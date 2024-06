iOS 18 : voici une nouvelle option pour allonger la durée de vie de votre iPhone

Vous voulez éviter le vieillissement prématuré de la batterie de votre smartphone ? iOS 18 met en place une fonction avancée pour bloquer le niveau de charge de votre iPhone.

Pour pouvoir garder son smartphone le plus longtemps possible, la gestion de la batterie est devenue un gros sujet. Et si on vous disait qu’il était possible de prolonger la durée de vie de votre batterie grâce à une simple fonctionnalité d’iOS 18 ?

En effet, avec la nouvelle version de son système d’exploitation, Apple propose une nouvelle fonctionnalité pour gérer la charge de la batterie de votre smartphone. Vous pourrez désormais facilement bloquer le niveau de charge maximal avec un système de jauge entre 80 et 100 %.

Cette fonctionnalité n’est pas nouvelle, elle existait déjà dans iOS, mais elle était plus cachée. Il fallait aller dans les options d’optimisation de charge.

Ceux qui ont une voiture électrique équipée d’une batterie NMC connaissent bien ce système.

Pourquoi il est préférable de bloquer le niveau de charge à 80 % ?

Charger son smartphone tous les jours à 100 % peut accélérer le vieillissement de la batterie. En effet, plus vous chargez votre batterie à 100 %, plus vous augmentez le nombre de cycles de charge, ce qui peut réduire sa capacité à long terme.

Pour comprendre pourquoi il est préférable de bloquer le niveau de charge de la batterie à 80 %, il est important de connaître le fonctionnement des batteries lithium-ion.

Ces dernières sont composées de deux couches : l’une en oxyde de lithium cobalt et l’autre en graphite. L’énergie est libérée lorsque les ions lithium se déplacent de la couche de graphite à la couche d’oxyde de lithium cobalt. Lorsque vous chargez une batterie, vous déplacez simplement ces ions lithium dans l’autre sens, de la couche d’oxyde de lithium et de cobalt vers le graphite.

Toutefois, déplacer trop d’ions lithium hors de la couche d’oxyde de lithium et de cobalt peut endommager la structure de la couche, ce qui réduit la durée de vie de la batterie. C’est pourquoi il est recommandé de bloquer le niveau de charge à 80 % et d’éviter de charger complètement la batterie à chaque fois.

Et c’est pourquoi Apple facilite la possibilité de sélectionner la limite de charge. Vous pouvez passer à 100 % occasionnellement, si vous faites une grosse sortie ou lors d’un voyage, mais il est préférable de maintenir le niveau de charge à 80 % la plupart du temps.

Nous avons effectué une étude qui montre le vieillissement des batteries (le taux de charge max) en rapport avec le nombre de cycles effectués, et on voit quand même de grosses différences en fonction de vos habitudes de charge.

Notez qu’il est recommandé de privilégier des charges lentes et filaires, et d’éviter de laisser votre smartphone branché avec 100 % de charge.