Voici comment ces fenêtres transparentes produisent de l’électricité solaire

À première vue, rien ne laisse soupçonner que ces fenêtres sont capables de produire de l’énergie. Pourtant, elles réussissent bel et bien à convertir la lumière du soleil en électricité. Derrière cette technologie se cache un composant absent des modules solaires habituels.

La fenêtre permet ici d’alimenter un ventilateur relié en USB

Avec des normes environnementales de plus en plus strictes, les bâtiments à énergie positive (qui produisent plus d’énergie qu’ils n’en consomment) sont désormais largement encouragés.

Le contexte est plus que jamais favorable à l’essor des panneaux photovoltaïques intégrés aux bâtiments (ou BIPV pour « Building-Integrated Photovoltaics ». Ces modules solaires remplacent directement des éléments architecturaux comme les façades, les fenêtres, les toits ou encore les balustrades.

Tirant parti de cette nouvelle industrie, l’entreprise californienne Next Energy Technologies a récemment lancé une fenêtre photovoltaïque innovante. La particularité du produit réside dans sa transparence remarquable, tout en conservant le même principe de fonctionnement que les panneaux solaires classiques.

L’entreprise revendique également un record, ses fenêtres étant « les plus grandes fenêtres photovoltaïques organiques transparentes produites au monde », avec notamment des dimensions de 101,6 cm par 152,4 cm.

Du verre transparent produisant de l’électricité ?

Pour comprendre comment ces fenêtres produisent de l’électricité, il faut s’intéresser à un élément clé : le matériau photovoltaïque organique qu’elles intègrent. Contrairement aux panneaux solaires traditionnels qui utilisent du silicium, ces systèmes comprennent un composé à base de carbone. Ce matériau capte et convertit la lumière tout en la laissant passer, garantissant ainsi la transparence du vitrage.

Développé en interne par l’entreprise, le composant organique est conditionné sous forme d’encre, avant d’être appliqué en couche ultra-fine sur du verre ordinaire. L’application se fait via un procédé appelé « revêtement par matrice à fente », une technique permettant de calibrer l’épaisseur au nanomètre près. « Notre procédé hautement perfectionné est une technique de dépôt polyvalente dans laquelle une solution est délivrée sur un substrat via une fente étroite positionnée près de la surface », explique l’entreprise sur son site.

Et la puissance du produit ?

Pour l’instant, aucune information n’a été dévoilée concernant la puissance et la capacité de ces fenêtres solaires. Cependant, Next Energy affirme qu’en recouvrant une seule façade avec sa technologie, il serait possible de réduire la charge énergétique d’un bâtiment de 20 à 25 %.

Si sur le côté esthétique, ces fenêtres solaires ont l’avantage de s’intégrer harmonieusement aux bâtiments sans en altérer l’apparence, il reste encore à voir leur véritable capacité de production. Cela reste, malgré tout, l’aspect le plus important pour juger la pertinence du produit. En attendant, des installations de démonstration sont prévues avec des partenaires en Europe et aux États-Unis.

Vers une industrialisation

Ces fenêtres solaires ne sont pas encore commercialisées, mais il y a quelques jours, le fabricant a annoncé avoir mis à niveau une ligne de production pilote. Par ailleurs, l’entreprise affirme déjà travailler sur un passage à l’échelle supérieure, et prévoit de s’intégrer à plusieurs projets de construction durable. De plus, un autre modèle encore plus grand est également en préparation. Selon le PDG, cet autre produit mesurera environ 152 x 304 cm.