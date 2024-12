Comment votre Pixel calibre sa batterie tout seul pour allonger sa durée de vie

Pensée pour améliorer la longévité de leurs batteries, les Pixel de Google vont pouvoir dépasser leur limite de charge de 80 %, et ce, pour une bonne raison.

Google Pixel 9 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Pour préserver leurs batteries, les constructeurs de smartphone, qu’ils soient sous iOS ou Android, ont mis en place une fonctionnalité limitant la recharge à 80 % afin de ralentir leur usure. Cependant, on apprend via Android Authority que chez Google cette limite n’est pas aussi rigide : les Google Pixel peuvent parfois la dépasser et il y a une très bonne raison à cela.

Préserver la batterie

C’est dans la version 1.1.0.697513890 qu’un contributeur d’Android Authority a repéré la mise à jour d’un texte dans le menu d’optimisation de la charge.

La nouvelle fonctionnalité de recharge d’Android Authority. // Source : Android Authority

On peut y lire que pour améliorer la durée de vie de votre batterie, « votre téléphone peut occasionnellement se charger à 100 % pour recalibrer sa capacité estimée ».

Pour aller plus loin

iOS 18 : voici une nouvelle option pour allonger la durée de vie de votre iPhone

Autrement dit, votre téléphone procède à une charge complète pour obtenir plus de donnée sur son autonomie et voir si votre batterie ne présente pas de problèmes au niveau de son cycle de charge. Il serait dommage que votre téléphone affiche une batterie à 80 % alors que sa capacité réelle est bien différente.