5K mieux équipée

D’un point de vue technique, le nouvel UltraFine 4K de LG profite donc désormais d’une dalle IPS de 23,7 pouces pour une définition de 3840 par 2160 pixels et une luminance maximale de 500 nits. La fréquence de rafraîchissement reste à 60 Hz et les angles de vision sont annoncés à 178° horizontaux / 178° verticaux, ce qui est usuel sur ce type de panneau. L’écran est enfin équipé d’une paire de haut-parleurs stéréo. La principale nouveauté de ce modèle 4K est l’apport d’une dalle un peu plus grande que les 21 pouces de la précédente mouture, lancée en 2016. Comme la définition ne change pas, il faut par contre s’attendre à un affichage un peu moins fin.

L’UltraFine 5K profite pour sa part d’une dalle 27 pouces de 5120 par 2880 pixels pour une qualité d’image supérieure. La luminosité maximale demeure toutefois à 500 nits, de même que les angles de vision et la fréquence de rafraîchissement, qui ne bougent pas face au modèle 4K. L’UltraFine 5K dispose en revanche d’une webcam intégrée, mais aussi de haut-parleurs et d’un micro. L’alimentation de l’écran est elle aussi intégrée sur ce modèle. Nouveauté importante, le moniteur peut désormais passer outre le Thunderbolt 3 pour être utilisé avec de l’USB-C plus classique (en DisplayPort). En théorie, il est donc compatible avec plus d’appareils.

Les deux écrans couvrent le gamut DCI-P3 et permettent d’alimenter (via Thunberbolt 3 ou USB 3.1 Gen 1 Type-C) des Laptops ou tablettes avec une puissance de 85 et 94 Watts respectivement. En France, l’UltraFine 4K est proposé à 749 euros sur l’Apple Store, tandis que l’UltraFine 5K y est affiché à 1399 euros.